https://sputniknews.com.tr/20220925/yunanistandan-midilli-ve-sisama-abd-zirhlisi-1061597085.html

Yunanistan'dan Midilli ve Sisam'a ABD zırhlısı

Yunanistan'dan Midilli ve Sisam'a ABD zırhlısı

Yunanistan'dan Ege'de tansiyonu yükseltecek yeni bir hamle geldi. Atina yönetimi, gayri askeri statüdeki Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 zırhlı araç sevk etti... 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T11:16+0300

2022-09-25T11:16+0300

2022-09-25T11:16+0300

türkiye

türkiye

yunanistan

ege

dedeağaç

zırhlı araç

milli savunma bakanlığı (msb)

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/19/1061596940_51:0:1151:619_1920x0_80_0_0_d3081b919c0bf9474aeb27c488d6d2cf.jpg

Yunanistan, Ege'deki gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaya devam ediyor.Son olarak Yunanistan'ın Ege'deki gayri askeri statüdeki adalara (GASA) zırhlı araç sevk ettiği anlar ortaya çıktı.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ege'de görev uçuşu icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İHA'lar bir hareketlilik tespit ederek, Yunanistan'a ait iki çıkarma gemisinin Midilli ve Sisam'a seyir halinde olduğunu belirledi.Söz konusu gemilerin GASA statüsündeki Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 taktik tekerlekli zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdiği tespit edildi.Zırhlı araçların ABD tarafından Dedeağaç Limanı'na gönderilen araçlardan olması ise dikkat çekti.

https://sputniknews.com.tr/20220924/bakan-akardan-yunan-mevkidasina-bu-kafayla-giderlerse-yuzme-bilmek-islerine-cok-yarayacak-gibi-1061579578.html

türkiye

yunanistan

ege

dedeağaç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, yunanistan, ege, dedeağaç, zırhlı araç, milli savunma bakanlığı (msb), abd