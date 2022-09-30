https://sputniknews.com.tr/20220930/mersin-buyuksehir-belediye-baskani-secer-algi-yonetimlerine-izin-vermeyecegiz-1061783794.html

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: Algı yönetimlerine izin vermeyeceğiz

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: Algı yönetimlerine izin vermeyeceğiz

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, kentteki saldırının ardından belediye ve çalışanlarına yönelik ‘algı operasyonu’ olduğunu söyleyerek “Bunu kesinlikle... 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T02:27+0300

2022-09-30T02:27+0300

2022-09-30T02:32+0300

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Mersin'de PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla önceki gün İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 20 zanlının ardından bugün firari 10 şüpheliden 2'si daha yakalandı.Zanlılardan işlemleri tamamlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş, sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarıldı.Başsavcılıktaki sorgusunun ardından hakimliğe sevk edilen Gündeş, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla dün aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Gündeş ve 17 belediye çalışanının da olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Eş zamanlı operasyonlarda Gündeş’in de arasında olduğu 20 zanlı yakalanmıştı.Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den açıklamaBunun üzerine açıklama yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne yönelik saldırının ardından belediyeye yönelik 'bilinçli ve ısrarlı bir algı operasyonu' sürdürüldüğünü belirtti. Twitter üzerinden videolu açıklama yapan yapan Seçer, konuşmasına "Kentimizde meydana gelen terör saldırısında şehit olan polisimize Allah’tan rahmet, yaralı polisimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Terör saldırısını, destekleyenleri ve medet umanları bir kez daha lanetliyorum!" diyerek başladı.Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yasalar çerçevesinde, adli sicil kaydı temiz, İçişleri Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında istihdam edilen 11 bin çalışanıyla Mersin halkına hizmet ettiğini ifade eden Seçer, şunları söyledi:Bir süredir malum çevreler tarafından, Belediyemizle terör örgütleri arasında bağ kurmaya yönelik; iftiralar, çeşitli senaryolar ve karalama kampanyaları ile bilinçli ve ısrarlı bir algı operasyonu sürdürülmektedir.Hukuk ile bağdaşmayacak yöntemlerle devletimizin kurumları eliyle belediyemiz çalışanlarına yönelik operasyonlar yapılmakta, hem çalışanlarımıza hem de belediyemize yönelik itibar suikastları sahnelenmektedir.'Terör eylemiyle belediyemizin ilişkisi olduğu algısı yaratılmak istenmiştir'Mersin’deki terör saldırısının hemen ardından yapılan operasyonlarda, biri daire başkanı olmak üzere çalışanlarımız da devletin resmi televizyon kanalının kameraları eşliğinde gözaltına alınmış, görüntüler bazı medya organlarına servis edilerek sanki terör eylemiyle belediyemizin ilişkisi olduğu algısı yaratılmak istenmiştir.Yaratılmak istenen bu ortamda, terör saldırısıyla ilgisi olmayan başka bir soruşturma kapsamında daire başkanımız hakkında tutuklama kararı verilmiştir.Bu yaşananların belediyemizi ve belediye çalışanlarını kentimizde gerçekleşen terör saldırısıyla ilişkilendirme gayreti olduğu apaçık ortadadır. Bunu kesinlikle reddediyoruz!'Algı yönetimlerine Mersin’in ve belediyemizin alet edilmesine izin vermeyeceğiz'Genel seçimler yaklaşırken Türkiye’de yaratılmak istenen siyasete ilişkin algı yönetimlerine Mersin’in ve belediyemizin alet edilmesine izin vermeyeceğiz!Belediyemizin hizmetleri kaynakları israf etmeden, ayrımcılık yapmadan, kaliteli ve etkin, bütün engellemelere rağmen hız kesmeden devam edecektir.Bu süreçte; siyasi iradenin gücünü kullanarak, devletimizin kurumlarını “korkutma aracı” ve “iktidarın sopası” haline getirmek isteyenlerin tüm çabalarına rağmen belediyemiz hakkını, hukukunu ve saygınlığını koruyacaktır.Yürekten inanıyorum ki, Mersinliler Mersin’e sahip çıkacaktır!”

https://sputniknews.com.tr/20220929/kilicdaroglu-oldurulen-teroristin-dna-raporuna-ragmen-tam-2-gundur-yalan-soylediniz-1061778777.html

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