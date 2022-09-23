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Wanda Nara, Mauro Icardi'den ayrıldı
Wanda Nara, Mauro Icardi'den ayrıldı
Wanda Nara, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile ayrıldıklarını açıkladı. 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T00:40+0300
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yaşam
mauro icardi
galatasaray
ayrılık
wanda nara
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Mauro Icardi'nin menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara, Arjantinli yıldızla ayrıldıklarını duyurdu.Wanda Nara, kişisel Instagram hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Nara, Icardi ile ayrıldıklarını duyurdu.Wanda Nara'nın sözleri şu şekilde:"Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum"2021'in son aylarında Mauro Icardi, Wanda Nara'nı aldatmış ve bu olayın ardından Nara, eşinden ayrıldığını duyurmuştu.Ancak bir süre sonra Mauro Icardi, sosyal medyadan eşinden özür dilerken ikili yeniden bir araya gelmişti.Bu olayın ardından Wanda Nara'nın da Mauro Icardi'yi özel korumasıyla aldattığı Arjantin basınında konuşulmuştu.
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mauro icardi, galatasaray, ayrılık, wanda nara
mauro icardi, galatasaray, ayrılık, wanda nara

Wanda Nara, Mauro Icardi'den ayrıldı

00:40 23.09.2022 (güncellendi: 00:54 23.09.2022)
© FotoğrafIcardi wanda
Icardi wanda - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© Fotoğraf
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Wanda Nara, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile ayrıldıklarını açıkladı.
Mauro Icardi'nin menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara, Arjantinli yıldızla ayrıldıklarını duyurdu.
Wanda Nara, kişisel Instagram hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.
Nara, Icardi ile ayrıldıklarını duyurdu.
Wanda Nara'nın sözleri şu şekilde:
"Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum"
2021'in son aylarında Mauro Icardi, Wanda Nara'nı aldatmış ve bu olayın ardından Nara, eşinden ayrıldığını duyurmuştu.
Ancak bir süre sonra Mauro Icardi, sosyal medyadan eşinden özür dilerken ikili yeniden bir araya gelmişti.
Bu olayın ardından Wanda Nara'nın da Mauro Icardi'yi özel korumasıyla aldattığı Arjantin basınında konuşulmuştu.
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