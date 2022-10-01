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https://sputniknews.com.tr/20221001/4te-1i-ruslardan-olusan-letonyada-parlamento-secimleri-yeni-hukumetin-kurulmasi-guclesebilir-1061837210.html
4'te 1'i Ruslardan oluşan Letonya'da parlamento seçimleri: Yeni hükümetin kurulması güçleşebilir
4'te 1'i Ruslardan oluşan Letonya'da parlamento seçimleri: Yeni hükümetin kurulması güçleşebilir
Letonya'da 100 sandalyeli parlamentonun üyelerini belirlemek için saat 07.00'de oy verme işlemi başladı. Yeni parlamentonun mevcut durumundan daha parçalı... 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T15:55+0300
2022-10-01T15:55+0300
dünya
letonya
seçim
parlamento
ulusal ittifak
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Kuzey Avrupa ülkesi Letonya'da halk, bugün parlamento seçimleri için sandık başına gidiyor. Yaklaşık 2 milyon nüfuslu ülkede 1.5 milyona yakın kayıtlı seçmen bulunurken, seçmenlerin çoğunun kararsız olduğu belirtiliyor. Oy verme işleminin Türkiye saatiyle 07.00'de başladığı ülkede sandıklar 20.00'de kapanacak. Parlamentodaki 100 sandalye için 19 partiden yaklaşık bin 800 adayın yarıştığı seçimlerde adayların en yaşlısı 92, en genci ise 21 yaşında. Söz konusu 19 partiden sadece 8'inin 100 sandalyeli parlamentoya girebilmek için yüzde 5 barajını geçmesi bekleniyor.Yeni hükümetin kurulması güçleşebilirKamuoyu yoklamaları yeni parlamentonun mevcut parlamentoya göre daha parçalı olacağını gösterirken, yüzde 13 ile en büyük desteği Başbakan Arturs Krisjanis Karins'in Yeni Birlik (Yauna Vienotiba) Partisi'nin alacağı belirtiliyor. Yüzde 5'lik seçim barajını 5 siyasi partinin geçmesi beklenirken, söz konusu partilerin oy oranlarının ise birbirine oldukça yakın olacağı tahmin ediliyor. Bu durumun yeni hükümetin kurulmasında güçlüklere yol açması bekleniyor. Letonya nüfusunun dörtte birini oluşturan Rusça konuşan vatandaşlarını temsil ettiğini belirten Sosyal Demokrat Parti 'Uyum' da seçimlere katılan partiler arasında bulunuyor.Letonya'da Ocak 2019'da merkez sağ Ulusal İttifak, merkeziyetçi Kalkınma İçin, Muhafazakarlar ve Karins'in Yeni Birlik Partisi bir araya gelerek koalisyon hükümeti kurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221001/yarin-turkiyenin-22-ilinde-bulgaristan-secimleri-icin-sandik-kurulacak-1061836305.html
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letonya, seçim, parlamento, ulusal ittifak
letonya, seçim, parlamento, ulusal ittifak

4'te 1'i Ruslardan oluşan Letonya'da parlamento seçimleri: Yeni hükümetin kurulması güçleşebilir

15:55 01.10.2022
© İHA / TOMS KALNINSLetonya seçim
Letonya seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2022
© İHA / TOMS KALNINS
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Letonya'da 100 sandalyeli parlamentonun üyelerini belirlemek için saat 07.00'de oy verme işlemi başladı. Yeni parlamentonun mevcut durumundan daha parçalı olması bekleniyor.
Kuzey Avrupa ülkesi Letonya'da halk, bugün parlamento seçimleri için sandık başına gidiyor. Yaklaşık 2 milyon nüfuslu ülkede 1.5 milyona yakın kayıtlı seçmen bulunurken, seçmenlerin çoğunun kararsız olduğu belirtiliyor. Oy verme işleminin Türkiye saatiyle 07.00'de başladığı ülkede sandıklar 20.00'de kapanacak.
Parlamentodaki 100 sandalye için 19 partiden yaklaşık bin 800 adayın yarıştığı seçimlerde adayların en yaşlısı 92, en genci ise 21 yaşında. Söz konusu 19 partiden sadece 8'inin 100 sandalyeli parlamentoya girebilmek için yüzde 5 barajını geçmesi bekleniyor.

Yeni hükümetin kurulması güçleşebilir

Kamuoyu yoklamaları yeni parlamentonun mevcut parlamentoya göre daha parçalı olacağını gösterirken, yüzde 13 ile en büyük desteği Başbakan Arturs Krisjanis Karins'in Yeni Birlik (Yauna Vienotiba) Partisi'nin alacağı belirtiliyor. Yüzde 5'lik seçim barajını 5 siyasi partinin geçmesi beklenirken, söz konusu partilerin oy oranlarının ise birbirine oldukça yakın olacağı tahmin ediliyor. Bu durumun yeni hükümetin kurulmasında güçlüklere yol açması bekleniyor. Letonya nüfusunun dörtte birini oluşturan Rusça konuşan vatandaşlarını temsil ettiğini belirten Sosyal Demokrat Parti 'Uyum' da seçimlere katılan partiler arasında bulunuyor.
Letonya'da Ocak 2019'da merkez sağ Ulusal İttifak, merkeziyetçi Kalkınma İçin, Muhafazakarlar ve Karins'in Yeni Birlik Partisi bir araya gelerek koalisyon hükümeti kurmuştu.
Bulgaristan'da alınan erken genel seçim kararının ardından yaklaşık 1 milyon Türk ve Müslüman'ın yaşadığı, 6 milyon nüfuslu ülkede yarın sandığa gidiyor. Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları da 22 ilde kurulacak 166 sandıkta oylarını elektronik ortamda kullanıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2022
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Yarın Türkiye'nin 22 ilinde Bulgaristan seçimleri için sandık kurulacak
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