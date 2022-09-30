Kılıçdaroğlu: Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız

''Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız. Görüyoruz beceremiyorlar, birlikte çözebiliriz. Ancak bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak; terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak, kader mahkumlarına yönelik olacaktır.''