https://sputniknews.com.tr/20220930/bin-607-yasama-dokunulmazligi-fezlekesi-tbmm-karma-komisyonda--1061787873.html

Bin 607 yasama dokunulmazlığı fezlekesi TBMM Karma Komisyon'da

Bin 607 yasama dokunulmazlığı fezlekesi TBMM Karma Komisyon'da

TBMM'nin 27 dönem 5'nci yasama yılına ilişkin faaliyet raporu yayınlandı. Rapora göre bu dönemde 317 yasama dokunulmazlığı tezkeresi TBMM'ye geldi. 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T11:30+0300

2022-09-30T11:30+0300

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politika

mustafa şentop

tbmm

tbmm başkanlığı

semra güzel

dokunulmazlık

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TBMM 27 dönem 6'ncı yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. Yeni yasama yılı öncesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop 5'inci döneme ilişkin faaliyet raporunu açıkladı. Meclis Başkanı Şentop dokunulmazlık dosyalarına ilişkin "27. Dönem 5 yasama yılında 317 yasama dokunulmazlığı tezkeresi gelmiştir. Bu yasama yılında Semra Güzel'e ait 2 tezkere yasama dokunulmazlığın kaldırılması nedeniyle, 1 tezkere ise istem üzerine Cumhurbaşkanlığına iade edilmiştir. Anayasa ve Adalet Komisyon üyelerinden kurulu karma komisyon, 5 tezkereyi görüşerek raporu Genel Kurula sunulmak üzere TBMM Başkanlığına gönderilmiştir. Bin 607 yasama dokunulmazlığı tezkeresi Karma Komisyon'da bulunmaktadır" bilgisini verdi.

https://sputniknews.com.tr/20220930/tbmm-yarin-mesaiye-basliyor-1061785067.html

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mustafa şentop, tbmm, tbmm başkanlığı, semra güzel, dokunulmazlık