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Kasa kasa palamut yakalama umuduyla yola çıktılar, gece boyunca 2 balık avlayabildiler
Kasa kasa palamut yakalama umuduyla yola çıktılar, gece boyunca 2 balık avlayabildiler
Palamut bolluğunun yaşandığı Karadeniz’e ağlarını doldurma umudu ile açılan balıkçılar, gece boyunca 2 balık avlayabildi. 30.09.2022, Sputnik Türkiye
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karadeniz, фото, balık, palamut
karadeniz, фото, balık, palamut

Kasa kasa palamut yakalama umuduyla yola çıktılar, gece boyunca 2 balık avlayabildiler

13:38 30.09.2022 (güncellendi: 13:49 30.09.2022)
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Palamut bolluğunun yaşandığı Karadeniz’e ağlarını doldurma umudu ile açılan balıkçılar, gece boyunca 2 balık avlayabildi.
© İHAKaradeniz’de son bir haftadır yaşanan palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü.
Kasa kasa palamut yakalama umuduyla yola çıktılar, gece boyunca 2 balık avlayabildiler - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Karadeniz’de son bir haftadır yaşanan palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü.
© İHAKastamonu'da kasa kasa palamutla limana dönme umuduyla denize açılan balıkçılar, gece boyunca mesai harcıyor.
Kasa kasa palamut yakalama umuduyla yola çıktılar, gece boyunca 2 balık avlayabildiler - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Kastamonu'da kasa kasa palamutla limana dönme umuduyla denize açılan balıkçılar, gece boyunca mesai harcıyor.
© İHACide ilçesinde de ağlarını palamutla doldurma hayali ile denize açılan balıkçılar, saatler süren çabalarının ardından sadece 2 balık yakalayabildi.
Kasa kasa palamut yakalama umuduyla yola çıktılar, gece boyunca 2 balık avlayabildiler - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Cide ilçesinde de ağlarını palamutla doldurma hayali ile denize açılan balıkçılar, saatler süren çabalarının ardından sadece 2 balık yakalayabildi.
© İHABalıkçılar saatlerce süren mesailerinin ardından limana elleri boş döndü.
Kasa kasa palamut yakalama umuduyla yola çıktılar, gece boyunca 2 balık avlayabildiler - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Balıkçılar saatlerce süren mesailerinin ardından limana elleri boş döndü.
© İHABalıkçı Bektaş Bakır, bu yıl palamut bolluğunun yaşandığını belirterek, bu yılki balık sezonundan umutlu olduklarını söyledi.
Kasa kasa palamut yakalama umuduyla yola çıktılar, gece boyunca 2 balık avlayabildiler - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Balıkçı Bektaş Bakır, bu yıl palamut bolluğunun yaşandığını belirterek, bu yılki balık sezonundan umutlu olduklarını söyledi.
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