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https://sputniknews.com.tr/20220930/vahide-percin-altin-kelebek-adayligindan-cekildi-1061812744.html
Vahide Perçin, Altın Kelebek adaylığından çekildi
Vahide Perçin, Altın Kelebek adaylığından çekildi
Oyuncu Vahide Perçin, aday gösterildiği Altın Kelebek Ödülleri’nden çekildiğini açıkladı. 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T18:03+0300
2022-09-30T18:03+0300
yaşam
vahide perçin
altın kelebek ödül töreni
adaylık
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ATV ekranlarında yayınlanan 'Aldatmak' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Vahide Perçin, Altın Kelebek Ödül töreninde adaylıktan çekildiğini duyurdu. Perçin, adaylık seçiminin adaletli yapılmadığına inandığını belirtti.TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Perçin yaptığı açıklamada, "Altın Kelebek adaylık seçiminin uzun zamandır adaletli yapılmadığına inandığım için adaylıktan çekiliyorum. Adaylık seçiminin uzun zamandır adaletli yapılmadığına inandığım için adaylıktan çekiliyorum. Vahide Perçin… Saygılarımla…" ifadelerini kullandı.6 isim daha çekilmiştiBu yıl 48. düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri adaylıklarından Armağan Çağlayan, Işıl Yücesoy, Aslı Şafak, Şanışer, Işın Karaca ve Yeşim Salkım çekildi.Geçen yıl da Güvenç Dağüstün, Candaş Tolga Işık, Doğan Duru ve Ceylan Ertem adaylıktan çekilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220924/armagan-caglayan-altin-kelebek-adayligindan-cekiliyoruz-1061583667.html
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vahide perçin, altın kelebek ödül töreni, adaylık
vahide perçin, altın kelebek ödül töreni, adaylık

Vahide Perçin, Altın Kelebek adaylığından çekildi

18:03 30.09.2022
© DHAVahide Perçin
Vahide Perçin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
© DHA
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Oyuncu Vahide Perçin, aday gösterildiği Altın Kelebek Ödülleri’nden çekildiğini açıkladı.
ATV ekranlarında yayınlanan 'Aldatmak' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Vahide Perçin, Altın Kelebek Ödül töreninde adaylıktan çekildiğini duyurdu. Perçin, adaylık seçiminin adaletli yapılmadığına inandığını belirtti.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Perçin yaptığı açıklamada, "Altın Kelebek adaylık seçiminin uzun zamandır adaletli yapılmadığına inandığım için adaylıktan çekiliyorum. Adaylık seçiminin uzun zamandır adaletli yapılmadığına inandığım için adaylıktan çekiliyorum. Vahide Perçin… Saygılarımla…" ifadelerini kullandı.

6 isim daha çekilmişti

Bu yıl 48. düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri adaylıklarından Armağan Çağlayan, Işıl Yücesoy, Aslı Şafak, Şanışer, Işın Karaca ve Yeşim Salkım çekildi.
Geçen yıl da Güvenç Dağüstün, Candaş Tolga Işık, Doğan Duru ve Ceylan Ertem adaylıktan çekilmişti.
Armağan Çağlayan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
TÜRKİYE
Armağan Çağlayan: Altın Kelebek adaylığından çekiliyoruz
24 Eylül, 15:50
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