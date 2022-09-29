Mersin'deki saldırıda yaralanan polis memuru Öztürk: 100'e yakın kişi konaklıyordu, faciayı önledik

"Polisevinde 100'e yakın kişi konaklıyordu, bir faciayı önledik. Teröristlerle aramda 30 metre mesafe vardı. O an insan hayatının sonunun geldiğini, vatanına, milletine canını feda edileceğini düşündüm. O an ateşin içine giriyorsunuz, ölüm hiç aklınıza gelmiyor. Arkadaşımın da yerde yattığını görünce aklıma hiçbir şey gelmedi. 'Bir candır, devletime ve milletime feda olsun.' dedim. O (polis memuru Sedat Gezer) şehit oldu, keşke biz de olabilseydik. Demek ki bize nasip olmamış. Herkese nasip olmuyor."