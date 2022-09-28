AK Parti Grup Başkanvekili Turan: CHP için gazeteciliğin ön şartı terör bağlantısı mı?

“CHP’nin hazırladığı Tutuklu Gazeteciler Raporu’nda polisimizi şehit eden Dilşah Ercan isimli terörist, tutuklu gazeteci olarak ifade edilmiş. Bu raporun bir sürü vahim yanı var. En vahim yanı da, CHP’nin terör örgütleriyle yan yana durmayı normal bir şeymiş gibi sunmasıdır. Raporun altında Veli Ağbaba ve Özgür Özel’in imzası var. Üstelik Özgür Özel bugün basın açıklaması yaparak hem bu akla ziyan raporu hem de Kılıçdaroğlu’nun daha önce ifade ettiği, ‘Demirtaş’ın yattığı her gün, onun mücadelesinde bir nişandır’ diyerek Demirtaş’ı savundu. Ülkenin ikinci büyük partisinin, en hafif tabirle, bu aymazlığını ve utanmazlığını milletimizin takdirine sunuyorum. Yeri gelmişken ifade etmeliyim; Türkiye’de gazetecilik yaptığı için tutuklanan kimse yoktur. Terörizm faaliyeti yaptığı için tutuklananlar vardır. ‘Gazeteciler tutuklanıyor’ propagandası Türkiye düşmanlığından başka bir şey değildir"