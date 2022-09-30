https://sputniknews.com.tr/20220930/abdden-iranin-petrol-ve-petrokimya-ticaretine-yonelik-yeni-yaptirim-1061782859.html
ABD'den İran'ın petrol ve petrokimya ticaretine yönelik yeni yaptırım
ABD'den İran'ın petrol ve petrokimya ticaretine yönelik yeni yaptırım
ABD yönetimi, İran'ın petrol ve petrokimya ürünlerinin Güney ve Doğu Asya'ya satışına dahil olan 8 şirketi yaptırım listesine ekledi. 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T01:28+0300
2022-09-30T01:28+0300
2022-09-30T01:28+0300
ekonomi
abd
petrol
petrokimya
iran
yaptırım
ticaret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102228/10/1022281067_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_73435d95160584a3c566500ab43a1464.jpg
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu yaptırımlarla İran'ın petrol ve petrokimya ticaretini kolaylaştıranların hedef alındığı kaydedildi.Açıklamada, yüz milyonlarca dolar değerindeki İran'ın petrol ve petrokimya ürünlerinin Güney ve Doğu Asya'daki son kullanıcılara satışına dahil olan şirketler ağına yaptırım uygulandığı aktarıldı.İran petrol ve petrokimya ürünlerinin finansal transferlerini ve nakliyesini kolaylaştıran 8 şirketin yaptırım listesine eklendiği belirtilen açıklamada, bu şirketlerin İran, Hong Kong, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli olduğu bildirildi.Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı da İran petrolüne depolama hizmeti sunan ve İran petrol ürünlerinin nakliyatını sağlayan Çin merkezli 2 şirkete yaptırım uygulanacağını duyurdu.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamada, İran'ın Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı (JCPOA) ihlal ederek nükleer programını hızlandırmaya devam ettiğini, İran'ın petrol ve petrokimya ürünlerinin satışlarına yönelik yaptırım uygulamayı sürdüreceklerini aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20220928/avrupa-komisyonu-rus-petrolune-fiyat-tavani-iceren-yeni-yaptirim-paketini-sundu-1061724777.html
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102228/10/1022281067_61:0:1073:759_1920x0_80_0_0_aef84759aac216b98b298490c7f0c561.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, petrol, petrokimya, iran, yaptırım, ticaret
abd, petrol, petrokimya, iran, yaptırım, ticaret
ABD'den İran'ın petrol ve petrokimya ticaretine yönelik yeni yaptırım
Abone ol
ABD yönetimi, İran'ın petrol ve petrokimya ürünlerinin Güney ve Doğu Asya'ya satışına dahil olan 8 şirketi yaptırım listesine ekledi.
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu yaptırımlarla İran'ın petrol ve petrokimya ticaretini kolaylaştıranların hedef alındığı kaydedildi.
Açıklamada, yüz milyonlarca dolar değerindeki İran'ın petrol ve petrokimya ürünlerinin Güney ve Doğu Asya'daki son kullanıcılara satışına dahil olan şirketler ağına yaptırım uygulandığı aktarıldı.
İran petrol ve petrokimya ürünlerinin finansal transferlerini ve nakliyesini kolaylaştıran 8 şirketin yaptırım listesine eklendiği belirtilen açıklamada, bu şirketlerin İran, Hong Kong, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli olduğu bildirildi.
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı da İran petrolüne depolama hizmeti sunan ve İran petrol ürünlerinin nakliyatını sağlayan Çin merkezli 2 şirkete yaptırım uygulanacağını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamada, İran'ın Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı (JCPOA) ihlal ederek nükleer programını hızlandırmaya devam ettiğini, İran'ın petrol ve petrokimya ürünlerinin satışlarına yönelik yaptırım uygulamayı sürdüreceklerini aktardı.