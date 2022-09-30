https://sputniknews.com.tr/20220930/eski-tbmm-baskanvekili-ates-kilicdaroglunun-abdye-gitmesi-yanlis--1061795512.html

Eski TBMM Başkanvekili Ateş: Kılıçdaroğlu’nun ABD’ye gitmesi yanlış

Eski TBMM Başkanvekili Ateş: Kılıçdaroğlu’nun ABD’ye gitmesi yanlış

Eski TBMM başkanvekili ve CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Ateş, Kılıçdaroğlu’nun söylemleri ile yaptıklarının uyuşmadığını öne sürdü. CHP’nin hiçbir genel... 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T14:35+0300

2022-09-30T14:35+0300

2022-09-30T14:35+0300

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29.09.2022 Ankara Farkı Eski TBMM başkanvekili Yılmaz Ateş, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı radyo programına konuk olarak katıldı.

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına Eski TBMM Başkanvekili Yılmaz Ateş konuk olarak katıldı. Ateş, siyasi partilerin politikalarına ve Cumhurbaşkanlığı sisteminde meclisin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.‘Kılıçdaroğlu bir yere gidecekse, millete gitmeli’CHP’nin emperyalizme karşı ulusal Kurtuluş Savaşı’nı veren ilk siyasi hareket olduğunun altını çizen Ateş, CHP Genel Başkanı'nın Amerika’ya gitmemesi gerektiğini dile getirdi ve şunları söyledi:‘Amerika Türkiye’nin hakkını gasp ediyor’Amerika’nın Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin haklarını gasp ettiğini dile getiren Ateş, muhalefetin iktidara bir çağrı yapıp, bu konuda ortak bir noktada buluşma talep etmesi gerektiğini söyledi. Ateş, düşüncelerini şöyle açıkladı:‘Cumhurbaşkanlığı sisteminde Meclis devre dışı kaldı’Cumhurbaşkanlığı sisteminde TBMM'nin konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ateş, Meclis'in denetim görevini yapamadığını iddia etti. Ateş, “TBMM’nin tarihi 150 yıllık bir tarihe dayanır. 1923'ten sonra alırsak 100 yıllık bir geçmişimiz parlamenter sistemle geçti. Ama maalesef 2017'de yapılan anayasa oylaması sonucu başkanlık sistemine geçildi. Denge ve denetleme mekanizması sağlam değil, hemen hemen tek kişi yönetimine dayalı bir cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemi oldu. O yüzden meclis denetim görevini yapamaz hale geldi. Milletvekilleri bakanlarla vatandaşlar arasında sıkışıp kalıyor. Ayrıca denetleme görevini yapamıyor. Tabii bu bizim 150 yıllık geleneğimize de çok aykırı. Bildiğiniz gibi ulusal kurtuluş savaşını Büyük Millet Meclisi örgütledi. Mustafa Kemal Atatürk gündüz cephede savaşıyordu. Gece gelip meclise hesap veriyordu, oradan geçmeyen karar uygulanamıyordu. Böyle etkin bir meclis şimdi devre dışı kalmış. Yasama, yürütme, yargı erki bir tek kişide toplandı. Türkiye bunun sıkıntılarını yaşıyor” dedi.‘AK Parti ve CHP iş birliğine ihtiyaç var’AK Parti ve CHP’nin bir araya gelip Türkiye’nin sorunlarını konuşması gerektiğini ve bunun sonucunda söz konusu sorunların hangi sistemle çözülebileceği konusunda ortak karar vermeleri gerektiğini kaydeden Ateş, “Türkiye şu konuda ciddi bir tahlil yapmak durumunda; başkanlık sistemine devam edeceksek bunun için gerekli düzenlemelerin yapılması lazım. Yok parlamenter sisteme geçilecekse de iki ana büyük parti; AK Parti ve CHP’nin el ele vererek Türkiye’nin gerçeklerine uygun, parlamentonun geçmişine uygun ve özgürlük, bağımsızlık, hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü konularında da yeni düzenlemeleri yapması lazım. Özellikle iki partinin bir araya gelip Türkiye’nin hangi sorunları varsa, bu sorunları hangi sistemle çözebileceğine karar verip o anayasa değişikliğinin sağlanması lazım. Bu da iki büyük siyasi partinin iş birliğiyle olabilir kanısındayım. Buna ihtiyaç var” şeklinde konuştu.‘Atanmışlar, seçilmişlerin üstünde’Demokrasinin işlerlik kazanması için parti içi demokrasinin işlemesi gerektiği vurgusunu yapan Ateş, “Böyle bir demokratik sistem olmaz. Milletin oyuyla seçilenler maalesef atanmışlar kadar kamuda etkin değil” dedi. Ateş şöyle devam etti:‘Toplumun fay hatlarına benzin dökülmemeli’Ateş, hassas konuların Türkiye’de dikkatli ele alınması gerektiğini söyledi. 6’lı masaya da eleştiriler yönelten Ateş, “Bir sayın genel başkan kalktı ‘Kılıçdaroğlu seçilirse Türkiye’de iç savaş çıkar’ dedi. Neden böyle bir şey söyledi? Mezhebinden ötürü. Bunlar toplumun en kırılgan fay hatları. Ortadoğu bugün kan gölüne dönmüşse bu fay hatlarının kırıklığındandır, bunlarla oynandığı içindir. Buna benzin döküldü ama ana muhalefet partisinin genel başkan yardımcısı Sayın Kuşoğlu da o dökülen benzine çakmağı çaktı. ‘Bu 6’lı masa eğer Sayın Kılıçdaroğlu’nu aday göstermezse masa dağılır ve Alevi olduğu için seçilmemiş olur’ dedi. Sayın Özdağ’ın döktüğü benzine burada çakmağı tuttu, ateşe veriyor. Bunla da yetinilmedi. Şunu yaptılar; iki genel başkan kamuoyu karşısında birbirini eleştirmeye başladı. Yani siz birçok defa bir araya geldiniz. Siz bir aradayken bunları konuşmuyor musunuz? Aday diyoruz aday yok. Program diyoruz program yok. İlke diyoruz ilke yok. Bir araya gelip ne konuşuyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Kamuoyu karşısında 6 kişi birbirini idare edemezken bu 6 kişi 85 milyon kişiyi idare edebileceğine ilişkin güveni bu millete nasıl verecek? Gerçekten bir akıl tutulması var. Yani bu kadar halkın büyük bir umut bağladığı bir hareketi maalesef bu 6 genel başkan telef edip gidiyor. Yazıktır, günahtır” ifadelerini kullandı.

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https://sputniknews.com.tr/20220929/kilicdaroglu-ben-besli-cetelerin-adami-degilim-1061778376.html

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amerika, kemal kılıçdaroğlu, 6'lı masa, muhalefet, millet ittifakı, seçim, yılmaz ateş, ismet özçelik, tbmm