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Yunanistan'dan Midilli ve Sisam'a ABD zırhlısı
Yunanistan'dan Midilli ve Sisam'a ABD zırhlısı
Yunanistan'dan Ege'de tansiyonu yükseltecek yeni bir hamle geldi. Atina yönetimi, gayri askeri statüdeki Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 zırhlı araç sevk etti... 25.09.2022, Sputnik Türkiye
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2022-09-25T11:16+0300
türkiye
türkiye
yunanistan
ege
dedeağaç
zırhlı araç
milli savunma bakanlığı (msb)
abd
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Yunanistan, Ege'deki gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaya devam ediyor.Son olarak Yunanistan'ın Ege'deki gayri askeri statüdeki adalara (GASA) zırhlı araç sevk ettiği anlar ortaya çıktı.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ege'de görev uçuşu icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İHA'lar bir hareketlilik tespit ederek, Yunanistan'a ait iki çıkarma gemisinin Midilli ve Sisam'a seyir halinde olduğunu belirledi.Söz konusu gemilerin GASA statüsündeki Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 taktik tekerlekli zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdiği tespit edildi.Zırhlı araçların ABD tarafından Dedeağaç Limanı'na gönderilen araçlardan olması ise dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20220924/bakan-akardan-yunan-mevkidasina-bu-kafayla-giderlerse-yuzme-bilmek-islerine-cok-yarayacak-gibi-1061579578.html
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yunanistan
ege
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türkiye, yunanistan, ege, dedeağaç, zırhlı araç, milli savunma bakanlığı (msb), abd
türkiye, yunanistan, ege, dedeağaç, zırhlı araç, milli savunma bakanlığı (msb), abd

Yunanistan'dan Midilli ve Sisam'a ABD zırhlısı

11:16 25.09.2022
© AAYunanistan'dan Midilli ve Sisam'a ABD zırhlısı
Yunanistan'dan Midilli ve Sisam'a ABD zırhlısı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
© AA
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Yunanistan'dan Ege'de tansiyonu yükseltecek yeni bir hamle geldi. Atina yönetimi, gayri askeri statüdeki Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 zırhlı araç sevk etti. ABD'nin Dedeağaç'a gönderdiği araçların sevkiyatı, TSK İHA'larınca görüntülendi.
Yunanistan, Ege'deki gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaya devam ediyor.
Son olarak Yunanistan'ın Ege'deki gayri askeri statüdeki adalara (GASA) zırhlı araç sevk ettiği anlar ortaya çıktı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ege'de görev uçuşu icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İHA'lar bir hareketlilik tespit ederek, Yunanistan'a ait iki çıkarma gemisinin Midilli ve Sisam'a seyir halinde olduğunu belirledi.
Söz konusu gemilerin GASA statüsündeki Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 taktik tekerlekli zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdiği tespit edildi.
Zırhlı araçların ABD tarafından Dedeağaç Limanı'na gönderilen araçlardan olması ise dikkat çekti.
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
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