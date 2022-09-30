https://sputniknews.com.tr/20220930/kasa-kasa-palamut-yakalama-umuduyla-yola-ciktilar-gece-boyunca-2-balik-avlayabildiler-1061793808.html
Kasa kasa palamut yakalama umuduyla yola çıktılar, gece boyunca 2 balık avlayabildiler
Kasa kasa palamut yakalama umuduyla yola çıktılar, gece boyunca 2 balık avlayabildiler
Palamut bolluğunun yaşandığı Karadeniz’e ağlarını doldurma umudu ile açılan balıkçılar, gece boyunca 2 balık avlayabildi. 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T13:38+0300
2022-09-30T13:38+0300
2022-09-30T13:49+0300
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karadeniz, фото, balık, palamut
Kasa kasa palamut yakalama umuduyla yola çıktılar, gece boyunca 2 balık avlayabildiler
13:38 30.09.2022 (güncellendi: 13:49 30.09.2022) Abone ol
Palamut bolluğunun yaşandığı Karadeniz’e ağlarını doldurma umudu ile açılan balıkçılar, gece boyunca 2 balık avlayabildi.
© İHAKaradeniz’de son bir haftadır yaşanan palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü.
Karadeniz’de son bir haftadır yaşanan palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü.
© İHAKastamonu'da kasa kasa palamutla limana dönme umuduyla denize açılan balıkçılar, gece boyunca mesai harcıyor.
Kastamonu'da kasa kasa palamutla limana dönme umuduyla denize açılan balıkçılar, gece boyunca mesai harcıyor.
© İHACide ilçesinde de ağlarını palamutla doldurma hayali ile denize açılan balıkçılar, saatler süren çabalarının ardından sadece 2 balık yakalayabildi.
Cide ilçesinde de ağlarını palamutla doldurma hayali ile denize açılan balıkçılar, saatler süren çabalarının ardından sadece 2 balık yakalayabildi.
© İHABalıkçılar saatlerce süren mesailerinin ardından limana elleri boş döndü.
Balıkçılar saatlerce süren mesailerinin ardından limana elleri boş döndü.
© İHABalıkçı Bektaş Bakır, bu yıl palamut bolluğunun yaşandığını belirterek, bu yılki balık sezonundan umutlu olduklarını söyledi.
Balıkçı Bektaş Bakır, bu yıl palamut bolluğunun yaşandığını belirterek, bu yılki balık sezonundan umutlu olduklarını söyledi.