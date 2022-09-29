https://sputniknews.com.tr/20220929/abdnin-simdiye-kadarki-en-guclu-kasirgalarindan-ian-floridayi-vurdu-1061758790.html

ABD'nin şimdiye kadarki en güçlü kasırgalarından Ian, Florida'yı vurdu

ABD'nin şimdiye kadarki en güçlü kasırgalarından Ian, Florida'yı vurdu

ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Ian Kasırgası sel ve yıkıma neden oldu, yaklaşık 1.9 milyon hane elektriksiz kaldı. Kasırganın vurduğu caddelerde köpek... 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T14:24+0300

2022-09-29T14:24+0300

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florida

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kasırga

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ABD Ulusal Kasırga Merkezi, kıyı bölgelerini sular altında bırakan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle binalarda tahribata yol açarak 'hayatı tehdit eden' kasırga konusunda uyarıda bulundu.Saatteki hızı 241 kilometreyi bulan ve kategori 4 seviyesindeki kasırganın başlangıcından itibaren yaklaşık 1,9 milyon hanede elektrik kesintisi rapor edildi. Kasırganın kuzeydoğuya ilerlerken daha fazla hasara yol açacağı tahmin ediliyor.Yerel medyada hava durumu muhabiri olarak görev yapan Jim Cantore'un uçma riski atlattığı anlar kameralara yansıdı.Bir Fort Myers mahallesi sakini ise, sular altında kalan caddede köpekbalıklarının yüzdüğü bir video yayınladı.Ulusal Kasırga Merkezi, Florida'nın merkezine hareket etmesi beklenen kasırganın daha fazla hasara sebep olacağının ve sağanakların başlamasının öngörüldüğünü aktardı.Kasırga uyarısı yapılan Orlando’da ise yetkililer bölge sakinlerinden evlerinde kalmalarını istedi.Ian Kasırgası'nın rotasında bulunun Kuzey Karolina ve Virginia'da, şiddetli yağmurlar, sel ve olası kasırgaları içerebilecek bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi.Küba'yı kategori 3 şiddetinde vuran ve büyük hasara yol açan Ian Kasırgası'nın ABD topraklarına ulaştığında kategori 4 şiddetine ulaşabileceği belirtilmişti.

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florida, abd, kasırga