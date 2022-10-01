https://sputniknews.com.tr/20221001/dunya-bankasindan-ukraynaya-530-milyon-dolar-verilen-toplam-tutar-13-milyar-dolara-ulasti-1061827316.html
Dünya Bankası'ndan Ukrayna'ya 530 milyon dolar: Verilen toplam tutar 13 milyar dolara ulaştı
Dünya Bankası'ndan Ukrayna'ya 530 milyon dolar: Verilen toplam tutar 13 milyar dolara ulaştı
Dünya Bankası, acil ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmak amacıyla Ukrayna'ya 530 milyon dolarlık ek destek sağlanacağını duyurdu. 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T09:53+0300
2022-10-01T09:53+0300
2022-10-01T09:55+0300
ukrayna krizi
dünya bankası
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yardım
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Dünya Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) finansmanının İngiltere (500 milyon dolar) ve Danimarka (30 milyon dolar) tarafından sağlanan kredi garantileri ile desteklendiği kaydedildi.Toplam yardım 13 milyar doları bulduSöz konusu kaynağın, 'Ukrayna'da İdari Kapasite Dayanıklılığı için Kamu Harcamaları Projesi (PEACE)' kapsamında aktarılacağı belirtilen açıklamada, sağlık, eğitim ve sosyal koruma gibi temel kamu hizmetlerinin sağlanması dahil olmak üzere, devamlı kamu kapasitesinin desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi. Açıklamada, Dünya Bankası'nın bugüne kadar Ukrayna için yaklaşık 13 milyar dolarlık acil durum finansmanı sağladığı kaydedildi.Öte yandan nakit desteği dışında neredeyse her gün Ukrayna'ya yönelik yüz milyonlarca dolarlık silah yardımı açıklıyor. En son ABD yönetimi, Ukrayna için 675 milyon dolarlık ve Ukrayna ile 18 komşusuna 2 milyar dolarlık paket duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221001/pentagon-ukraynaya-saglanan-radarlar-icin-bakim-kontratini-imzaladi-1061821456.html
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dünya bankası, ukrayna, yardım, borç, hibe, kalkınma, silah, dolar, ingiltere, danimarka, uluslararası imar ve kalkınma bankası (ibrd)
dünya bankası, ukrayna, yardım, borç, hibe, kalkınma, silah, dolar, ingiltere, danimarka, uluslararası imar ve kalkınma bankası (ibrd)
Dünya Bankası'ndan Ukrayna'ya 530 milyon dolar: Verilen toplam tutar 13 milyar dolara ulaştı
09:53 01.10.2022 (güncellendi: 09:55 01.10.2022) Abone ol
Dünya Bankası, acil ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmak amacıyla Ukrayna'ya 530 milyon dolarlık ek destek sağlanacağını duyurdu.
Dünya Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) finansmanının İngiltere (500 milyon dolar) ve Danimarka (30 milyon dolar) tarafından sağlanan kredi garantileri ile desteklendiği kaydedildi.
Toplam yardım 13 milyar doları buldu
Söz konusu kaynağın, 'Ukrayna'da İdari Kapasite Dayanıklılığı için Kamu Harcamaları Projesi (PEACE)' kapsamında aktarılacağı belirtilen açıklamada, sağlık, eğitim ve sosyal koruma gibi temel kamu hizmetlerinin sağlanması dahil olmak üzere, devamlı kamu kapasitesinin desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi. Açıklamada, Dünya Bankası'nın bugüne kadar Ukrayna için yaklaşık 13 milyar dolarlık acil durum finansmanı sağladığı kaydedildi.
Öte yandan nakit desteği dışında neredeyse her gün Ukrayna'ya yönelik yüz milyonlarca dolarlık silah yardımı açıklıyor. En son ABD yönetimi, Ukrayna için 675 milyon dolarlık ve Ukrayna ile 18 komşusuna 2 milyar dolarlık paket duyurmuştu.