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İspanya'da 'Kraliyet, bayrak ve ulusal sembollere hakaret' suç olmaktan çıkarılıyor
İspanya'da 'Kraliyet, bayrak ve ulusal sembollere hakaret' suç olmaktan çıkarılıyor
İspanya'da mevcut durumda 2 yıla kadar hapis ve para cezası istenilen; Kraliyet üyelerine, bayrağa ve ulusal sembollere hakaretin suç olmaktan çıkarılması için... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T15:34+0300
2022-09-30T15:34+0300
dünya
ispanya
kraliyet
hakaret
suç
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Katalonya ve Bask bölgelerindeki ayrılıkçı siyasi partilerden Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ile EH Bildu ittifakının Senatoda başlattığı ve daha sonra Meclise sunulan önerge kabul edildi.Koalisyon hükümetinin ortakları Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Unidas Podemos ittifakının oylarıyla kabul edilen önergeye göre, Kraliyet üyelerine, bayrağa ve ulusal sembollere hakaretin suç olmaktan çıkarılmasını öngören Ceza Yasası'ndaki değişiklik maddeleri, Mecliste görüşülüp oylanacak.Söz konusu reforma destek veren partiler gerek Avrupa Konseyi gerekse Birleşmiş Milletlerin (BM) bu suçlara son verilmesi yönünde tavsiyelerde bulunduklarını vurguladı.'Herhangi bir kurumu aşırı korumak, vatandaşların sesine kulak verme hakkını zedeleyebilir'Reformun gerçekleştirmesinde kilit konumda olan PSOE adına konuşan Milletvekili Andera Fernandez, "Bu suç tiplerini değiştirmek, savunmasızlık yaratmak zorunda değildir. Herhangi bir kurumu aşırı korumak, vatandaşların sesine kulak verme hakkını zedeleyebilir ama her halükarda PSOE olarak bu reformun anayasal düzeni bozmasına müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.Karşı oy kullanan ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi ise yasanın mevcut halinin korunması gerektiğini savundu.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Katalonya'da Kral ve Kraliçe'nin fotoğraflarının yakılmasından ötürü 2007'de 2 kişiye hapis cezası veren İspanyol mahkemelerin aldığı karara karşı çıkarak İspanya'yı cezalandırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220928/danimarka-kralicesi-torunlarinin-unvanlarini-elinden-aldi-1061735543.html
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ispanya, kraliyet, hakaret, suç
ispanya, kraliyet, hakaret, suç

İspanya'da 'Kraliyet, bayrak ve ulusal sembollere hakaret' suç olmaktan çıkarılıyor

15:34 30.09.2022
© AFP 2022 / Juan Carlos Hidalgoİspanya Kraliyet Ailesi
İspanya Kraliyet Ailesi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
© AFP 2022 / Juan Carlos Hidalgo
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İspanya'da mevcut durumda 2 yıla kadar hapis ve para cezası istenilen; Kraliyet üyelerine, bayrağa ve ulusal sembollere hakaretin suç olmaktan çıkarılması için Mecliste ilk adım atıldı.
Katalonya ve Bask bölgelerindeki ayrılıkçı siyasi partilerden Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ile EH Bildu ittifakının Senatoda başlattığı ve daha sonra Meclise sunulan önerge kabul edildi.
Koalisyon hükümetinin ortakları Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Unidas Podemos ittifakının oylarıyla kabul edilen önergeye göre, Kraliyet üyelerine, bayrağa ve ulusal sembollere hakaretin suç olmaktan çıkarılmasını öngören Ceza Yasası'ndaki değişiklik maddeleri, Mecliste görüşülüp oylanacak.
Söz konusu reforma destek veren partiler gerek Avrupa Konseyi gerekse Birleşmiş Milletlerin (BM) bu suçlara son verilmesi yönünde tavsiyelerde bulunduklarını vurguladı.

'Herhangi bir kurumu aşırı korumak, vatandaşların sesine kulak verme hakkını zedeleyebilir'

Reformun gerçekleştirmesinde kilit konumda olan PSOE adına konuşan Milletvekili Andera Fernandez, "Bu suç tiplerini değiştirmek, savunmasızlık yaratmak zorunda değildir. Herhangi bir kurumu aşırı korumak, vatandaşların sesine kulak verme hakkını zedeleyebilir ama her halükarda PSOE olarak bu reformun anayasal düzeni bozmasına müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Karşı oy kullanan ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi ise yasanın mevcut halinin korunması gerektiğini savundu.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Katalonya'da Kral ve Kraliçe'nin fotoğraflarının yakılmasından ötürü 2007'de 2 kişiye hapis cezası veren İspanyol mahkemelerin aldığı karara karşı çıkarak İspanya'yı cezalandırmıştı.
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