https://sputniknews.com.tr/20220928/avrupa-komisyonu-rus-petrolune-fiyat-tavani-iceren-yeni-yaptirim-paketini-sundu-1061724777.html

Avrupa Komisyonu, Rus petrolüne fiyat tavanı içeren yeni yaptırım paketini sundu

Avrupa Komisyonu, Rus petrolüne fiyat tavanı içeren yeni yaptırım paketini sundu

Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de yaptığı açıklamada, yeni yaptırım paketinin Rusya'dan ithal edilen petrol için fiyat tavanı ve 7 milyar... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T17:20+0300

2022-09-28T17:20+0300

2022-09-28T18:06+0300

ukrayna krizi

ursula von der leyen

rusya

yaptırım

ab

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Avrupa Komisyonu, Rusya'ya yeni yaptırım önerisini sundu. AB'ye üye ülkelerin hükümetleri öneriyi aralarında tartışıp oybirliğiyle karar verecek. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de yaptığı açıklamada, yeni yaptırım paketinin diğer şeylerin yanısıra Rusya'dan ithal edilen petrol için tavan fiyatı ve 7 milyar euroluk Rus ürününe ithalat yasağının yasal dayanağını içerdiğini söyledi.'Rusya'ya acı verecek yeni yaptırımlardan' söz eden von der Leyen, Donbass referandumlarını 'toprak ele geçirmek ve uluslararası sınırları zorla değiştirmek için yasadışı girişim' diye niteleyip "Kremlin'e daha da tırmandırmaya gitmesinin bedelini ödetmeye kararlıyız" dedi. Komisyon Başkanı, yeni paketin, 'Rus ürünlerini Avrupa pazarının dışında tutacağını ve Rusya'yı ek 7 milyar euro gelirden mahrum bırakacağını' belirtti.Eşzamanlı olarak ABD Hazine Bakanlığı'ndan "Gelecek aylarda Rusya petrolüne tavan fiyatı düzenlemelerini ilerletmek için sürekli olarak AB ile birlikte çalışıyoruz" açıklaması geldi. Daha önce Moskova'dan yapılan açıklamalarda tavan fiyat getiren ülkelere Rus petrolü satılmayacağının işareti verilmişti.

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