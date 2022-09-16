https://sputniknews.com.tr/20220916/cin-ana-karasinda-ilk-maymun-cicegi-vakasi-goruldu-1061295259.html
Çin ana karasında ilk maymun çiçeği vakası görüldü
Çin ana karasında ilk maymun çiçeği vakası görüldü
Çin ana karasında ilk maymun çiçeği vakası, ülkenin güneyindeki Çongçing şehrinde tespit edildi. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T22:42+0300
2022-09-16T22:42+0300
2022-09-16T22:42+0300
dünya
maymun çiçeği virüsü
vaka
vaka sayısı
çin
çin halk cumhuriyeti
sağlık
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Çongçing Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, yaşı ve cinsiyeti belirtilmeyen hastanın yurt dışından gelen yolcu olduğu, Kovid-19 tedbirleri gereği otel karantinasındayken rahatsızlandığını belirtildi.Yerel sağlık otoritesinin ve Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin yaptığı testlerde maymun çiçeği virüsü taşıdığı doğrulanan hasta, Çin ana karasındaki ilk vaka olarak kayıtlara geçti.Açıklamada sağlık uzmanlarının şehre varışından itibaren karantinada tutulan hastanın henüz hiç sosyal aktivitede bulunmadığı, dolayısıyla hastalığın yayılma riskinin düşük olduğu kaydedildi.Çin'de daha önce Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 6 Eylül'de yurt dışından gelen karantinadaki bir yolcuda hastalık tespit edilmişti.Maymun çiçeği virüsüEndemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 15 Eylül itibarıyla dünya genelinde 60 bin 799 maymun çiçeği vakası tespit edilirken virüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti.
https://sputniknews.com.tr/20220908/dso-kovid-19-ve-maymun-cicegi-vakalarinda-dusus-var-1060944978.html
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maymun çiçeği virüsü, vaka, vaka sayısı, çin, çin halk cumhuriyeti, sağlık
maymun çiçeği virüsü, vaka, vaka sayısı, çin, çin halk cumhuriyeti, sağlık
Çin ana karasında ilk maymun çiçeği vakası görüldü
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Çin ana karasında ilk maymun çiçeği vakası, ülkenin güneyindeki Çongçing şehrinde tespit edildi.
Çongçing Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, yaşı ve cinsiyeti belirtilmeyen hastanın yurt dışından gelen yolcu olduğu, Kovid-19 tedbirleri gereği otel karantinasındayken rahatsızlandığını belirtildi.
Yerel sağlık otoritesinin ve Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin yaptığı testlerde maymun çiçeği virüsü taşıdığı doğrulanan hasta, Çin ana karasındaki ilk vaka olarak kayıtlara geçti.
Açıklamada sağlık uzmanlarının şehre varışından itibaren karantinada tutulan hastanın henüz hiç sosyal aktivitede bulunmadığı, dolayısıyla hastalığın yayılma riskinin düşük olduğu kaydedildi.
Çin'de daha önce Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 6 Eylül'de yurt dışından gelen karantinadaki bir yolcuda hastalık tespit edilmişti.
Maymun çiçeği virüsü
Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.
Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 15 Eylül itibarıyla dünya genelinde 60 bin 799 maymun çiçeği vakası tespit edilirken virüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti.