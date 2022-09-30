Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220930/osmaniyede-yurtta-kalan-35-ogrenci-zehirlendi-1061784408.html
Osmaniye'de yurtta kalan 35 öğrenci zehirlendi
Osmaniye'de yurtta kalan 35 öğrenci zehirlendi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 35 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle tedaviye alındı. 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T03:36+0300
2022-09-30T03:36+0300
türkiye
osmangazi
osmaniye
kadirli
kız yurdu
öğrenci
zehirlenme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1e/1061784486_0:0:661:372_1920x0_80_0_0_7ac305ba6f998731c1232c539b39f479.png
Osman Gazi Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerden 35'i akşam yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı.Öğrenciler, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine ilçedeki hastanelere kaldırıldı.Öğrencilerden 8'i tedavilerinin ardından taburcu edildi.İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Bozkurt, Kadirli Devlet Hastanesi'ndeki öğrencileri ziyaret ederek ilgililerden bilgi aldı.Öğrencilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Tapsız, öğrencilerin genel durumunun iyi olduğunu, rahatsızlıklarının tespitiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20220915/35-ogrenci-yemekten-zehirlendi-1061213738.html
türkiye
osmangazi
osmaniye
kadirli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1e/1061784486_65:0:566:376_1920x0_80_0_0_31fdb2efe1dae01e36daf447883f6380.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
osmangazi, osmaniye, kadirli, kız yurdu, öğrenci, zehirlenme
osmangazi, osmaniye, kadirli, kız yurdu, öğrenci, zehirlenme

Osmaniye'de yurtta kalan 35 öğrenci zehirlendi

03:36 30.09.2022
© DHAOsmaniye'nin Kadirli ilçesinde 35 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle tedaviye alındı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 35 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle tedaviye alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
© DHA
Abone olTelegram
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 35 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle tedaviye alındı.
Osman Gazi Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerden 35'i akşam yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı.

Öğrenciler, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Öğrencilerden 8'i tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Bozkurt, Kadirli Devlet Hastanesi'ndeki öğrencileri ziyaret ederek ilgililerden bilgi aldı.

Öğrencilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Tapsız, öğrencilerin genel durumunun iyi olduğunu, rahatsızlıklarının tespitiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.
35 öğrenci yemekten zehirlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
TÜRKİYE
35 öğrenci yemekten zehirlendi
15 Eylül, 10:01
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала