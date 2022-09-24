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https://sputniknews.com.tr/20220924/bakan-akardan-yunan-mevkidasina-bu-kafayla-giderlerse-yuzme-bilmek-islerine-cok-yarayacak-gibi-1061579578.html
Bakan Akar'dan Yunan mevkidaşına: Bu kafayla giderlerse yüzme bilmek işlerine çok yarayacak gibi
Bakan Akar'dan Yunan mevkidaşına: Bu kafayla giderlerse yüzme bilmek işlerine çok yarayacak gibi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopulos'un "Denize atlayıp karşıya yüzerek gidip geleyim mi? Sadece 2 mil... Bakalım ne olacak?"... 24.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-24T09:23+0300
2022-09-24T09:23+0300
politika
türkiye
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hulusi akar
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara-Atina gerilimi, Suriye'ye yönelik operasyonlar ve F-16 konusu hakkında değerlendirmede bulundu.Akar, özetle şu ifadeleri kullandı:"Biz sorunların çözümü için kendilerini ısrarla görüşmeye çağırırken onlar ısrarla diyalogdan kaçıyorlar. Hem böyle yapıyorlar hem de diyalogdan kaçan tarafın Türkiye olduğu yalanını söylüyorlar. Kendi aramızda çözebileceğimiz sorunlar konusunda Türkiye'yi sürekli NATO, AB, ABD gibi üçüncü taraflara şikâyet ediyorlar. İkili sorunlarımızı Türkiye-NATO, Türkiye-AB ya da Türkiye-ABD sorunu haline getirmeye çalışıyorlar.Yayılmacılık yapan kendileri. Meis için 40 bin kilometrekare yetki alanı isteyen kendileri. Sahte tehdit algısıyla beyhude bir silahlanma gayretinde olan kendileri. 1 Ocak’tan beri binden fazla ihlal ve taciz yapan kendileri. Bunları yapıyorlar, sonra da bizi yayılmacı ve saldırgan olarak niteliyorlar. El insaf! Ya evlerinde ayna yok ya da bakmaya korkuyorlar. Baksalar gerçek yüzlerini görecekler, belki de utanacaklar.Türkiye, tehdit değildir. Türkiye güçlü, güvenilir ve etkin bir müttefiktir. Bizim amacımız barış ve istikrar için Ege’nin bir barış dostluk denizi olması ve tüm zenginliklerin adil paylaşımı. Ancak her türlü haksız hukuksuz girişime sahada ve masada gerekli karşılığı verdik, bundan sonra da vereceğiz. Bunu bilsinler."Bir asır önce başkalarına güvenerek girişilen maceranın sonuçlarının ne kadar ağır olduğunu, bu işgal girişiminin Yunan halkı tarafından dahi kabul edilmediğini, hatta bu işgal girişiminden sorumlu üç başbakan, iki bakan ve başkomutanlarının idamla cezalandırıldığını unutmamalı. Tarihten ders almalı. Sabırla uzattığımız dostluk elini tutmalı."Akar, Suriye'ye yönelik operasyonlar hakkında "Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine yer yok. Yerinde ve zamanında gereken her türlü müdahale yapıldı, yapılacak. Operasyon zaten oluyor, olacak" yorumunu yaptı.Akar, F-16 konusu hakkında da "Önceliğimiz envanterimizde olan ve etkin bir şekilde kullandığımız F-16 uçağının tedarik ve modernizasyonudur. Planlarımız bu yöndedir. Ama elbette alternatif çözümlerimiz de mevcut" dedi.
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türkiye, yunanistan, hulusi akar, nikolaos panagiotopulos
türkiye, yunanistan, hulusi akar, nikolaos panagiotopulos

Bakan Akar'dan Yunan mevkidaşına: Bu kafayla giderlerse yüzme bilmek işlerine çok yarayacak gibi

09:23 24.09.2022
© AAHulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopulos'un "Denize atlayıp karşıya yüzerek gidip geleyim mi? Sadece 2 mil... Bakalım ne olacak?" sözlerine ilişkin olarak, "Aferin, son zamanlardaki provokatif tavırlarına bakınca yüzmeyi unuttular zannetmiştik. Bu kafayla giderlerse yüzme bilmek işlerine çok yarayacak gibi" dedi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara-Atina gerilimi, Suriye'ye yönelik operasyonlar ve F-16 konusu hakkında değerlendirmede bulundu.
Akar, özetle şu ifadeleri kullandı:
"Biz sorunların çözümü için kendilerini ısrarla görüşmeye çağırırken onlar ısrarla diyalogdan kaçıyorlar. Hem böyle yapıyorlar hem de diyalogdan kaçan tarafın Türkiye olduğu yalanını söylüyorlar. Kendi aramızda çözebileceğimiz sorunlar konusunda Türkiye'yi sürekli NATO, AB, ABD gibi üçüncü taraflara şikâyet ediyorlar. İkili sorunlarımızı Türkiye-NATO, Türkiye-AB ya da Türkiye-ABD sorunu haline getirmeye çalışıyorlar.
Yayılmacılık yapan kendileri. Meis için 40 bin kilometrekare yetki alanı isteyen kendileri. Sahte tehdit algısıyla beyhude bir silahlanma gayretinde olan kendileri. 1 Ocak’tan beri binden fazla ihlal ve taciz yapan kendileri. Bunları yapıyorlar, sonra da bizi yayılmacı ve saldırgan olarak niteliyorlar. El insaf! Ya evlerinde ayna yok ya da bakmaya korkuyorlar. Baksalar gerçek yüzlerini görecekler, belki de utanacaklar.
Türkiye, tehdit değildir. Türkiye güçlü, güvenilir ve etkin bir müttefiktir. Bizim amacımız barış ve istikrar için Ege’nin bir barış dostluk denizi olması ve tüm zenginliklerin adil paylaşımı. Ancak her türlü haksız hukuksuz girişime sahada ve masada gerekli karşılığı verdik, bundan sonra da vereceğiz. Bunu bilsinler."
Bir asır önce başkalarına güvenerek girişilen maceranın sonuçlarının ne kadar ağır olduğunu, bu işgal girişiminin Yunan halkı tarafından dahi kabul edilmediğini, hatta bu işgal girişiminden sorumlu üç başbakan, iki bakan ve başkomutanlarının idamla cezalandırıldığını unutmamalı. Tarihten ders almalı. Sabırla uzattığımız dostluk elini tutmalı."
Akar, Suriye'ye yönelik operasyonlar hakkında "Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine yer yok. Yerinde ve zamanında gereken her türlü müdahale yapıldı, yapılacak. Operasyon zaten oluyor, olacak" yorumunu yaptı.
Akar, F-16 konusu hakkında da "Önceliğimiz envanterimizde olan ve etkin bir şekilde kullandığımız F-16 uçağının tedarik ve modernizasyonudur. Planlarımız bu yöndedir. Ama elbette alternatif çözümlerimiz de mevcut" dedi.
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