Kılıçdaroğlu: Ben, beşli çetelerin adamı değilim

"Hiç kimse karanlıkta kalmayacak. Aile destekleri sigortası onu ödeyemeyecek ailenin elektriğini, suyunu, doğalgazını ödeyecek. Ne demek kışın ortasında doğalgazı kesmek. Hangi çağda yaşıyoruz? Onları kesecekler, bu kardeşiniz açacak, hiç endişe etmeyin. Onlar çetelere çalışıyorlar, yandaşlara çalışıyorlar, tefecilere çalışıyorlar, üçkağıtçılara çalışıyorlar, avantacılara çalışıyorlar. Bu kardeşiz halk için çalışacak. Halk için, millet için çalışacak, sizler için çalışacak, bundan emin olmanızı isterim. Elbette her ailede huzurun olmasını isterim. Her evde bereketin olmasını isterim. Her evde mutluluk olmasını isterim, her evde ailenin geleceğe güvenle bakmasını isterim ama yoksulluk bazen şiddete ortam hazırlıyor. Evde erkek işsizse, askere gitmiş gelmiş oğlunuz işsizse, üniversiteyi bitirmiş kızınız işsizse, işsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Herkesin üreteceği, herkesin kazanacağı bir Türkiye'yi inşa etmek zorundayız. Sizden tek istediğim var, sakın umutsuzluğa kapılmayın, sakın. Türkiye güzel ülke, Türkiye'de yaşayan bütün insanlar da güzel insanlar. Sandığa giderken bir şey yapın, elinizi vicdanınıza koyup oyu kullanın. Geleceğinizi düşünün, çocuklarınızın geleceğini düşünün. Daha güzel bir Türkiye düşünün."