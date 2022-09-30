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Galatasaray, Arda Turan'a jübile düşünüyor
Galatasaray, Arda Turan'a jübile düşünüyor
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Timur, futbolu bırakan eski futbolcuları Arda Turan'a jübile yapmayı düşündüklerini söyledi. 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T00:59+0300
2022-09-30T01:00+0300
arda turan
spor
erden timur
jübile
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Galatasaray'ın YouTube kanalına konuşan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur bir taraftarın Arda Turan'la ilgili sorusuna, "Türkiye'nin gurur duyması gereken Galatasaraylı bir futbolcu. Bizim akademimizden yetişti. Tabii ki jübile düşünüyoruz. Barcelona, Atletico Madrid gibi takımlarda oynamış, Avrupa'da şampiyonluklar yaşamış. Galatasaray'a emek vermiş ve jübile yapmamış oyuncularımız var. Onlara da bir şeyler yapmamız gerekir diye düşünüyorum" cevabını verdi.Erden Timur, gelecek sezonun yapılanmasıyla ilgili planları da şimdiden düşündüklerini aktararak, "Bizim bu sene garanti oyunculara ihtiyacımız vardı. Bu garanti oyuncularla kısa süreli sözleşme imzalamamız lazımdı. 4 oyuncumuzun sözleşmesi 1 yıllık. Maaş olarak da aslında yüksek maaşlar almıyorlar. Maaşlar düştü, bonuslar kısmı çok ufak rakamlar. Gelecek yılı planlamak için bu sözleşmeleri yaptık. Gelecek yıl için çok önemli planlar yapıyoruz. Zamanımız var. Farklı stratejilerimiz var. Yurtdışındaki çalışmalarımızı da 7 ayrı bölgeye ayıracağız" ifadelerini kullandı.
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arda turan, erden timur, jübile
arda turan, erden timur, jübile

Galatasaray, Arda Turan'a jübile düşünüyor

00:59 30.09.2022 (güncellendi: 01:00 30.09.2022)
© AAErden Timur
Erden Timur - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
© AA
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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Timur, futbolu bırakan eski futbolcuları Arda Turan'a jübile yapmayı düşündüklerini söyledi.
Galatasaray'ın YouTube kanalına konuşan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur bir taraftarın Arda Turan'la ilgili sorusuna, "Türkiye'nin gurur duyması gereken Galatasaraylı bir futbolcu. Bizim akademimizden yetişti. Tabii ki jübile düşünüyoruz. Barcelona, Atletico Madrid gibi takımlarda oynamış, Avrupa'da şampiyonluklar yaşamış. Galatasaray'a emek vermiş ve jübile yapmamış oyuncularımız var. Onlara da bir şeyler yapmamız gerekir diye düşünüyorum" cevabını verdi.
Erden Timur, gelecek sezonun yapılanmasıyla ilgili planları da şimdiden düşündüklerini aktararak, "Bizim bu sene garanti oyunculara ihtiyacımız vardı. Bu garanti oyuncularla kısa süreli sözleşme imzalamamız lazımdı. 4 oyuncumuzun sözleşmesi 1 yıllık. Maaş olarak da aslında yüksek maaşlar almıyorlar. Maaşlar düştü, bonuslar kısmı çok ufak rakamlar. Gelecek yılı planlamak için bu sözleşmeleri yaptık. Gelecek yıl için çok önemli planlar yapıyoruz. Zamanımız var. Farklı stratejilerimiz var. Yurtdışındaki çalışmalarımızı da 7 ayrı bölgeye ayıracağız" ifadelerini kullandı.
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