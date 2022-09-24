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https://sputniknews.com.tr/20220924/armagan-caglayan-altin-kelebek-adayligindan-cekiliyoruz-1061583667.html
Armağan Çağlayan: Altın Kelebek adaylığından çekiliyoruz
Armağan Çağlayan: Altın Kelebek adaylığından çekiliyoruz
Armağan Çağlayan, Altın Kelebek adaylığından çekildiklerini duyurdu. Çağlayan, "Sosyal medyanın ve YouTube seyircisinin bize verdiği ödülden hiçbir ödülün daha... 24.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-24T15:50+0300
2022-09-24T15:50+0300
türkiye
armağan çağlayan
altın kelebek ödül töreni
youtube
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Armağan Çağlayan, YouTube kanalları “Gör Beni” ve “Dur Bi Dinle” ile Altın Kelebek Ödülleri’nde “dijital en iyi içerik” olarak aday gösterildiklerini duyurdu. Ancak, çalışma arkadaşlarından da onay aldığını belirterek adaylıktan çekildiklerini söyleyen Çağlayan, “Sosyal medyanın ve YouTube seyircisinin bize verdiği ödülden hiçbir ödülün daha önemli olmadığına karar verdik” dedi.Çağlayan sosyal medya hesabından şöyle yazdı: “Altın Kelebek Ödüllerin’de Gör Beni, Dur Bi Dinle ile dijital en iyi içeriğe aday olmuşuz. Ekip arkadaşlarımın da onayıyla, sosyal medyanın ve YouTube seyircisinin bize verdiği ödülden hiçbir ödülün daha önemli olmadığına karar vererek, Altın Kelebek adaylığından çekiliyoruz.”
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armağan çağlayan, altın kelebek ödül töreni, youtube
armağan çağlayan, altın kelebek ödül töreni, youtube

Armağan Çağlayan: Altın Kelebek adaylığından çekiliyoruz

15:50 24.09.2022
© Fotoğraf : YouTubeArmağan Çağlayan
Armağan Çağlayan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Armağan Çağlayan, Altın Kelebek adaylığından çekildiklerini duyurdu. Çağlayan, "Sosyal medyanın ve YouTube seyircisinin bize verdiği ödülden hiçbir ödülün daha önemli olmadığına karar verdik"
Armağan Çağlayan, YouTube kanalları “Gör Beni” ve “Dur Bi Dinle” ile Altın Kelebek Ödülleri’nde “dijital en iyi içerik” olarak aday gösterildiklerini duyurdu. Ancak, çalışma arkadaşlarından da onay aldığını belirterek adaylıktan çekildiklerini söyleyen Çağlayan, “Sosyal medyanın ve YouTube seyircisinin bize verdiği ödülden hiçbir ödülün daha önemli olmadığına karar verdik” dedi.
Çağlayan sosyal medya hesabından şöyle yazdı:

“Altın Kelebek Ödüllerin’de Gör Beni, Dur Bi Dinle ile dijital en iyi içeriğe aday olmuşuz. Ekip arkadaşlarımın da onayıyla, sosyal medyanın ve YouTube seyircisinin bize verdiği ödülden hiçbir ödülün daha önemli olmadığına karar vererek, Altın Kelebek adaylığından çekiliyoruz.”
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