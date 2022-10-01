https://sputniknews.com.tr/20221001/alkol-fiyatlarina-bir-zam-daha-1061836708.html

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dündar duyurdu: Alkole bir zam daha

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dündar duyurdu: Alkole bir zam daha

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından alkol gruplarına gelen zammı paylaştı. 01.10.2022, Sputnik Türkiye

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2022-10-01T15:38+0300

2022-10-01T15:44+0300

ekonomi

alkol

zam

erol dündar

tekel

tekel bayileri yardımlaşma derneği

hayat pahalılığı

fahiş fiyat

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Gıda, alkol, tütün, akaryakıt, tekstil gibi birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından birçok alkol grubuna zam geldiğini duyurdu.28 Eylül'de de Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, mey grubunda yer alan alkollü içeceklere zam geldiğini açıklamış, "Bu zamlar normal zam değil, yaşam tarzına müdahale zammıdır" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20220928/tekel-bayileri-platformu-baskani-ozgur-aybas-paylasti-alkolde-yeni-zam-1061740667.html

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alkol, zam, erol dündar, tekel, tekel bayileri yardımlaşma derneği, hayat pahalılığı, fahiş fiyat