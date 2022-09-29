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https://sputniknews.com.tr/20220929/avrupada-maymun-cicegi-vakalarinin-sayisi-24-bini-gecti-1061777852.html
Avrupa'da maymun çiçeği vakalarının sayısı 24 bini geçti
Avrupa'da maymun çiçeği vakalarının sayısı 24 bini geçti
Avrupa genelinde maymun çiçeği virüsü bulaşan kişi sayısının 24 bini geçtiği duyuruldu. 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T22:05+0300
2022-09-29T22:05+0300
dünya
maymun çiçeği virüsü
avrupa
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
vaka
vaka sayısı
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesinin sitesinde yayımlanan maymun çiçeği güncelleme raporunda kıta genelinde salgına dair son veriler paylaşıldı.Raporda, 27 Eylül itibarıyla Avrupa genelinde vaka sayısının 24 bin 622'ye yükseldiği belirtilirken virüsün DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki 44 ülkede var olduğu aktarıldı.Çoğunluğunu 31 ila 40 yaş arası erkeklerin oluşturduğu vakaların yüzde 96'sının hemcinsiyle ilişkiye giren erkekler olduğu bildirildi.Vakaların yüzde 96'sında virüs belirtileri olarak kırmızılık ve kaşıntı görülürken yüzde 68'inde ise yüksek ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi belirtilerin bulunduğu kaydedildi.En çok vakanın 7 bin 149 kişiyle İspanya'da bulunduğu ve Fransa, İngiltere ile Almanya'da vaka sayısının 3 binin üzerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220916/cin-ana-karasinda-ilk-maymun-cicegi-vakasi-goruldu-1061295259.html
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maymun çiçeği virüsü, avrupa, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), vaka, vaka sayısı
maymun çiçeği virüsü, avrupa, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), vaka, vaka sayısı

Avrupa'da maymun çiçeği vakalarının sayısı 24 bini geçti

22:05 29.09.2022
© AP Photo / Juan KaritaABD'nin New York kentinde maymun çiçeği aşısı randevuları için oluşturulan internet sitesi yoğunluk nedeniyle çöktü.
ABD'nin New York kentinde maymun çiçeği aşısı randevuları için oluşturulan internet sitesi yoğunluk nedeniyle çöktü. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© AP Photo / Juan Karita
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Avrupa genelinde maymun çiçeği virüsü bulaşan kişi sayısının 24 bini geçtiği duyuruldu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesinin sitesinde yayımlanan maymun çiçeği güncelleme raporunda kıta genelinde salgına dair son veriler paylaşıldı.
Raporda, 27 Eylül itibarıyla Avrupa genelinde vaka sayısının 24 bin 622'ye yükseldiği belirtilirken virüsün DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki 44 ülkede var olduğu aktarıldı.
Çoğunluğunu 31 ila 40 yaş arası erkeklerin oluşturduğu vakaların yüzde 96'sının hemcinsiyle ilişkiye giren erkekler olduğu bildirildi.
Vakaların yüzde 96'sında virüs belirtileri olarak kırmızılık ve kaşıntı görülürken yüzde 68'inde ise yüksek ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi belirtilerin bulunduğu kaydedildi.
En çok vakanın 7 bin 149 kişiyle İspanya'da bulunduğu ve Fransa, İngiltere ile Almanya'da vaka sayısının 3 binin üzerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.
Maymun Çiçeği Virüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
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