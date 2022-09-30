https://sputniknews.com.tr/20220930/osmaniyede-yurtta-kalan-35-ogrenci-zehirlendi-1061784408.html
Osmaniye'de yurtta kalan 35 öğrenci zehirlendi
Osmaniye'de yurtta kalan 35 öğrenci zehirlendi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 35 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle tedaviye alındı. 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T03:36+0300
2022-09-30T03:36+0300
2022-09-30T03:36+0300
türkiye
osmangazi
osmaniye
kadirli
kız yurdu
öğrenci
zehirlenme
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Osman Gazi Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerden 35'i akşam yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı.Öğrenciler, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine ilçedeki hastanelere kaldırıldı.Öğrencilerden 8'i tedavilerinin ardından taburcu edildi.İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Bozkurt, Kadirli Devlet Hastanesi'ndeki öğrencileri ziyaret ederek ilgililerden bilgi aldı.Öğrencilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Tapsız, öğrencilerin genel durumunun iyi olduğunu, rahatsızlıklarının tespitiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20220915/35-ogrenci-yemekten-zehirlendi-1061213738.html
türkiye
osmangazi
osmaniye
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osmangazi, osmaniye, kadirli, kız yurdu, öğrenci, zehirlenme
osmangazi, osmaniye, kadirli, kız yurdu, öğrenci, zehirlenme
Osmaniye'de yurtta kalan 35 öğrenci zehirlendi
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 35 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle tedaviye alındı.
Osman Gazi Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerden 35'i akşam yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı.
Öğrenciler, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Öğrencilerden 8'i tedavilerinin ardından taburcu edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Bozkurt, Kadirli Devlet Hastanesi'ndeki öğrencileri ziyaret ederek ilgililerden bilgi aldı.
Öğrencilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Tapsız, öğrencilerin genel durumunun iyi olduğunu, rahatsızlıklarının tespitiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.