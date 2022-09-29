https://sputniknews.com.tr/20220929/wanda-nara-ile-mauro-icardi-baristi-1061745306.html

Wanda Nara ile Mauro Icardi barıştı

Wanda Nara ile Mauro Icardi barıştı

Wanda Nara, Instagram yaptığı paylaşımla Mauro Icardi'den ayrıldığını açıklamıştı. Ayrılık sonrası ünlü çift, sosyal medyadan barıştıklarını ilan etti. 29.09.2022, Sputnik Türkiye

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spor

wanda nara

mauro icardi

barış

ayrılma

ayrılık

instagram

galatasaray

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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, Instagram hesabından Wanda Nara ile olan fotoğrafını paylaştı.Mesajlarda Wanda'nın Icardi'ye, "Telefonumu açsana!" dediği görülmüş, Arjantinli forvet ise barışma adımına mesafeli durarak, "Ben bekar biriyim. Beni sen terk ettin!" ifadelerini kullanmıştı.Icardi, başka bir paylaşımında ise çocuklarının annesi Wanda ile yaptığı görüntülü konuşmadan ekran görüntüsü atmış ve "Seni seviyorum toksik kadın" yazmıştı.Wanda Nara, geçen yıl da Icardi'den 'ihanet' gerekçesiyle ayrılmış ancak daha sonra barışmışlardı.

https://sputniknews.com.tr/20220923/wanda-nara-mauro-icardiden-ayrildi-1061530621.html

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wanda nara, mauro icardi, barış, ayrılma, ayrılık, instagram, galatasaray