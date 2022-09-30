https://sputniknews.com.tr/20220930/vahide-percin-altin-kelebek-adayligindan-cekildi-1061812744.html

Vahide Perçin, Altın Kelebek adaylığından çekildi

Vahide Perçin, Altın Kelebek adaylığından çekildi

Oyuncu Vahide Perçin, aday gösterildiği Altın Kelebek Ödülleri’nden çekildiğini açıkladı. 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T18:03+0300

2022-09-30T18:03+0300

2022-09-30T18:03+0300

yaşam

vahide perçin

altın kelebek ödül töreni

adaylık

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ATV ekranlarında yayınlanan 'Aldatmak' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Vahide Perçin, Altın Kelebek Ödül töreninde adaylıktan çekildiğini duyurdu. Perçin, adaylık seçiminin adaletli yapılmadığına inandığını belirtti.TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Perçin yaptığı açıklamada, "Altın Kelebek adaylık seçiminin uzun zamandır adaletli yapılmadığına inandığım için adaylıktan çekiliyorum. Adaylık seçiminin uzun zamandır adaletli yapılmadığına inandığım için adaylıktan çekiliyorum. Vahide Perçin… Saygılarımla…" ifadelerini kullandı.6 isim daha çekilmiştiBu yıl 48. düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri adaylıklarından Armağan Çağlayan, Işıl Yücesoy, Aslı Şafak, Şanışer, Işın Karaca ve Yeşim Salkım çekildi.Geçen yıl da Güvenç Dağüstün, Candaş Tolga Işık, Doğan Duru ve Ceylan Ertem adaylıktan çekilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220924/armagan-caglayan-altin-kelebek-adayligindan-cekiliyoruz-1061583667.html

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vahide perçin, altın kelebek ödül töreni, adaylık