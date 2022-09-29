Kılıçdaroğlu: Öldürülen teröristin DNA raporuna rağmen, tam 2 gündür yalan söylediniz
22:32 29.09.2022 (güncellendi: 22:37 29.09.2022)
© İHA / HATİCE YETMENCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
© İHA / HATİCE YETMEN
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu’ya seslenerek, “Öldürülen teröristin DNA raporuna rağmen, tam 2 gündür yalan söylediniz, havuz medyanız manşetler attı” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne yönelik saldırının ardından AK Parti tarafından partisi hedef alınarak yapılan açıklamalara tepki gösterdi.
Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenerek, şu ifadeleri kullandı:
İki gündür kirli propaganda yürüten Erdoğan ve yaveri fotoroman Süleyman… Öldürülen teröristin DNA raporuna rağmen, tam 2 gündür yalan söylediniz, havuz medyanız manşetler attı. Oysa ben ne dolaplar çevirdiğinizi iki gündür biliyorum. Bile bile yalan söylediniz.
Şimdi çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın, bu millet bir kez ağzınızdan doğru bir şey duysun. Başsavcıya dosyaya el koyun dediniz. Başsavcıya sesleniyorum, o dosyayı gizlemeye çalışma, biliyoruz gerçekleri… Utanmıyor musunuz!
Şimdi çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın, bu millet bir kez ağzınızdan doğru bir şey duysun. Başsavcıya dosyaya el koyun dediniz. Başsavcıya sesleniyorum, o dosyayı gizlemeye çalışma, biliyoruz gerçekleri… Utanmıyor musunuz!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 29, 2022
Ne olmuştu?
Polisevine 26 Eylül'de düzenlenen saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Dilşah Ercan'ın CHP tarafından 2012 yılında hazırlanan 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda adının geçtiği iddia edilmişti.
Saldırıyı PKK'nin askeri kanadı olarak bilinen HPG üstlenmişti. Açıklamada, saldırıda "Dilşah Ercan'ın yer almadığı" ifade edilmişti.
Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik, saldırıyı gerçekleştirenlerden biriyle CHP’nin ilişkilendirilmesine dair suç duyurusuna bulunacaklarını açıklamıştı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Celal Çelik, şunları kaydetmişti:
"Alçak terör örgütü tarafından Mersin Polisevi'nde gerçekleştirilen menfur terör eylemi üzerinden ahlaksızca siyasi rant devşirmeye çalışan ve bu kapsamda iftira ve hakaretlere başvuran siyasiler ile havuz medyasının kirli kalem ve ilgilileri bilmelidir ki; Cumhuriyet Halk Partisini haksızca itham etmek, iftiralara maruz bırakmak, terör örgütleri ile yan yana göstermek, teröristlerin korunduğu haksız algısını yaratmak elbette yaptırımsız bırakılmayacaktır! Tam da bu nedenlerle tüm sorumlular hakkında derhal suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur..."
September 28, 2022