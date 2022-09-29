Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220929/abdnin-simdiye-kadarki-en-guclu-kasirgalarindan-ian-floridayi-vurdu-1061758790.html
ABD'nin şimdiye kadarki en güçlü kasırgalarından Ian, Florida'yı vurdu
ABD'nin şimdiye kadarki en güçlü kasırgalarından Ian, Florida'yı vurdu
ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Ian Kasırgası sel ve yıkıma neden oldu, yaklaşık 1.9 milyon hane elektriksiz kaldı. Kasırganın vurduğu caddelerde köpek... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T14:24+0300
2022-09-29T14:33+0300
dünya
florida
abd
kasırga
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1d/1061745779_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_d768cfe72324d45d242b7fd8a88d607f.png
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, kıyı bölgelerini sular altında bırakan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle binalarda tahribata yol açarak 'hayatı tehdit eden' kasırga konusunda uyarıda bulundu.Saatteki hızı 241 kilometreyi bulan ve kategori 4 seviyesindeki kasırganın başlangıcından itibaren yaklaşık 1,9 milyon hanede elektrik kesintisi rapor edildi. Kasırganın kuzeydoğuya ilerlerken daha fazla hasara yol açacağı tahmin ediliyor.Yerel medyada hava durumu muhabiri olarak görev yapan Jim Cantore'un uçma riski atlattığı anlar kameralara yansıdı.Bir Fort Myers mahallesi sakini ise, sular altında kalan caddede köpekbalıklarının yüzdüğü bir video yayınladı.Ulusal Kasırga Merkezi, Florida'nın merkezine hareket etmesi beklenen kasırganın daha fazla hasara sebep olacağının ve sağanakların başlamasının öngörüldüğünü aktardı.Kasırga uyarısı yapılan Orlando’da ise yetkililer bölge sakinlerinden evlerinde kalmalarını istedi.Ian Kasırgası'nın rotasında bulunun Kuzey Karolina ve Virginia'da, şiddetli yağmurlar, sel ve olası kasırgaları içerebilecek bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi.Küba'yı kategori 3 şiddetinde vuran ve büyük hasara yol açan Ian Kasırgası'nın ABD topraklarına ulaştığında kategori 4 şiddetine ulaşabileceği belirtilmişti.
florida
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1d/1061745779_275:0:2435:1620_1920x0_80_0_0_423c8276f23ecdf8b194c95094ac8c69.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
florida, abd, kasırga
florida, abd, kasırga

ABD'nin şimdiye kadarki en güçlü kasırgalarından Ian, Florida'yı vurdu

14:24 29.09.2022 (güncellendi: 14:33 29.09.2022)
© Screenshot/Mike SeidelIan Kasırgası ABD'nin Florida eyaletinde
Ian Kasırgası ABD'nin Florida eyaletinde - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© Screenshot/Mike Seidel
Abone olTelegram
ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Ian Kasırgası sel ve yıkıma neden oldu, yaklaşık 1.9 milyon hane elektriksiz kaldı. Kasırganın vurduğu caddelerde köpek balıkları yüzerken, yaşananları haberleştiren bir muhabir uçma tehlikesi atlattı.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, kıyı bölgelerini sular altında bırakan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle binalarda tahribata yol açarak 'hayatı tehdit eden' kasırga konusunda uyarıda bulundu.
Saatteki hızı 241 kilometreyi bulan ve kategori 4 seviyesindeki kasırganın başlangıcından itibaren yaklaşık 1,9 milyon hanede elektrik kesintisi rapor edildi. Kasırganın kuzeydoğuya ilerlerken daha fazla hasara yol açacağı tahmin ediliyor.
Yerel medyada hava durumu muhabiri olarak görev yapan Jim Cantore'un uçma riski atlattığı anlar kameralara yansıdı.
Bir Fort Myers mahallesi sakini ise, sular altında kalan caddede köpekbalıklarının yüzdüğü bir video yayınladı.
Ulusal Kasırga Merkezi, Florida'nın merkezine hareket etmesi beklenen kasırganın daha fazla hasara sebep olacağının ve sağanakların başlamasının öngörüldüğünü aktardı.
Kasırga uyarısı yapılan Orlando’da ise yetkililer bölge sakinlerinden evlerinde kalmalarını istedi.
Ian Kasırgası'nın rotasında bulunun Kuzey Karolina ve Virginia'da, şiddetli yağmurlar, sel ve olası kasırgaları içerebilecek bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi.
Küba'yı kategori 3 şiddetinde vuran ve büyük hasara yol açan Ian Kasırgası'nın ABD topraklarına ulaştığında kategori 4 şiddetine ulaşabileceği belirtilmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала