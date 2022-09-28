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https://sputniknews.com.tr/20220928/mersindeki-polisevi-saldirisi-22-kisi-gozaltina-alindi-1061698442.html
Mersin'deki polisevi saldırısı: 22 kişi gözaltına alındı
Mersin'deki polisevi saldırısı: 22 kişi gözaltına alındı
Mersin'de 1 polis memurunun hayatını kaybettiği, biri polis 2 kişinin de yaralandığı polisevine düzenlenen saldırıyla ilgili yürütülen çalışmalarda 22 kişi... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T07:40+0300
2022-09-28T07:40+0300
türkiye
mersin
polis
saldırı
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Önceki gece merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki Tece Polisevine düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. 48 yaşındaki 2 çocuk babası polis memuru Sedat Gezer'in şehit olduğu, biri polis 2 kişinin de yaralandığı saldırı sonrası çalışma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teröristlerle bağlantısı olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda şu ana kadar 22 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.26 Eylül saat 22.45 sıralarında Tece Polisevine saldırı düzenleyen 2 saldırgan, polisle çatıştıktan sonra sırt çantalarındaki patlayıcıları infilak ettirip parçalanarak ölmüşlerdi.
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mersin, polis, saldırı
mersin, polis, saldırı

Mersin'deki polisevi saldırısı: 22 kişi gözaltına alındı

07:40 28.09.2022
© AAMersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© AA
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Mersin'de 1 polis memurunun hayatını kaybettiği, biri polis 2 kişinin de yaralandığı polisevine düzenlenen saldırıyla ilgili yürütülen çalışmalarda 22 kişi gözaltına alındı.
Önceki gece merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki Tece Polisevine düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. 48 yaşındaki 2 çocuk babası polis memuru Sedat Gezer'in şehit olduğu, biri polis 2 kişinin de yaralandığı saldırı sonrası çalışma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teröristlerle bağlantısı olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda şu ana kadar 22 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
26 Eylül saat 22.45 sıralarında Tece Polisevine saldırı düzenleyen 2 saldırgan, polisle çatıştıktan sonra sırt çantalarındaki patlayıcıları infilak ettirip parçalanarak ölmüşlerdi.
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