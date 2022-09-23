https://sputniknews.com.tr/20220923/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-yazici-bir-af-veya-infaz-duzenlemesi-soz-konusu-degil-net-1061571454.html

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Bir af veya infaz düzenlemesi söz konusu değil, net

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Bir af veya infaz düzenlemesi söz konusu değil, net

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bir af veya infaz düzenlemesi söz konusu değil, net" ifadelerini kullandı. 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T23:32+0300

2022-09-23T23:32+0300

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, beraberinde AK Partili 17 milletvekili ve MKYK üyeleriyle AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nca düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katıldı.İl Başkanlığında düzenlenen programda konuşan Yazıcı, AK Parti'nin kuruluşunun ve siyasetinin merkezinde millet olduğunu söyledi.Program kapsamında tüm ilçelerde ziyaretlerde bulunacaklarını belirten Yazıcı, bu çalışmanın amacının kentteki vatandaşları dinlemek olduğunu kaydetti.Türkiye'nin önemli ve stratejik bir konumda bulunduğunu dile getiren Yazıcı, AK Parti siyasetinin kapsayıcı olduğunu anlattı.'İnsanlar arasında kesinlikle ayrım yapılmasına müsaade etmedik, etmeyiz'Yazıcı, şöyle konuştu:AK Parti olarak millete hizmet etmek, hukukunu korumak, insanlar önündeki sosyoekonomik dengeleri ortadan kaldırmak, hayat standartlarını yükseltmek amacıyla çalıştıklarını anlatan Yazıcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:Vatandaşların anayasaya göre kanun önünde eşit olduğunu, her vatandaşın devletin sağladığı imkanlardan eşit şekilde yararlanma hakkına sahip olduğunu kaydeden Yazıcı, AK Parti olarak demokratikleşmenin önünü açtıklarına dikkati çekti.Yazıcı, şöyle devam etti:Demokrasinin en önemli aracının siyasi partiler, siyasetin de en önemli ölçüm zamanının seçimler olduğunu dile getiren Yazıcı, Türkiye'nin 2023 seçimlerine hızlı bir şekilde gittiğini belirtti.'Kurtuluş Savaşından sonra milletimizin en kıymetli kazanımı cumhuriyettir'2023 seçimlerinin tarihi anlamda önemli olduğunu kaydeden Yazıcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu, en büyük zenginliklerinin kardeşlik olduğunu belirten Yazıcı, Türkiye'nin hiçbir sorununu kapı arkasına bırakmadıklarını, halının dibine terk etmediklerini anlattı.Her sorunun gündemlerinde olduğunu aktaran Yazıcı, konuşmasına şöyle devam etti:Yazıcı, bir gazetecinin "Şu anda gündeminizde genel bir af ya da infaz düzenlemesiyle ilgili çalışma var mı?" sorusunu "Bir af veya infaz düzenlemesi söz konusu değil, net" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220501/tdp-genel-baskani-sarigulden-genel-af-cagrisi-bu-mubarek-gunde-affet-turkiyem--1056001091.html

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