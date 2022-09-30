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Nijerya'da Ebola alarmı
Nijerya'da Ebola alarmı
Nijerya Temsilciler Meclisi, Uganda'da patlak veren Ebola virüsü salgınının Nijerya'ya yayılma olasılığı konusunda 'alarm' verdi. 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T02:28+0300
2022-09-30T02:28+0300
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nijerya
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Meclis üyelerinden Dachung Bagos, yaptığı açıklamada, bazı Afrika ülkelerinde görülen Ebola virüsünün Nijerya'ya yayılabileceği konusunda uyarıda bulundu.Federal hükümete önleyici tedbirler alması çağrısında bulunan Bagos, "Uganda'da salgının yayılma olasılığını belirlemek için araştırmalar devam ediyor. Bu aşamada komşu ülkelerden vakaların ithal edilmesi göz ardı edilemez" dedi.Uganda'da ilk olarak 19 Eylül'de 24 yaşındaki bir kişide, nadir görülen ve Sudan varyantı olduğu belirtilen Ebola virüsü tespit edilmişti. Ülkede virüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetmişti.Ebola virüsüBir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.
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nijerya, ebola, ebola aşısı, ebola virüsü, ebola virüsü hastalığı (evd), alarm
nijerya, ebola, ebola aşısı, ebola virüsü, ebola virüsü hastalığı (evd), alarm

Nijerya'da Ebola alarmı

02:28 30.09.2022
© AFP 2022Nijerya - Ebola Virüsü
Nijerya - Ebola Virüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
© AFP 2022
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Nijerya Temsilciler Meclisi, Uganda'da patlak veren Ebola virüsü salgınının Nijerya'ya yayılma olasılığı konusunda 'alarm' verdi.
Meclis üyelerinden Dachung Bagos, yaptığı açıklamada, bazı Afrika ülkelerinde görülen Ebola virüsünün Nijerya'ya yayılabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Federal hükümete önleyici tedbirler alması çağrısında bulunan Bagos, "Uganda'da salgının yayılma olasılığını belirlemek için araştırmalar devam ediyor. Bu aşamada komşu ülkelerden vakaların ithal edilmesi göz ardı edilemez" dedi.
Uganda'da ilk olarak 19 Eylül'de 24 yaşındaki bir kişide, nadir görülen ve Sudan varyantı olduğu belirtilen Ebola virüsü tespit edilmişti. Ülkede virüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetmişti.

Ebola virüsü

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.
KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.
Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.
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