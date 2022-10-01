https://sputniknews.com.tr/20221001/bircok-unlu-altin-kelebek-odulleri-adayligindan-cekildi-adaletli-bulmuyoruz-1061828372.html
Birçok ünlü Altın Kelebek ödülleri adaylığından çekildi: 'Adaletli bulmuyoruz'
Birçok ünlü Altın Kelebek ödülleri adaylığından çekildi: 'Adaletli bulmuyoruz'
Vahide Perçin, Armağan Çağlayan, Işıl Yücesoy, Şanışer, Işın Karaca ve Aslı Şafak Altın Kelebek ödülleri adaylığından çekildiklerini açıkladı. 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T10:47+0300
2022-10-01T10:47+0300
2022-10-01T10:47+0300
yaşam
altın kelebek ödül töreni
aday
haksızlık
ibrahim tatlıses
vahide perçin
şanışer
işıl yücesoy
aslı şafak
candaş tolga işık
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Hürriyet gazetesinin düzenlediği ve oyuncu, televizyoncu ve şarkıcılar arasından enlerin seçildiği Altın Kelebek yarışmasında, ‘adaylık sisteminin adil olmadığına’ inandıklarını belirterek adaylıktan çekilen bir çok ünlü isim oldu. 2021'de de opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, gazeteci Candaş Tolga Işık, Redd grubunun solisti Doğan Duru ve şarkıcı Ceylan Ertem Hürriyet’in düzenlediği Altın Kelebek adaylığından çekilmişti. Bu sene adaylıktan sekilenler arasında ise şimdiye kadar Vahide Perçin, Armağan Çağlayan, Işıl Yücesoy, Şanışer, Işın Karaca ve Aslı Şafak gibi isimler yer aldı.'Adaylık seçiminin uzun zamandır adaletli yapılmadığına inanıyoruz'Oyuncu Işıl Yücesoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde açıklanan Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde aday gösterilmişim. Adaylık sisteminin doğru bir uygulama ile belirlendiğini düşünmediğim için adaylıktan çekildiğimi belirtmek istiyorum. Tüm seyircilerimizin 53 yıllık sevgisi benim için hayatta aldığım en kıymetli ödüldür. Bu yarışmaya katılmaya hak kazanan tüm genç arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu Vahide Perçin de Yücesoy ile benzer bir açıklama yaparak, "Adaylık seçiminin uzun zamandır adaletli yapılmadığına inandığım için adaylıktan çekiliyorum" ifadelerini kullandı.Şarkıcı Işın Karaca da, "Geçtiğimiz hafta açıklanan Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Şarkıcı & En İyi Şarkı' kategorilerinde aday gösterilmişim. Hürriyet Kelebek ve oylama yapan tüm sevenlerime teşekkür ediyorum. Adaylık sistemini tamamen yanlış ve eşit bir şekilde belirlendiğini düşünmüyorum ve bu yüzden adaylıktan çekildiğimi bildirmek istiyorum. Tüm sevenlerim, şarkılarım, albümlerim, kariyerim siz sevenlerim benim en büyük ödülüm. Saygı ve sevgilerimle" dedi.'Yaşam boyu onur ödülü, yaşamını kadın döverek geçiren İbrahim Tatlıses’e verilmişti, O listede olmak istemiyorum'Gazeteci ve yazar Aslı Şafak da adaylıktan çekilme kararı verdiğini sosyal medyada yaptığı açıklama ile duyurdu. Şafak, "Geçen yıl yaşam boyu onur ödülü, yaşamını kadın döverek geçiren İbrahim Tatlıses’e verilmişti. O listede olmak istemiyorum. Selametle" şeklinde açıklama yaptı.Eski televizyoncu Armağan Çağlayan da konuya dair açıklamada bulundu. Çağlayan, "Ekip arkadaşlarımın da onayıyla, sosyal medyanın ve YouTube seyircisinin bize verdiği ödülden hiçbir ödülün daha önemli olmadığına karar vererek, Altın Kelebek adaylığından çekiliyoruz" dedi.Rapçi Şanışer ise sosyal medya hesabından "Arkadaşlar 'Altın Kelebek adayı olmuşsun, sana oy attık' diye mesajlar alıyorum. Oy falan atmayın lütfen, ne işim olur benim televizyonda ödül almakla?" yazdı.
