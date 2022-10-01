https://sputniknews.com.tr/20221001/yarin-turkiyenin-22-ilinde-bulgaristan-secimleri-icin-sandik-kurulacak-1061836305.html

Yarın Türkiye'nin 22 ilinde Bulgaristan seçimleri için sandık kurulacak

Yarın Türkiye'nin 22 ilinde Bulgaristan seçimleri için sandık kurulacak

Bulgaristan'da alınan erken genel seçim kararının ardından yaklaşık 1 milyon Türk ve Müslüman'ın yaşadığı, 6 milyon nüfuslu ülkede yarın sandığa gidiyor... 01.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-01T15:14+0300

2022-10-01T15:14+0300

2022-10-01T15:14+0300

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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Başbakan Kiril Petkov’un koalisyon hükümetinin haziran ayında düşmesinin ardından 2 Ekim’de parlamento seçimleri yapılmasına karar verdi. Bulgaristan'da 2 yıldan daha kısa süre içinde gerçekleştirilen 4'üncü parlamento seçimi yarın yapılacak.Seçimlerde, Türkiye'de yaşayan ve Bulgaristan vatandaşı olan 18 yaşın üzerinde 300 binden fazla seçmenin elektronik ortamda oy kullanacağını aktaran BALGÖÇ Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, "Türk’ün oyu Türk'e" diyerek Hak ve Özgürlükler Hareketi'ne (HÖH) işaret etti. Balkan, seçimlerin, Bulgaristan'da yaşayan Türkler ile Türkiye'de bulunan Bulgaristan vatandaşları için çok önemli olduğunu kaydetti. Balkan, Türkiye'de yaşayan 300 bin üzerinde seçmenin; Bursa, İstanbul, İzmir ve Antalya dahil 22 ilde kurulacak 166 sandıkta oy kullanacağını dile getirdi.‘Saat 20:00'a kadar oy kullanma işlemi devam edecek'Seçimlerin, Bulgaristan'daki Türkler ile Türkiye'de yaşayan soydaşların sorunlarının çözümü için çok önemli olduğunu belirten Balkan, "Seçimler, 2 Ekim Pazar günü Türkiye'de 22 ilde toplam 166 sandıkta Bulgaristan seçimleri gerçekleşecek. Bursa'da da 40 sandıkta bu seçimleri organize ediyoruz. Sabah 07.00'dan akşam 20.00'a kadar bu seçimler devam edecek. Ellerinde Bulgaristan kimlik kartı olan 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlarımızın oy kullanabilme şansı var. Kimlikle sandık başına gittiklerinde bir form doldurmaları gerekecek. Onu da biz BALGÖÇ olarak organize ettiğimiz her seçim bölgesindeki Bursa'da 32 seçim bölgesi var. Buralarda Bulgarca formu doldurup, sandık kurulunda imzalayıp ibra ettiği zaman oyunu kullanabilecek" dedi.Türkiye'deki 22 ilde kurulacak 166 sandığın hepsinin yayımlandığını kaydeden Balkan, "Vatandaşlarımız BALGÖÇ’ün internet sitesi ve yöneticilerimizin sosyal medya hesaplarından ulaşabilirler. Bursa'daki sandık bölgelerini de hangi bölgede kaç tane sandığımız var, yine Bal-Göç'ün internet sitesi veya sosyal medya aracılığıyla ulaşabilirler. Vatandaşlarımız kendilerine en yakın bölgede oy kullanma şansı olacak. Sandıkların sayısı hem Türkiye'de hem de Bursa'da artırıldı. Ayrıca çoğunluğu da elektronik sistemle çalışıyor. Yani vatandaşımız gidecek kimliğini ibraz ettiği zaman elektronik sistemde çok kolay akıcı şekilde oy kullanma işlemi olacak. Bazı büyüklerimiz elektronik sistem kullanmaktan endişe ediyorlar. Yine internet sitemizde veya sosyal medya aracılığıyla Bursa'da bazı bölgelerde manuel oy kullanma da olacak. Yani elektronik sistem olmaksızın kullanabilecekler. Onları da duyuracağız" diye konuştu.'Bursa'da 72 bin Türkiye'de de 300 binin üzerinde oy kullanabilme hakkı olan vatandaşlarımız var'Türkiye'de yaklaşık 300 bin Bulgaristan vatandaşı olduğunu söyleyerek, sandığa gitme çağrısında bulunan Balkan, şöyle devam etti:Balkan, Türkiye'de bulunan 2 bin soydaşın oy kullanmak için kendi imkanlarıyla Bulgaristan'a gittiğini de dile getirdi.

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türkiye, bulgaristan, bulgaristan seçimleri, seçim, erken seçim, göçmen