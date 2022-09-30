https://sputniknews.com.tr/20220930/iddia-ispanya-dedeagac-limanini-askeri-sevkiyat-icin-kullanacak-1061788906.html

İddia: İspanya, Dedeağaç Limanı'nı askeri sevkiyat için kullanacak

İddia: İspanya, Dedeağaç Limanı'nı askeri sevkiyat için kullanacak

İspanya'nın da Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'nı kullanacak NATO ülkeleri arasına katılacağı öne sürüldü. 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T11:49+0300

2022-09-30T11:49+0300

2022-09-30T11:49+0300

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dedeağaç

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Yunan basınında yer alan haberde, Dedeağaç Limanı'nın halihazırda ABD, İngiltere ve İtalya Silahlı Kuvvetleri tarafından askeri teçhizat sevkiyatı için kullanıldığına dikkat çekilerek, İspanya Silahlı Kuvvetleri'nin de NATO planları kapsamında Rus sınırına askeri teçhizat sevkiyatı yapmak için Dedeağaç Limanı'nı kullanacağı iddia edildi.Bu nedenle İspanya Silahlı Kuvvetlerinden yetkililerin Dedeağaç'ta temaslarda bulunduğu belirtilen haberde, yetkililerin Dedeağaç Liman İşletmeleri Başkanı Kostas Hacimihail ile görüştüğü kaydedildi.Hacimihail ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "NATO müttefiki ülkelerin silahlı kuvvetleri ile işbirliğimiz artıyor ve liman, uluslararası alanda önemli askeri lojistik merkezlerden biri haline geliyor" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220925/yunanistandan-midilli-ve-sisama-abd-zirhlisi-1061597085.html

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