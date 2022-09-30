Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220930/13-kisinin-oldugu-ian-kasirgasinin-floridada-neden-oldugu-tahribat-gun-yuzune-cikti-1061783125.html
13 kişinin öldüğü Ian Kasırgası’nın Florida’da neden olduğu tahribat gün yüzüne çıktı
13 kişinin öldüğü Ian Kasırgası’nın Florida’da neden olduğu tahribat gün yüzüne çıktı
ABD’nin Florida eyaletini dün vuran Ian Kasırgası’nın ardından bölgede meydana gelen tahribat gün yüzüne çıktı. Yetkililer, şu ana kadar en az 13 kişinin... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T01:54+0300
2022-09-30T01:54+0300
dünya
abd
ian
kasırga
florida
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1e/1061783278_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_6d13509e7b07b374e21d4ca7e2ba9bac.jpg
ABD’nin Florida eyaletini dün akşam saatlerinde kategori 4 seviyesinde vuran Ian Kasırgası, ülkede büyük yıkıma yol açtı. ABD tarihinde görülen en güçlü 5. kasırga olan Ian'ın Florida’yı terk etmesinin ardından tahribat gün yüzüne çıktı. Çok sayıda yol, köprü ve binada ağır hasar oluştuğu görüldü. Florida Acil Durum Yönetimi yaptığı açıklamada, bölgede yürütülen çalışmalar sırasında şimdiye kadar en az 500 kişinin kurtarıldığı bildirildi.En az 13 kişi hayatını kaybettiFlorida'nın Lee İlçesi Şerifi Carmine Marceno yaptığı açıklamada, “Yüzlerce ölüm olduğundan eminim, kurtarılmayı bekleyen binlerce insan var” ifadelerini kullanarak, bölgede şu ana kadar hayatını kaybeden 5 kişinin tespit edildiğini bildirdi.Charlotte ilçesinde yetkili Chris Constance, County'de 6, yerel bir acil durum yönetim yetkilisi Osceola ilçesindeki bakımevinde 1, Volusia İlçesindeki yetkililer ise 74 yaşındaki bir adamın havuzunu boşaltmaya çalışırken hayatını kaybettiğini doğruladı.Yaklaşık 5 bin Ulusal Muhafız sahadaFlorida Valisi Ron DeSantis'in Ofisi tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 5 bin Florida Ulusal Muhafız askerinin yanı sıra komşu eyaletlerden 2 bin Ulusal Muhafızın karadaki operasyonlara yardım ettiği aktarılarak, toplam 800 kişiden oluşan 8 ekibin arama kurtarma çalışmalarını yürüttüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca, 200'den fazla sığınma evinde yaklaşık 34 bin kişinin misafir edildiği aktarıldı.Elektrik kesintileri için 42 bin teknisyen görevdeŞiddetli rüzgarlar nedeniyle elektrik direklerinin hasar gördüğü Florida’da, elektrik şebekesinde meydana gelen hasar sonucu 2 buçuk milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı. Florida Valisi Ron DeSantis'in Ofisi, 42 bin teknisyenin, elektrik kesintilerini çözmek için dün geceden bu yana aralıksız çalıştığını belirtti.'Florida tarihindeki en ölümcül kasırga olabilir'ABD Başkanı Joe Biden başkent Washington DC'deki Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) binasında yaptığı açıklamada, Ian Kasırgası’nın Florida tarihindeki en ölümcül kasırga olabileceğine dikkat çekerek, “Hala elimize ulaşan kesin bir sayı yok, ancak büyük miktarda can kaybı olabileceğine dair ön raporlar aldık” dedi.Başkan Biden ayrıca, felaket nedeniyle hükümetin bölgeye destek vereceğini ve zarar gören kamu binalarının yeniden inşa edileceğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20220929/abdnin-simdiye-kadarki-en-guclu-kasirgalarindan-ian-floridayi-vurdu-1061758790.html
florida
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1e/1061783278_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_546346ffba37b3dd6aaadd3b42d24e9e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, ian, kasırga, florida
abd, ian, kasırga, florida

