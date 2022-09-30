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ABD'den İran'ın petrol ve petrokimya ticaretine yönelik yeni yaptırım
ABD'den İran'ın petrol ve petrokimya ticaretine yönelik yeni yaptırım
ABD yönetimi, İran'ın petrol ve petrokimya ürünlerinin Güney ve Doğu Asya'ya satışına dahil olan 8 şirketi yaptırım listesine ekledi. 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T01:28+0300
2022-09-30T01:28+0300
ekonomi
abd
petrol
petrokimya
iran
yaptırım
ticaret
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ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu yaptırımlarla İran'ın petrol ve petrokimya ticaretini kolaylaştıranların hedef alındığı kaydedildi.Açıklamada, yüz milyonlarca dolar değerindeki İran'ın petrol ve petrokimya ürünlerinin Güney ve Doğu Asya'daki son kullanıcılara satışına dahil olan şirketler ağına yaptırım uygulandığı aktarıldı.İran petrol ve petrokimya ürünlerinin finansal transferlerini ve nakliyesini kolaylaştıran 8 şirketin yaptırım listesine eklendiği belirtilen açıklamada, bu şirketlerin İran, Hong Kong, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli olduğu bildirildi.Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı da İran petrolüne depolama hizmeti sunan ve İran petrol ürünlerinin nakliyatını sağlayan Çin merkezli 2 şirkete yaptırım uygulanacağını duyurdu.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamada, İran'ın Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı (JCPOA) ihlal ederek nükleer programını hızlandırmaya devam ettiğini, İran'ın petrol ve petrokimya ürünlerinin satışlarına yönelik yaptırım uygulamayı sürdüreceklerini aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20220928/avrupa-komisyonu-rus-petrolune-fiyat-tavani-iceren-yeni-yaptirim-paketini-sundu-1061724777.html
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abd, petrol, petrokimya, iran, yaptırım, ticaret
abd, petrol, petrokimya, iran, yaptırım, ticaret

ABD'den İran'ın petrol ve petrokimya ticaretine yönelik yeni yaptırım

01:28 30.09.2022
© REUTERS / RAHEB HOMAVANDIİran petrol
İran petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
© REUTERS / RAHEB HOMAVANDI
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ABD yönetimi, İran'ın petrol ve petrokimya ürünlerinin Güney ve Doğu Asya'ya satışına dahil olan 8 şirketi yaptırım listesine ekledi.
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu yaptırımlarla İran'ın petrol ve petrokimya ticaretini kolaylaştıranların hedef alındığı kaydedildi.
Açıklamada, yüz milyonlarca dolar değerindeki İran'ın petrol ve petrokimya ürünlerinin Güney ve Doğu Asya'daki son kullanıcılara satışına dahil olan şirketler ağına yaptırım uygulandığı aktarıldı.
İran petrol ve petrokimya ürünlerinin finansal transferlerini ve nakliyesini kolaylaştıran 8 şirketin yaptırım listesine eklendiği belirtilen açıklamada, bu şirketlerin İran, Hong Kong, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli olduğu bildirildi.
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı da İran petrolüne depolama hizmeti sunan ve İran petrol ürünlerinin nakliyatını sağlayan Çin merkezli 2 şirkete yaptırım uygulanacağını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamada, İran'ın Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı (JCPOA) ihlal ederek nükleer programını hızlandırmaya devam ettiğini, İran'ın petrol ve petrokimya ürünlerinin satışlarına yönelik yaptırım uygulamayı sürdüreceklerini aktardı.
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