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https://sputniknews.com.tr/20220929/yok-baskani-ozvar-universitelerimizde-50-binden-fazla-afrikali-ogrenci--227-akademisyen--var-1061779298.html
YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerimizde 50 binden fazla Afrikalı öğrenci, 227 akademisyen var
YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerimizde 50 binden fazla Afrikalı öğrenci, 227 akademisyen var
YÖK Başkanı Özvar, "Şu anda 54 farklı Afrika ülkesinden tüm eğitim düzeyleri için üniversitelerimizde öğrenim gören 50 binden fazla öğrenci bulunduğu ve ayrıca... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T22:34+0300
2022-09-29T22:35+0300
erol özvar
türkiye
afrikalılar
öğrenci
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Afrika ülkeleri büyükelçi ve diplomatik temsilcileriyle bir araya geldi.YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 21'i büyükelçi, 9'u maslahatgüzar olmak üzere 30 Afrika ülkesinin Ankara Büyükelçisi ve temsilcisi Özvar'ın davetiyle Hacettepe Üniversitesi'nde öğle yemeğinde buluştu.Yemekte, YÖK ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkiler, yükseköğretim kurumları arasında akademik ve bilimsel iş birliklerinin mevcut durumu ve yükseköğretim alanında ilişkilerin daha da geliştirilmesi için yeni olanaklar ele alındı.Burada konuşan Özvar, Afrika kıtasından yükseköğretim için Türkiye'ye gelen öğrenci sayısının 50 bini aştığını, Türkiye'deki üniversitelerde okumak için kıtadan daha fazla öğrenci adayına ev sahipliği yapmak istediklerini belirtti.YÖK'ün kuruluşundan bu yana, Afrika'dan 21 ülke ile bakanlar düzeyinde yükseköğretim alanında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandığını anımsatan Özvar, bu protokollerle üniversiteler arasında öğrenci-öğretim elemanı değişimi, ortak proje geliştirilmesi gibi akademik faaliyetin hayata geçirilmesinin önünün açıldığını aktardı.YÖK Başkanı Erol Özvar, imzalanan uygulama protokolleri kapsamında ise beş Afrika ülkesine, lisans ve yüksek lisans düzeyinde 292 YÖK bursu verildiğini bildirdi.Özvar, "Şu anda 54 farklı Afrika ülkesinden tüm eğitim düzeyleri için üniversitelerimizde öğrenim gören 50 binden fazla öğrenci bulunduğu ve ayrıca üniversitelerimizde çalışan Afrika uyruklu akademisyen sayısının da 227 olduğu bilinmektedir. Türk üniversitelerinde, tüm eğitim seviyelerinde 50 binden fazla öğrenci eğitim görüyor. Türk üniversitelerinde çalışan Afrika uyruklu akademisyen sayısı da 227'dir" ifadelerini kullandı.
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erol özvar, afrikalılar, öğrenci
erol özvar, afrikalılar, öğrenci

YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerimizde 50 binden fazla Afrikalı öğrenci, 227 akademisyen var

22:34 29.09.2022 (güncellendi: 22:35 29.09.2022)
© İHAYÖK Başkanı Erol Özvar
YÖK Başkanı Erol Özvar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© İHA
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YÖK Başkanı Özvar, "Şu anda 54 farklı Afrika ülkesinden tüm eğitim düzeyleri için üniversitelerimizde öğrenim gören 50 binden fazla öğrenci bulunduğu ve ayrıca üniversitelerimizde çalışan Afrika uyruklu akademisyen sayısının da 227 olduğu bilinmektedir" dedi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Afrika ülkeleri büyükelçi ve diplomatik temsilcileriyle bir araya geldi.
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 21'i büyükelçi, 9'u maslahatgüzar olmak üzere 30 Afrika ülkesinin Ankara Büyükelçisi ve temsilcisi Özvar'ın davetiyle Hacettepe Üniversitesi'nde öğle yemeğinde buluştu.
Yemekte, YÖK ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkiler, yükseköğretim kurumları arasında akademik ve bilimsel iş birliklerinin mevcut durumu ve yükseköğretim alanında ilişkilerin daha da geliştirilmesi için yeni olanaklar ele alındı.
Burada konuşan Özvar, Afrika kıtasından yükseköğretim için Türkiye'ye gelen öğrenci sayısının 50 bini aştığını, Türkiye'deki üniversitelerde okumak için kıtadan daha fazla öğrenci adayına ev sahipliği yapmak istediklerini belirtti.
YÖK'ün kuruluşundan bu yana, Afrika'dan 21 ülke ile bakanlar düzeyinde yükseköğretim alanında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandığını anımsatan Özvar, bu protokollerle üniversiteler arasında öğrenci-öğretim elemanı değişimi, ortak proje geliştirilmesi gibi akademik faaliyetin hayata geçirilmesinin önünün açıldığını aktardı.
YÖK Başkanı Erol Özvar, imzalanan uygulama protokolleri kapsamında ise beş Afrika ülkesine, lisans ve yüksek lisans düzeyinde 292 YÖK bursu verildiğini bildirdi.
Özvar, "Şu anda 54 farklı Afrika ülkesinden tüm eğitim düzeyleri için üniversitelerimizde öğrenim gören 50 binden fazla öğrenci bulunduğu ve ayrıca üniversitelerimizde çalışan Afrika uyruklu akademisyen sayısının da 227 olduğu bilinmektedir. Türk üniversitelerinde, tüm eğitim seviyelerinde 50 binden fazla öğrenci eğitim görüyor. Türk üniversitelerinde çalışan Afrika uyruklu akademisyen sayısı da 227'dir" ifadelerini kullandı.
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