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altın kelebek ödül töreni, aday, haksızlık, ibrahim tatlıses, vahide perçin, şanışer, işıl yücesoy, aslı şafak, candaş tolga işık, armağan çağlayan
altın kelebek ödül töreni, aday, haksızlık, ibrahim tatlıses, vahide perçin, şanışer, işıl yücesoy, aslı şafak, candaş tolga işık, armağan çağlayan
Birçok ünlü Altın Kelebek ödülleri adaylığından çekildi: 'Adaletli bulmuyoruz'
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Vahide Perçin, Armağan Çağlayan, Işıl Yücesoy, Şanışer, Işın Karaca ve Aslı Şafak Altın Kelebek ödülleri adaylığından çekildiklerini açıkladı.
Hürriyet gazetesinin düzenlediği ve oyuncu, televizyoncu ve şarkıcılar arasından enlerin seçildiği Altın Kelebek yarışmasında, ‘adaylık sisteminin adil olmadığına’ inandıklarını belirterek adaylıktan çekilen bir çok ünlü isim oldu. 2021'de de opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, gazeteci Candaş Tolga Işık, Redd grubunun solisti Doğan Duru ve şarkıcı Ceylan Ertem Hürriyet’in düzenlediği Altın Kelebek adaylığından çekilmişti. Bu sene adaylıktan sekilenler arasında ise şimdiye kadar Vahide Perçin, Armağan Çağlayan, Işıl Yücesoy, Şanışer, Işın Karaca ve Aslı Şafak gibi isimler yer aldı.
'Adaylık seçiminin uzun zamandır adaletli yapılmadığına inanıyoruz'
Oyuncu Işıl Yücesoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde açıklanan Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde aday gösterilmişim. Adaylık sisteminin doğru bir uygulama ile belirlendiğini düşünmediğim için adaylıktan çekildiğimi belirtmek istiyorum. Tüm seyircilerimizin 53 yıllık sevgisi benim için hayatta aldığım en kıymetli ödüldür. Bu yarışmaya katılmaya hak kazanan tüm genç arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu Vahide Perçin de Yücesoy ile benzer bir açıklama yaparak, "Adaylık seçiminin uzun zamandır adaletli yapılmadığına inandığım için adaylıktan çekiliyorum" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Işın Karaca da, "Geçtiğimiz hafta açıklanan Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Şarkıcı & En İyi Şarkı' kategorilerinde aday gösterilmişim. Hürriyet Kelebek ve oylama yapan tüm sevenlerime teşekkür ediyorum. Adaylık sistemini tamamen yanlış ve eşit bir şekilde belirlendiğini düşünmüyorum ve bu yüzden adaylıktan çekildiğimi bildirmek istiyorum. Tüm sevenlerim, şarkılarım, albümlerim, kariyerim siz sevenlerim benim en büyük ödülüm. Saygı ve sevgilerimle" dedi.
'Yaşam boyu onur ödülü, yaşamını kadın döverek geçiren İbrahim Tatlıses’e verilmişti, O listede olmak istemiyorum'
Gazeteci ve yazar Aslı Şafak da adaylıktan çekilme kararı verdiğini sosyal medyada yaptığı açıklama ile duyurdu. Şafak, "Geçen yıl yaşam boyu onur ödülü, yaşamını kadın döverek geçiren İbrahim Tatlıses’e verilmişti. O listede olmak istemiyorum. Selametle" şeklinde açıklama yaptı.
Eski televizyoncu Armağan Çağlayan da konuya dair açıklamada bulundu. Çağlayan, "Ekip arkadaşlarımın da onayıyla, sosyal medyanın ve YouTube seyircisinin bize verdiği ödülden hiçbir ödülün daha önemli olmadığına karar vererek, Altın Kelebek adaylığından çekiliyoruz" dedi.
Rapçi Şanışer ise sosyal medya hesabından "Arkadaşlar 'Altın Kelebek adayı olmuşsun, sana oy attık' diye mesajlar alıyorum. Oy falan atmayın lütfen, ne işim olur benim televizyonda ödül almakla?" yazdı.