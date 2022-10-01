https://sputniknews.com.tr/20221001/alkol-fiyatlarina-bir-zam-daha-1061836708.html
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dündar duyurdu: Alkole bir zam daha
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dündar duyurdu: Alkole bir zam daha
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından alkol gruplarına gelen zammı paylaştı. 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T15:38+0300
2022-10-01T15:38+0300
2022-10-01T15:44+0300
ekonomi
alkol
zam
erol dündar
tekel
tekel bayileri yardımlaşma derneği
hayat pahalılığı
fahiş fiyat
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Gıda, alkol, tütün, akaryakıt, tekstil gibi birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından birçok alkol grubuna zam geldiğini duyurdu.28 Eylül'de de Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, mey grubunda yer alan alkollü içeceklere zam geldiğini açıklamış, "Bu zamlar normal zam değil, yaşam tarzına müdahale zammıdır" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20220928/tekel-bayileri-platformu-baskani-ozgur-aybas-paylasti-alkolde-yeni-zam-1061740667.html
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alkol, zam, erol dündar, tekel, tekel bayileri yardımlaşma derneği, hayat pahalılığı, fahiş fiyat
alkol, zam, erol dündar, tekel, tekel bayileri yardımlaşma derneği, hayat pahalılığı, fahiş fiyat
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dündar duyurdu: Alkole bir zam daha
15:38 01.10.2022 (güncellendi: 15:44 01.10.2022) Abone ol
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından alkol gruplarına gelen zammı paylaştı.
Gıda, alkol, tütün, akaryakıt, tekstil gibi birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından birçok alkol grubuna zam geldiğini duyurdu.
28 Eylül'de de Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, mey grubunda yer alan alkollü içeceklere zam geldiğini açıklamış, "Bu zamlar normal zam değil, yaşam tarzına müdahale zammıdır" demişti.