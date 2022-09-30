https://sputniknews.com.tr/20220930/kilicdaroglu-af-konusunda-titizlikle-yonetilmis-bir-duzenlemeyi-iktidar-ile-konusmaya-haziriz-1061808315.html
Kılıçdaroğlu: Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız
Kılıçdaroğlu: Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, af konusunda iktidara çağrı yaparak titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi konuşmaya hazır olduklarını belirtti. 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T16:44+0300
2022-09-30T16:44+0300
2022-09-30T16:44+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
hükümet
af
genel af
af teklifi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, af tartışmalarına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20220923/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-yazici-bir-af-veya-infaz-duzenlemesi-soz-konusu-degil-net-1061571454.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, hükümet, af, genel af, af teklifi
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, hükümet, af, genel af, af teklifi
Kılıçdaroğlu: Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, af konusunda iktidara çağrı yaparak titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi konuşmaya hazır olduklarını belirtti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, af tartışmalarına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
''Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız. Görüyoruz beceremiyorlar, birlikte çözebiliriz. Ancak bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak; terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak, kader mahkumlarına yönelik olacaktır.''