https://sputniknews.com.tr/20220930/tbmm-yarin-mesaiye-basliyor-1061785067.html

TBMM yarın mesaiye başlıyor: İlk gündem torba yasa

TBMM yarın mesaiye başlıyor: İlk gündem torba yasa

TBMM, 3 aylık aranın ardından çalışmalarına yeniden başlayacak. TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 6. Yasama Yılı için yarın saat 14.00'te toplanacak. 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T06:28+0300

2022-09-30T06:28+0300

2022-09-30T06:56+0300

politika

tbmm

recep tayyip erdoğan

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Yeni yasama yılı kapsamında ilk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapılacak; anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te özel oturumla toplanacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşacakTBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak.Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek.Genel Kurul, başka konuyu ele almadan çalışmalarını tamamlayacak.Meclis tarihinde bir ilkMeclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği akşam resepsiyonu, pandemi nedeniyle verilen iki yıl aranın ardından yeniden düzenlenecek. TBMM Tören Alanı'ndaki resepsiyon, saat 19.00'da gerçekleştirilecek.Meclis, tarihinde ilk kez bir dönem içinde 6. yasama yılına girerek bir ilke imza atacak.Öte yandan, 4 Ekim Salı günü siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.Meclis gündemi yoğunMeclise, 17 Ekim'e kadar 2023 yılı bütçe kanunu teklifi gelecek. TBMM Başkanlığına sunulacak bütçe, önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ardından Genel Kurulda görüşülecek.Meclisi 2023 yılı bütçe görüşmelerine kadar yoğun bir gündem bekliyor. TBMM, ekim ayı boyunca önemli düzenlemeler için mesai yapacak.Meclisin gündeminde "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile uluslararası sözleşmelerin uygun bulunmasına dair kanun teklifleri bulunuyor.Yeni yasama yılıyla birlikte başta EYT olmak üzere ihracatçıların yeşil pasaport sorunu, işverene elektrik ve doğalgaz desteği, yemek desteği, ödenemeyen faturalar ve EYT meselesi çözüme kavuşturulması hedefleniyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Meclis’in yeni yasama yılında ilk işinin kamuoyunda “dezenformasyonla mücadele yasası” olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni yasalaştırmak olacağını belirterek, “Torba yasa ile Kredi Yurtlar Kurumuna borcu olan gençlerin borç faizi silinecek. Düzenlemeyle, işverenlerin çalışanlarına elektrik ve doğalgaz desteklerinin 1.000 liralık kısmının gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf tutulacak. İşverenler, çalışanlarına yemek yardımını nakdî olarak verdikleri takdirde bu ücret vergiden istisna tutulacak” dedi.E​​​ndüstri bölgelerine ek teşviklerMeclisin yeni yasama yılındaki ilk işi, E​​​ndüstri Bölgeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni yasalaştırmak olacak.TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda 15 Haziran'da kabul edilen teklifle, kurulu alanlarda 150 bin metrekare şartı 100 bin metrekareye, boş alanlarda 200 bin metrekare şartı 150 bin metrekareye düşürülerek, yüksek teknolojili, stratejik, katma değerli, ihracat potansiyeli yüksek yatırımların da özel endüstri bölgesi imkanlarından faydalanması amaçlanıyor.Endüstri bölgelerinde yer alacak yatırımcılar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanan ruhsat, onay ve izinlere ilişkin harçlardan muaf olacak.Yükümlülüklerini yerine getirmeyen yönetici şirket görevlilerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, 50 bin liradan 200 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeGeride kalan yasama yılında TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin de yeni yasama yılında ele alınması öngörülüyor.Teklifle, internet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınacak. Basın kartı başvurusu İletişim Başkanlığına yapılacak, resmi nitelikte kimlik belgesi olarak kabul edilecek.Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.Resmi ilanlar, şartları Basın İlan Kurumu Genel Kurulunca belirlenecek internet haber sitelerinde de yayımlanacak.İhaleler, işin yapılacağı yerde çıkan bir gazetenin yanı sıra bir internet haber sitesinde de duyurulabilecek.Milli İstihbarat Teşkilatının faaliyetleri ve personeline yönelik suç teşkil eden içerikler katalog suçlar kapsamına alınacak.

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