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https://sputniknews.com.tr/20220930/bin-607-yasama-dokunulmazligi-fezlekesi-tbmm-karma-komisyonda--1061787873.html
Bin 607 yasama dokunulmazlığı fezlekesi TBMM Karma Komisyon'da
Bin 607 yasama dokunulmazlığı fezlekesi TBMM Karma Komisyon'da
TBMM'nin 27 dönem 5'nci yasama yılına ilişkin faaliyet raporu yayınlandı. Rapora göre bu dönemde 317 yasama dokunulmazlığı tezkeresi TBMM'ye geldi. 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T11:30+0300
2022-09-30T11:30+0300
politika
mustafa şentop
tbmm
tbmm başkanlığı
semra güzel
dokunulmazlık
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TBMM 27 dönem 6'ncı yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. Yeni yasama yılı öncesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop 5'inci döneme ilişkin faaliyet raporunu açıkladı. Meclis Başkanı Şentop dokunulmazlık dosyalarına ilişkin "27. Dönem 5 yasama yılında 317 yasama dokunulmazlığı tezkeresi gelmiştir. Bu yasama yılında Semra Güzel'e ait 2 tezkere yasama dokunulmazlığın kaldırılması nedeniyle, 1 tezkere ise istem üzerine Cumhurbaşkanlığına iade edilmiştir. Anayasa ve Adalet Komisyon üyelerinden kurulu karma komisyon, 5 tezkereyi görüşerek raporu Genel Kurula sunulmak üzere TBMM Başkanlığına gönderilmiştir. Bin 607 yasama dokunulmazlığı tezkeresi Karma Komisyon'da bulunmaktadır" bilgisini verdi.
https://sputniknews.com.tr/20220930/tbmm-yarin-mesaiye-basliyor-1061785067.html
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mustafa şentop, tbmm, tbmm başkanlığı, semra güzel, dokunulmazlık
mustafa şentop, tbmm, tbmm başkanlığı, semra güzel, dokunulmazlık

Bin 607 yasama dokunulmazlığı fezlekesi TBMM Karma Komisyon'da

11:30 30.09.2022
© AA / Emin Sansar15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, TBMM'deki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda anma töreni düzenlendi. Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, darbe girişiminde bombalanan alana karanfil bıraktı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, TBMM'deki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda anma töreni düzenlendi. Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, darbe girişiminde bombalanan alana karanfil bıraktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
© AA / Emin Sansar
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TBMM'nin 27 dönem 5'nci yasama yılına ilişkin faaliyet raporu yayınlandı. Rapora göre bu dönemde 317 yasama dokunulmazlığı tezkeresi TBMM'ye geldi.
TBMM 27 dönem 6'ncı yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak.
Yeni yasama yılı öncesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop 5'inci döneme ilişkin faaliyet raporunu açıkladı.
Meclis Başkanı Şentop dokunulmazlık dosyalarına ilişkin "27. Dönem 5 yasama yılında 317 yasama dokunulmazlığı tezkeresi gelmiştir. Bu yasama yılında Semra Güzel'e ait 2 tezkere yasama dokunulmazlığın kaldırılması nedeniyle, 1 tezkere ise istem üzerine Cumhurbaşkanlığına iade edilmiştir. Anayasa ve Adalet Komisyon üyelerinden kurulu karma komisyon, 5 tezkereyi görüşerek raporu Genel Kurula sunulmak üzere TBMM Başkanlığına gönderilmiştir. Bin 607 yasama dokunulmazlığı tezkeresi Karma Komisyon'da bulunmaktadır" bilgisini verdi.
TBMM - TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
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