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https://sputniknews.com.tr/20221001/alkol-fiyatlarina-bir-zam-daha-1061836708.html
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dündar duyurdu: Alkole bir zam daha
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dündar duyurdu: Alkole bir zam daha
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından alkol gruplarına gelen zammı paylaştı. 01.10.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
alkol
zam
erol dündar
tekel
tekel bayileri yardımlaşma derneği
hayat pahalılığı
fahiş fiyat
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Gıda, alkol, tütün, akaryakıt, tekstil gibi birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından birçok alkol grubuna zam geldiğini duyurdu.28 Eylül'de de Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, mey grubunda yer alan alkollü içeceklere zam geldiğini açıklamış, "Bu zamlar normal zam değil, yaşam tarzına müdahale zammıdır" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20220928/tekel-bayileri-platformu-baskani-ozgur-aybas-paylasti-alkolde-yeni-zam-1061740667.html
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alkol, zam, erol dündar, tekel, tekel bayileri yardımlaşma derneği, hayat pahalılığı, fahiş fiyat
alkol, zam, erol dündar, tekel, tekel bayileri yardımlaşma derneği, hayat pahalılığı, fahiş fiyat

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dündar duyurdu: Alkole bir zam daha

15:38 01.10.2022 (güncellendi: 15:44 01.10.2022)
© AAsahte içki
sahte içki - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2022
© AA
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından alkol gruplarına gelen zammı paylaştı.
Gıda, alkol, tütün, akaryakıt, tekstil gibi birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından birçok alkol grubuna zam geldiğini duyurdu.
28 Eylül'de de Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, mey grubunda yer alan alkollü içeceklere zam geldiğini açıklamış, "Bu zamlar normal zam değil, yaşam tarzına müdahale zammıdır" demişti.
Alkol, tekel bayi, içki - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
TÜRKİYE
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş paylaştı: Alkolde yeni zam
28 Eylül, 23:32
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