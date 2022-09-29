https://sputniknews.com.tr/20220929/kilicdaroglu-ben-besli-cetelerin-adami-degilim-1061778376.html

Kılıçdaroğlu: Ben, beşli çetelerin adamı değilim

Kılıçdaroğlu: Ben, beşli çetelerin adamı değilim

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Ben, beşli çetelerin adamı değilim. Ben, uyuşturucu baronlarının adamı değilim. Ben, malı vurup kaçanların adamı değilim. Bu ülkede... 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T22:20+0300

2022-09-29T22:20+0300

2022-09-29T22:20+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları tarafından, Akyurt Kızık Köy Konağı'nda düzenlenen sinema gösterimine katılarak, şiddet gören bir kadının hikayesinin anlatıldığı "Töz" belgeselini izledi.Gösterime, belgesel yönetmeni Neşe Uğur Nohutçu ve hayatı anlatılan seramik sanatçısı, akademisyen Tuba Batu da katıldı.CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve Kızık köyünden 3 kadının konuşması sonrası kürsüye gelen Kılıçdaroğlu, herkesin adalet istediğini dile getirdi.Kendi defterimden yorulmayı sildim.Adalet için mücadele ettiklerini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:'Bize katılın'Kendisinden önce söz alan bir kadının, "Avrupa'da nasıl yaşıyorlar, biz de öyle yaşayalım" dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, bunun Türkiye'deki kadınların da hakkı olduğunu söyledi.Kemal Kılıçdaroğlu, "Evet, sizin hakkınız. Bu mücadeleyi vereceksiniz. Beraber bu mücadeleyi vereceğiz. Bakın burada ne yazıyor 'Bize katılın' diyor. Bize katılın ki biz bunların tamamını hayata geçirelim" diye konuştu.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Kadınlardan kooperatif kurmalarını da talep eden Kılıçdaroğlu, Akyurt'ta kadın ve genç bir ilçe başkanları olduğunu, onun da kadınlara yardım edeceğini aktardı.Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu örnek gösteren Kılıçdaroğlu, kadınlardan yönetimlerde daha çok yer almalarını istedi.İktidar olmaları durumunda aile destekleri sigortasını da hayata geçireceklerini bildiren Kılıçdaroğlu, her ailenin asgari bir gelir güvencesi olacağını anlattı.Evin elektriğinin, suyunun ve doğalgazının asla kesilmeyeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:Konuşmaların ardından belgelesin gösterimi yapıldı.Gösterim sonrası Kılıçdaroğlu, belgesel yönetmeni Neşe Uğur Nohutçu ve hayatı anlatılan Tuba Batu'ya plaket takdim etti.Gazetecilerin, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesine ilişkin sorusu üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, "Kadınlar, dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir köşesinde bedel ödememeli, bizim yapmamız gereken kadınlara saygı duymaktır." yanıtını verdi.

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu