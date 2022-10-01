https://sputniknews.com.tr/20221001/istanbulda-kiyiya-caretta-caretta-vurdu-1061827898.html

İstanbul'da kıyıya caretta caretta vurdu

İstanbul'da kıyıya caretta caretta vurdu

Büyükçekmece’de kıyıya vuran deniz kaplumbağası caretta carettanın cansız halini görenler hem şaşkınlık hem de üzüntü yaşadı. Marmara Denizi’nde nadiren de... 01.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-01T10:14+0300

2022-10-01T10:14+0300

2022-10-01T10:14+0300

yaşam

caretta caretta

mersin

hatay

antalya

istanbul

büyükçekmece

küresel ısınma

plastik

plastik atık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1060722298_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_cd2b03d51c4ad7a553bda8f8c7e536fe.jpg

30 Eylül'de İstanbul'un Büyükçekmece Mimar Sinan kıyılarında yaşanan olayda, Marmara Denizi’nden geldiği düşünülen ve nesli tükenmekte olan caretta caretta ölüsü sahile vurdu. Durumu görenler, Büyükçekmece Belediyesi ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, deniz kaplumbağasını incelemek üzere aldı. .Kıyıya vuran caretta carettanın yine denizlerdeki plastik atıkları yiyerek öldüğü ekipler tarafından tahmin ediliyor.Denizdeki ısınma, besin peşindeki deniz kaplumbağalarını Marmara'ya yöneltiyorNesli tükenmekte olan caretta carettaların Hatay, Mersin ve Antalya kıyılarında yaşadığı bilinirken Marmara Denizi’nde nadiren de olsa görülüyor. Daha önce 2021 yılının Aralık ayında Marmara Denizi'nde avlanan balıkçılar, ağlarına caretta caretta takıldığını görmüş ve denize geri bırakmıştı. Akdeniz'e özgü deniz kaplumbağalarının son yıllarda Marmara Denizi'nde de görülmesini değerlendiren uzmanlar, bu durumu, deniz suyu sıcaklığının artmasına ve deniz kaplumbağalarının beslendiği canlıların Marmara Denizi'nde çoğalmasına bağlıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221001/universiteden-mezun-olup-dondugu-koyunde-sut-ciftligi-kurdu-1061827621.html

mersin

hatay

antalya

istanbul

büyükçekmece

marmara denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

caretta caretta, mersin, hatay, antalya, istanbul, büyükçekmece, küresel ısınma, plastik, plastik atık, plastik çöp, marmara denizi