https://sputniknews.com.tr/20220930/osmaniyede-yurtta-kalan-35-ogrenci-zehirlendi-1061784408.html

Osmaniye'de yurtta kalan 35 öğrenci zehirlendi

Osmaniye'de yurtta kalan 35 öğrenci zehirlendi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 35 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle tedaviye alındı. 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T03:36+0300

2022-09-30T03:36+0300

2022-09-30T03:36+0300

türkiye

osmangazi

osmaniye

kadirli

kız yurdu

öğrenci

zehirlenme

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Osman Gazi Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerden 35'i akşam yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı.Öğrenciler, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine ilçedeki hastanelere kaldırıldı.Öğrencilerden 8'i tedavilerinin ardından taburcu edildi.İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Bozkurt, Kadirli Devlet Hastanesi'ndeki öğrencileri ziyaret ederek ilgililerden bilgi aldı.Öğrencilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Tapsız, öğrencilerin genel durumunun iyi olduğunu, rahatsızlıklarının tespitiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20220915/35-ogrenci-yemekten-zehirlendi-1061213738.html

türkiye

osmangazi

osmaniye

kadirli

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osmangazi, osmaniye, kadirli, kız yurdu, öğrenci, zehirlenme