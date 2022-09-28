AK Parti Grup Başkanvekili Turan: CHP için gazeteciliğin ön şartı terör bağlantısı mı?
20:06 28.09.2022 (güncellendi: 20:16 28.09.2022)
© AAAK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığınca Kordon Boyu'ndaki Öğretmen Evi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.
© AA
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "CHP için gazeteciliğin ön şartı terör bağlantısı mı? Yazarken biz utanıyoruz, konuşurken yüzleri kızarmıyor" dedi. AK Partili Gazel de CHP'ye tepki göstererek, “Türkiye’de gazetecilik yaptığı için tutuklanan kimse yoktur” ifadesini kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Mersin'deki polisevine saldırı gerçekleştiren Dilşah Ercan'ın, CHP'nin gazetecilere ilişkin bir raporunda yer almasına tepki gösterdi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "11 yıl sonra terörist olacağını nereden bileyim" dediğini aktaran Turan, "Kendine yakışan kirli dili iade ediyoruz. Konu şu, 'nereden bilebilirim' dediği, 11 yıl önce de zaten terörist ve PKK'lı olduğu için hapiste. Daha kötüsü elinde salladığı evrakta 'PKK'lı' yazıyor zaten. Ne zaman utanacaksınız?" ifadesini kullandı.
“11 yıl sonra terörist olacağını nereden bileyim” demiş. Kendine yakışan kirli dili iade ediyoruz— Bülent TURAN (@turanbulent) September 28, 2022
Konu şu,“nereden bilebilirim”dediği 11 yıl önce de zaten terörist ve PKK’lı olduğu için hapiste. Daha kötüsü elinde salladığı evrakta PKK’lı yazıyor zaten. Ne zaman utanacaksınız?+ pic.twitter.com/eqrwe1l66M
Turan, Özgür Özel'in, AK Parti'yi suçladığı isimlerin "bahsedilen tarihte soruşturmasının dahi olmadığını" belirterek, "CHP için gazeteciliğin ön şartı terör bağlantısı mı? Yazarken biz utanıyoruz, konuşurken yüzleri kızarmıyor" açıklamasında bulundu.
AK Partili Gazel: Türkiye’de gazetecilik yaptığı için tutuklanan kimse yoktu
CHP’ye bir tepki de AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel'den geldi.
Gazel, CHP’nin hazırladığı, “Tutuklu gazeteciler raporu” hakkında açıklama yaptı. Gazel, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
“CHP’nin hazırladığı Tutuklu Gazeteciler Raporu’nda polisimizi şehit eden Dilşah Ercan isimli terörist, tutuklu gazeteci olarak ifade edilmiş. Bu raporun bir sürü vahim yanı var. En vahim yanı da, CHP’nin terör örgütleriyle yan yana durmayı normal bir şeymiş gibi sunmasıdır. Raporun altında Veli Ağbaba ve Özgür Özel’in imzası var. Üstelik Özgür Özel bugün basın açıklaması yaparak hem bu akla ziyan raporu hem de Kılıçdaroğlu’nun daha önce ifade ettiği, ‘Demirtaş’ın yattığı her gün, onun mücadelesinde bir nişandır’ diyerek Demirtaş’ı savundu. Ülkenin ikinci büyük partisinin, en hafif tabirle, bu aymazlığını ve utanmazlığını milletimizin takdirine sunuyorum. Yeri gelmişken ifade etmeliyim; Türkiye’de gazetecilik yaptığı için tutuklanan kimse yoktur. Terörizm faaliyeti yaptığı için tutuklananlar vardır. ‘Gazeteciler tutuklanıyor’ propagandası Türkiye düşmanlığından başka bir şey değildir"