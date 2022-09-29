ABD'nin şimdiye kadarki en güçlü kasırgalarından Ian, Florida'yı vurdu
14:24 29.09.2022 (güncellendi: 14:33 29.09.2022)
ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Ian Kasırgası sel ve yıkıma neden oldu, yaklaşık 1.9 milyon hane elektriksiz kaldı. Kasırganın vurduğu caddelerde köpek balıkları yüzerken, yaşananları haberleştiren bir muhabir uçma tehlikesi atlattı.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, kıyı bölgelerini sular altında bırakan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle binalarda tahribata yol açarak 'hayatı tehdit eden' kasırga konusunda uyarıda bulundu.
Saatteki hızı 241 kilometreyi bulan ve kategori 4 seviyesindeki kasırganın başlangıcından itibaren yaklaşık 1,9 milyon hanede elektrik kesintisi rapor edildi. Kasırganın kuzeydoğuya ilerlerken daha fazla hasara yol açacağı tahmin ediliyor.
Yerel medyada hava durumu muhabiri olarak görev yapan Jim Cantore'un uçma riski atlattığı anlar kameralara yansıdı.
WATCH: Weatherman Jim Cantore is nearly blown away while reporting on Hurricane Ian pic.twitter.com/BKV90AFhxG— BNO News (@BNONews) September 28, 2022
Bir Fort Myers mahallesi sakini ise, sular altında kalan caddede köpekbalıklarının yüzdüğü bir video yayınladı.
@Gutfeldfox somehow a shark ended up in a Fort Myers neighborhood during Hurricane Ian.. 😬 pic.twitter.com/l3WbzgNQHj— Brad Habuda (@BradHabuda) September 28, 2022
Ulusal Kasırga Merkezi, Florida'nın merkezine hareket etmesi beklenen kasırganın daha fazla hasara sebep olacağının ve sağanakların başlamasının öngörüldüğünü aktardı.
Kasırga uyarısı yapılan Orlando’da ise yetkililer bölge sakinlerinden evlerinde kalmalarını istedi.
Ian Kasırgası'nın rotasında bulunun Kuzey Karolina ve Virginia'da, şiddetli yağmurlar, sel ve olası kasırgaları içerebilecek bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi.
Küba'yı kategori 3 şiddetinde vuran ve büyük hasara yol açan Ian Kasırgası'nın ABD topraklarına ulaştığında kategori 4 şiddetine ulaşabileceği belirtilmişti.
We were in the eye wall of Cat. 4 #Hurricane #Ian for over 5 hours and the back side was the worst.— Mike Seidel (@mikeseidel) September 29, 2022
I haven't experienced anything close to this in over 30 years @weatherchannel pic.twitter.com/wfEqcuEBAm