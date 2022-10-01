https://sputniknews.com.tr/20221001/bircok-unlu-altin-kelebek-odulleri-adayligindan-cekildi-adaletli-bulmuyoruz-1061828372.html

Birçok ünlü Altın Kelebek ödülleri adaylığından çekildi: 'Adaletli bulmuyoruz'

Birçok ünlü Altın Kelebek ödülleri adaylığından çekildi: 'Adaletli bulmuyoruz'

Vahide Perçin, Armağan Çağlayan, Işıl Yücesoy, Şanışer, Işın Karaca ve Aslı Şafak Altın Kelebek ödülleri adaylığından çekildiklerini açıkladı. 01.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-01T10:47+0300

2022-10-01T10:47+0300

2022-10-01T10:47+0300

yaşam

altın kelebek ödül töreni

aday

haksızlık

ibrahim tatlıses

vahide perçin

şanışer

işıl yücesoy

aslı şafak

candaş tolga işık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/01/1061828225_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_eb695d659bb19c909ca953212445fc15.jpg

Hürriyet gazetesinin düzenlediği ve oyuncu, televizyoncu ve şarkıcılar arasından enlerin seçildiği Altın Kelebek yarışmasında, ‘adaylık sisteminin adil olmadığına’ inandıklarını belirterek adaylıktan çekilen bir çok ünlü isim oldu. 2021'de de opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, gazeteci Candaş Tolga Işık, Redd grubunun solisti Doğan Duru ve şarkıcı Ceylan Ertem Hürriyet’in düzenlediği Altın Kelebek adaylığından çekilmişti. Bu sene adaylıktan sekilenler arasında ise şimdiye kadar Vahide Perçin, Armağan Çağlayan, Işıl Yücesoy, Şanışer, Işın Karaca ve Aslı Şafak gibi isimler yer aldı.'Adaylık seçiminin uzun zamandır adaletli yapılmadığına inanıyoruz'Oyuncu Işıl Yücesoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde açıklanan Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde aday gösterilmişim. Adaylık sisteminin doğru bir uygulama ile belirlendiğini düşünmediğim için adaylıktan çekildiğimi belirtmek istiyorum. Tüm seyircilerimizin 53 yıllık sevgisi benim için hayatta aldığım en kıymetli ödüldür. Bu yarışmaya katılmaya hak kazanan tüm genç arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu Vahide Perçin de Yücesoy ile benzer bir açıklama yaparak, "Adaylık seçiminin uzun zamandır adaletli yapılmadığına inandığım için adaylıktan çekiliyorum" ifadelerini kullandı.Şarkıcı Işın Karaca da, "Geçtiğimiz hafta açıklanan Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Şarkıcı & En İyi Şarkı' kategorilerinde aday gösterilmişim. Hürriyet Kelebek ve oylama yapan tüm sevenlerime teşekkür ediyorum. Adaylık sistemini tamamen yanlış ve eşit bir şekilde belirlendiğini düşünmüyorum ve bu yüzden adaylıktan çekildiğimi bildirmek istiyorum. Tüm sevenlerim, şarkılarım, albümlerim, kariyerim siz sevenlerim benim en büyük ödülüm. Saygı ve sevgilerimle" dedi.'Yaşam boyu onur ödülü, yaşamını kadın döverek geçiren İbrahim Tatlıses’e verilmişti, O listede olmak istemiyorum'Gazeteci ve yazar Aslı Şafak da adaylıktan çekilme kararı verdiğini sosyal medyada yaptığı açıklama ile duyurdu. Şafak, "Geçen yıl yaşam boyu onur ödülü, yaşamını kadın döverek geçiren İbrahim Tatlıses’e verilmişti. O listede olmak istemiyorum. Selametle" şeklinde açıklama yaptı.Eski televizyoncu Armağan Çağlayan da konuya dair açıklamada bulundu. Çağlayan, "Ekip arkadaşlarımın da onayıyla, sosyal medyanın ve YouTube seyircisinin bize verdiği ödülden hiçbir ödülün daha önemli olmadığına karar vererek, Altın Kelebek adaylığından çekiliyoruz" dedi.Rapçi Şanışer ise sosyal medya hesabından "Arkadaşlar 'Altın Kelebek adayı olmuşsun, sana oy attık' diye mesajlar alıyorum. Oy falan atmayın lütfen, ne işim olur benim televizyonda ödül almakla?" yazdı.

https://sputniknews.com.tr/20221001/istanbulda-kiyiya-caretta-caretta-vurdu-1061827898.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın kelebek ödül töreni, aday, haksızlık, ibrahim tatlıses, vahide perçin, şanışer, işıl yücesoy, aslı şafak, candaş tolga işık, armağan çağlayan