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Wanda Nara ile Mauro Icardi barıştı
Wanda Nara ile Mauro Icardi barıştı
Wanda Nara, Instagram yaptığı paylaşımla Mauro Icardi'den ayrıldığını açıklamıştı. Ayrılık sonrası ünlü çift, sosyal medyadan barıştıklarını ilan etti. 29.09.2022, Sputnik Türkiye
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spor
wanda nara
mauro icardi
barış
ayrılma
ayrılık
instagram
galatasaray
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, Instagram hesabından Wanda Nara ile olan fotoğrafını paylaştı.Mesajlarda Wanda'nın Icardi'ye, "Telefonumu açsana!" dediği görülmüş, Arjantinli forvet ise barışma adımına mesafeli durarak, "Ben bekar biriyim. Beni sen terk ettin!" ifadelerini kullanmıştı.Icardi, başka bir paylaşımında ise çocuklarının annesi Wanda ile yaptığı görüntülü konuşmadan ekran görüntüsü atmış ve "Seni seviyorum toksik kadın" yazmıştı.Wanda Nara, geçen yıl da Icardi'den 'ihanet' gerekçesiyle ayrılmış ancak daha sonra barışmışlardı.
https://sputniknews.com.tr/20220923/wanda-nara-mauro-icardiden-ayrildi-1061530621.html
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wanda nara, mauro icardi, barış, ayrılma, ayrılık, instagram, galatasaray
wanda nara, mauro icardi, barış, ayrılma, ayrılık, instagram, galatasaray

Wanda Nara ile Mauro Icardi barıştı

02:11 29.09.2022 (güncellendi: 02:12 29.09.2022)
© AFP 2022 / MIGUEL MEDINAWanda Nara- Mauro Icardi
Wanda Nara- Mauro Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© AFP 2022 / MIGUEL MEDINA
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Wanda Nara, Instagram yaptığı paylaşımla Mauro Icardi'den ayrıldığını açıklamıştı. Ayrılık sonrası ünlü çift, sosyal medyadan barıştıklarını ilan etti.
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, Instagram hesabından Wanda Nara ile olan fotoğrafını paylaştı.
Mesajlarda Wanda'nın Icardi'ye, "Telefonumu açsana!" dediği görülmüş, Arjantinli forvet ise barışma adımına mesafeli durarak, "Ben bekar biriyim. Beni sen terk ettin!" ifadelerini kullanmıştı.
Icardi, başka bir paylaşımında ise çocuklarının annesi Wanda ile yaptığı görüntülü konuşmadan ekran görüntüsü atmış ve "Seni seviyorum toksik kadın" yazmıştı.
Wanda Nara, geçen yıl da Icardi'den 'ihanet' gerekçesiyle ayrılmış ancak daha sonra barışmışlardı.
Icardi wanda - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
YAŞAM
Wanda Nara, Mauro Icardi'den ayrıldı
23 Eylül, 00:40
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