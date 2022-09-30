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https://sputniknews.com.tr/20220930/iddia-ispanya-dedeagac-limanini-askeri-sevkiyat-icin-kullanacak-1061788906.html
İddia: İspanya, Dedeağaç Limanı'nı askeri sevkiyat için kullanacak
İddia: İspanya, Dedeağaç Limanı'nı askeri sevkiyat için kullanacak
İspanya'nın da Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'nı kullanacak NATO ülkeleri arasına katılacağı öne sürüldü. 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T11:49+0300
2022-09-30T11:49+0300
dünya
dedeağaç
yunanistan
ispanya
abd
nato
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Yunan basınında yer alan haberde, Dedeağaç Limanı'nın halihazırda ABD, İngiltere ve İtalya Silahlı Kuvvetleri tarafından askeri teçhizat sevkiyatı için kullanıldığına dikkat çekilerek, İspanya Silahlı Kuvvetleri'nin de NATO planları kapsamında Rus sınırına askeri teçhizat sevkiyatı yapmak için Dedeağaç Limanı'nı kullanacağı iddia edildi.Bu nedenle İspanya Silahlı Kuvvetlerinden yetkililerin Dedeağaç'ta temaslarda bulunduğu belirtilen haberde, yetkililerin Dedeağaç Liman İşletmeleri Başkanı Kostas Hacimihail ile görüştüğü kaydedildi.Hacimihail ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "NATO müttefiki ülkelerin silahlı kuvvetleri ile işbirliğimiz artıyor ve liman, uluslararası alanda önemli askeri lojistik merkezlerden biri haline geliyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220925/yunanistandan-midilli-ve-sisama-abd-zirhlisi-1061597085.html
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dedeağaç, yunanistan, ispanya, abd, nato
dedeağaç, yunanistan, ispanya, abd, nato

İddia: İspanya, Dedeağaç Limanı'nı askeri sevkiyat için kullanacak

11:49 30.09.2022
© DHAABD'den Dedeağaç'a yüzlerce tank ve zırhlı araç sevkiyatı
ABD'den Dedeağaç'a yüzlerce tank ve zırhlı araç sevkiyatı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
© DHA
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İspanya'nın da Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'nı kullanacak NATO ülkeleri arasına katılacağı öne sürüldü.
Yunan basınında yer alan haberde, Dedeağaç Limanı'nın halihazırda ABD, İngiltere ve İtalya Silahlı Kuvvetleri tarafından askeri teçhizat sevkiyatı için kullanıldığına dikkat çekilerek, İspanya Silahlı Kuvvetleri'nin de NATO planları kapsamında Rus sınırına askeri teçhizat sevkiyatı yapmak için Dedeağaç Limanı'nı kullanacağı iddia edildi.
Bu nedenle İspanya Silahlı Kuvvetlerinden yetkililerin Dedeağaç'ta temaslarda bulunduğu belirtilen haberde, yetkililerin Dedeağaç Liman İşletmeleri Başkanı Kostas Hacimihail ile görüştüğü kaydedildi.
Hacimihail ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "NATO müttefiki ülkelerin silahlı kuvvetleri ile işbirliğimiz artıyor ve liman, uluslararası alanda önemli askeri lojistik merkezlerden biri haline geliyor" ifadelerini kullandı.
Yunanistan'dan Midilli ve Sisam'a ABD zırhlısı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
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Yunanistan'dan Midilli ve Sisam'a ABD zırhlısı
25 Eylül, 11:16
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