Kılıçdaroğlu: Öldürülen teröristin DNA raporuna rağmen, tam 2 gündür yalan söylediniz

"Alçak terör örgütü tarafından Mersin Polisevi'nde gerçekleştirilen menfur terör eylemi üzerinden ahlaksızca siyasi rant devşirmeye çalışan ve bu kapsamda iftira ve hakaretlere başvuran siyasiler ile havuz medyasının kirli kalem ve ilgilileri bilmelidir ki; Cumhuriyet Halk Partisini haksızca itham etmek, iftiralara maruz bırakmak, terör örgütleri ile yan yana göstermek, teröristlerin korunduğu haksız algısını yaratmak elbette yaptırımsız bırakılmayacaktır! Tam da bu nedenlerle tüm sorumlular hakkında derhal suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur..."