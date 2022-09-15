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https://sputniknews.com.tr/20220915/35-ogrenci-yemekten-zehirlendi-1061213738.html
35 öğrenci yemekten zehirlendi
35 öğrenci yemekten zehirlendi
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 35 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
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zehirlenme
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Diyarbakır Silvan'a bağlı Tokluca ve Beypınar mahallelerindeki okullara, aynı yemek firması hizmet veriyordu. Dünkü öğle yemeğinde tavuk vardı.Yemekten yiyen çocuklardan bazıları kısa süre sonra rahatsızlandı, karın ağrısı ve mide bulantısı gibi benzer şikayetlerle hastaneye kaldırıldı.Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220818/kocaelinde-hamamda-rahatsizlanan-7-kadin-zehirlenme-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1060093915.html
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türkiye, diyarbakır, zehirlenme
türkiye, diyarbakır, zehirlenme

35 öğrenci yemekten zehirlendi

10:01 15.09.2022
© DHA35 öğrenci yemekten zehirlendi
35 öğrenci yemekten zehirlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© DHA
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 35 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır Silvan'a bağlı Tokluca ve Beypınar mahallelerindeki okullara, aynı yemek firması hizmet veriyordu. Dünkü öğle yemeğinde tavuk vardı.
Yemekten yiyen çocuklardan bazıları kısa süre sonra rahatsızlandı, karın ağrısı ve mide bulantısı gibi benzer şikayetlerle hastaneye kaldırıldı.

Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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