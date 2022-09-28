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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220928/avrupa-komisyonu-rus-petrolune-fiyat-tavani-iceren-yeni-yaptirim-paketini-sundu-1061724777.html
Avrupa Komisyonu, Rus petrolüne fiyat tavanı içeren yeni yaptırım paketini sundu
Avrupa Komisyonu, Rus petrolüne fiyat tavanı içeren yeni yaptırım paketini sundu
Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de yaptığı açıklamada, yeni yaptırım paketinin Rusya'dan ithal edilen petrol için fiyat tavanı ve 7 milyar... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T17:20+0300
2022-09-28T18:06+0300
ukrayna krizi
ursula von der leyen
rusya
yaptırım
ab
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Avrupa Komisyonu, Rusya'ya yeni yaptırım önerisini sundu. AB'ye üye ülkelerin hükümetleri öneriyi aralarında tartışıp oybirliğiyle karar verecek. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de yaptığı açıklamada, yeni yaptırım paketinin diğer şeylerin yanısıra Rusya'dan ithal edilen petrol için tavan fiyatı ve 7 milyar euroluk Rus ürününe ithalat yasağının yasal dayanağını içerdiğini söyledi.'Rusya'ya acı verecek yeni yaptırımlardan' söz eden von der Leyen, Donbass referandumlarını 'toprak ele geçirmek ve uluslararası sınırları zorla değiştirmek için yasadışı girişim' diye niteleyip "Kremlin'e daha da tırmandırmaya gitmesinin bedelini ödetmeye kararlıyız" dedi. Komisyon Başkanı, yeni paketin, 'Rus ürünlerini Avrupa pazarının dışında tutacağını ve Rusya'yı ek 7 milyar euro gelirden mahrum bırakacağını' belirtti.Eşzamanlı olarak ABD Hazine Bakanlığı'ndan "Gelecek aylarda Rusya petrolüne tavan fiyatı düzenlemelerini ilerletmek için sürekli olarak AB ile birlikte çalışıyoruz" açıklaması geldi. Daha önce Moskova'dan yapılan açıklamalarda tavan fiyat getiren ülkelere Rus petrolü satılmayacağının işareti verilmişti.
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ursula von der leyen, rusya, yaptırım, ab
ursula von der leyen, rusya, yaptırım, ab

Avrupa Komisyonu, Rus petrolüne fiyat tavanı içeren yeni yaptırım paketini sundu

17:20 28.09.2022 (güncellendi: 18:06 28.09.2022)
© CHRISTOPHE PETIT TESSON Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
 Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© CHRISTOPHE PETIT TESSON
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Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de yaptığı açıklamada, yeni yaptırım paketinin Rusya'dan ithal edilen petrol için fiyat tavanı ve 7 milyar euroluk ithalat yasaklarının yasal dayanağını içerdiğini söyledi.
Avrupa Komisyonu, Rusya'ya yeni yaptırım önerisini sundu. AB'ye üye ülkelerin hükümetleri öneriyi aralarında tartışıp oybirliğiyle karar verecek.
Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de yaptığı açıklamada, yeni yaptırım paketinin diğer şeylerin yanısıra Rusya'dan ithal edilen petrol için tavan fiyatı ve 7 milyar euroluk Rus ürününe ithalat yasağının yasal dayanağını içerdiğini söyledi.
'Rusya'ya acı verecek yeni yaptırımlardan' söz eden von der Leyen, Donbass referandumlarını 'toprak ele geçirmek ve uluslararası sınırları zorla değiştirmek için yasadışı girişim' diye niteleyip "Kremlin'e daha da tırmandırmaya gitmesinin bedelini ödetmeye kararlıyız" dedi.
Komisyon Başkanı, yeni paketin, 'Rus ürünlerini Avrupa pazarının dışında tutacağını ve Rusya'yı ek 7 milyar euro gelirden mahrum bırakacağını' belirtti.
Eşzamanlı olarak ABD Hazine Bakanlığı'ndan "Gelecek aylarda Rusya petrolüne tavan fiyatı düzenlemelerini ilerletmek için sürekli olarak AB ile birlikte çalışıyoruz" açıklaması geldi.
Daha önce Moskova'dan yapılan açıklamalarda tavan fiyat getiren ülkelere Rus petrolü satılmayacağının işareti verilmişti.
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