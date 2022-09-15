https://sputniknews.com.tr/20220915/35-ogrenci-yemekten-zehirlendi-1061213738.html

35 öğrenci yemekten zehirlendi

35 öğrenci yemekten zehirlendi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 35 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T10:01+0300

2022-09-15T10:01+0300

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türkiye

türkiye

diyarbakır

zehirlenme

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Diyarbakır Silvan'a bağlı Tokluca ve Beypınar mahallelerindeki okullara, aynı yemek firması hizmet veriyordu. Dünkü öğle yemeğinde tavuk vardı.Yemekten yiyen çocuklardan bazıları kısa süre sonra rahatsızlandı, karın ağrısı ve mide bulantısı gibi benzer şikayetlerle hastaneye kaldırıldı.Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20220818/kocaelinde-hamamda-rahatsizlanan-7-kadin-zehirlenme-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1060093915.html

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