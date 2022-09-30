https://sputniknews.com.tr/20220930/ispanyada-kraliyet-bayrak-ve-ulusal-sembollere-hakaret-suc-olmaktan-cikariliyor-1061800428.html

İspanya'da 'Kraliyet, bayrak ve ulusal sembollere hakaret' suç olmaktan çıkarılıyor

İspanya'da 'Kraliyet, bayrak ve ulusal sembollere hakaret' suç olmaktan çıkarılıyor

İspanya'da mevcut durumda 2 yıla kadar hapis ve para cezası istenilen; Kraliyet üyelerine, bayrağa ve ulusal sembollere hakaretin suç olmaktan çıkarılması için... 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T15:34+0300

2022-09-30T15:34+0300

2022-09-30T15:34+0300

dünya

ispanya

kraliyet

hakaret

suç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101521/62/1015216276_0:0:1072:603_1920x0_80_0_0_c8e2769ee5130056b411e22db2b61f7c.jpg

Katalonya ve Bask bölgelerindeki ayrılıkçı siyasi partilerden Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ile EH Bildu ittifakının Senatoda başlattığı ve daha sonra Meclise sunulan önerge kabul edildi.Koalisyon hükümetinin ortakları Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Unidas Podemos ittifakının oylarıyla kabul edilen önergeye göre, Kraliyet üyelerine, bayrağa ve ulusal sembollere hakaretin suç olmaktan çıkarılmasını öngören Ceza Yasası'ndaki değişiklik maddeleri, Mecliste görüşülüp oylanacak.Söz konusu reforma destek veren partiler gerek Avrupa Konseyi gerekse Birleşmiş Milletlerin (BM) bu suçlara son verilmesi yönünde tavsiyelerde bulunduklarını vurguladı.'Herhangi bir kurumu aşırı korumak, vatandaşların sesine kulak verme hakkını zedeleyebilir'Reformun gerçekleştirmesinde kilit konumda olan PSOE adına konuşan Milletvekili Andera Fernandez, "Bu suç tiplerini değiştirmek, savunmasızlık yaratmak zorunda değildir. Herhangi bir kurumu aşırı korumak, vatandaşların sesine kulak verme hakkını zedeleyebilir ama her halükarda PSOE olarak bu reformun anayasal düzeni bozmasına müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.Karşı oy kullanan ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi ise yasanın mevcut halinin korunması gerektiğini savundu.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Katalonya'da Kral ve Kraliçe'nin fotoğraflarının yakılmasından ötürü 2007'de 2 kişiye hapis cezası veren İspanyol mahkemelerin aldığı karara karşı çıkarak İspanya'yı cezalandırmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220928/danimarka-kralicesi-torunlarinin-unvanlarini-elinden-aldi-1061735543.html

ispanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ispanya, kraliyet, hakaret, suç