13 kişinin öldüğü Ian Kasırgası’nın Florida’da neden olduğu tahribat gün yüzüne çıktı

01:54 30.09.2022
© EPAABD’nin Florida eyaletini dün vuran Ian Kasırgası’nın ardından bölgede meydana gelen tahribat gün yüzüne çıktı. Yetkililer, şu ana kadar en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini doğrularken, can kaybının artması bekleniyor.
ABD’nin Florida eyaletini dün vuran Ian Kasırgası’nın ardından bölgede meydana gelen tahribat gün yüzüne çıktı. Yetkililer, şu ana kadar en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini doğrularken, can kaybının artması bekleniyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
© EPA
Abone olTelegram
ABD’nin Florida eyaletini dün vuran Ian Kasırgası’nın ardından bölgede meydana gelen tahribat gün yüzüne çıktı. Yetkililer, şu ana kadar en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini doğrularken, can kaybının artması bekleniyor.
ABD’nin Florida eyaletini dün akşam saatlerinde kategori 4 seviyesinde vuran Ian Kasırgası, ülkede büyük yıkıma yol açtı. ABD tarihinde görülen en güçlü 5. kasırga olan Ian'ın Florida’yı terk etmesinin ardından tahribat gün yüzüne çıktı. Çok sayıda yol, köprü ve binada ağır hasar oluştuğu görüldü. Florida Acil Durum Yönetimi yaptığı açıklamada, bölgede yürütülen çalışmalar sırasında şimdiye kadar en az 500 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

En az 13 kişi hayatını kaybetti

Florida'nın Lee İlçesi Şerifi Carmine Marceno yaptığı açıklamada, “Yüzlerce ölüm olduğundan eminim, kurtarılmayı bekleyen binlerce insan var” ifadelerini kullanarak, bölgede şu ana kadar hayatını kaybeden 5 kişinin tespit edildiğini bildirdi.
Charlotte ilçesinde yetkili Chris Constance, County'de 6, yerel bir acil durum yönetim yetkilisi Osceola ilçesindeki bakımevinde 1, Volusia İlçesindeki yetkililer ise 74 yaşındaki bir adamın havuzunu boşaltmaya çalışırken hayatını kaybettiğini doğruladı.

Yaklaşık 5 bin Ulusal Muhafız sahada

Florida Valisi Ron DeSantis'in Ofisi tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 5 bin Florida Ulusal Muhafız askerinin yanı sıra komşu eyaletlerden 2 bin Ulusal Muhafızın karadaki operasyonlara yardım ettiği aktarılarak, toplam 800 kişiden oluşan 8 ekibin arama kurtarma çalışmalarını yürüttüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca, 200'den fazla sığınma evinde yaklaşık 34 bin kişinin misafir edildiği aktarıldı.

Elektrik kesintileri için 42 bin teknisyen görevde

Şiddetli rüzgarlar nedeniyle elektrik direklerinin hasar gördüğü Florida’da, elektrik şebekesinde meydana gelen hasar sonucu 2 buçuk milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı. Florida Valisi Ron DeSantis'in Ofisi, 42 bin teknisyenin, elektrik kesintilerini çözmek için dün geceden bu yana aralıksız çalıştığını belirtti.

'Florida tarihindeki en ölümcül kasırga olabilir'

ABD Başkanı Joe Biden başkent Washington DC'deki Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) binasında yaptığı açıklamada, Ian Kasırgası’nın Florida tarihindeki en ölümcül kasırga olabileceğine dikkat çekerek, “Hala elimize ulaşan kesin bir sayı yok, ancak büyük miktarda can kaybı olabileceğine dair ön raporlar aldık” dedi.
Başkan Biden ayrıca, felaket nedeniyle hükümetin bölgeye destek vereceğini ve zarar gören kamu binalarının yeniden inşa edileceğini ifade etti.
Ian Kasırgası ABD'nin Florida eyaletinde - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
DÜNYA
ABD'nin şimdiye kadarki en güçlü kasırgalarından Ian, Florida'yı vurdu
Dün, 14:24
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала