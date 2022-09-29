https://sputniknews.com.tr/20220929/isvec-kuzey-akimdaki-gaz-sizintilari-ile-ilgili-sorusturma-baslatti-1061744682.html
İsveç, Kuzey Akım'daki gaz sızıntıları ile ilgili soruşturma başlattı
İsveç, Kuzey Akım'daki gaz sızıntıları ile ilgili soruşturma başlattı
İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO), Baltık Denizi'nde Rusya’ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hattında gaz sızıntılarla ilgili bir soruşturma... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T01:46+0300
2022-09-29T01:46+0300
2022-09-29T01:46+0300
isveç
magdalena andersson
kuzey akım
kuzey akım-1
kuzey akım-2
gaz
sızıntı
rusya
doğalgaz
ann linde
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SEPO tarafından yapılan açıklamada, Baltık Denizi’nde Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hattındaki gaz sızıntıları nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, “İsveç çıkarlarına yönelik ciddi bir suç olabilir. Bunun ardında yabancı güçlerin olduğu da göz ardı edilemez. Soruşturma ağırlaştırılmış sabotaj şüphesi ile sürdürülecek” ifadesi kullanıldı.İsveç Başbakanı Mangdalena Andersson ve Dışişleri Bakanı Ann Linde de konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.Linde, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarına yönelik sabotaj şüphesini görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) cuma günü toplantıya çağırdığını belirtti.Toplantıya hem Danimarka’nın hem de İsveç’in katılacağını aktaran Linde, şu ana kadar Rusya ile bir iletişimde bulunmadıklarını sözlerine ekledi.Başbakan Andersson da İsveç’e doğrudan bir saldırı olmadığını söyledi ve halkı sakin olmaya davet etti.Ne olmuştu?Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya’ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında üç sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısı yapılmıştı.İki ülke de sızıntıların kaza değil kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı.AB de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirmişti.Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatı, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos’ta durdurulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220928/ab-kuzey-akim-boru-hatlarindaki-gaz-sizintilari-kasitli-eylem-sonucu-1061701164.html
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isveç, magdalena andersson, kuzey akım, kuzey akım-1, kuzey akım-2, gaz, sızıntı, rusya, doğalgaz, ann linde
isveç, magdalena andersson, kuzey akım, kuzey akım-1, kuzey akım-2, gaz, sızıntı, rusya, doğalgaz, ann linde
İsveç, Kuzey Akım'daki gaz sızıntıları ile ilgili soruşturma başlattı
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İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO), Baltık Denizi'nde Rusya’ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hattında gaz sızıntılarla ilgili bir soruşturma başlattığını duyurdu.
SEPO tarafından yapılan açıklamada, Baltık Denizi’nde Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hattındaki gaz sızıntıları nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, “İsveç çıkarlarına yönelik ciddi bir suç olabilir. Bunun ardında yabancı güçlerin olduğu da göz ardı edilemez. Soruşturma ağırlaştırılmış sabotaj şüphesi ile sürdürülecek” ifadesi kullanıldı.
İsveç Başbakanı Mangdalena Andersson ve Dışişleri Bakanı Ann Linde de konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Linde, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarına yönelik sabotaj şüphesini görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) cuma günü toplantıya çağırdığını belirtti.
Toplantıya hem Danimarka’nın hem de İsveç’in katılacağını aktaran Linde, şu ana kadar Rusya ile bir iletişimde bulunmadıklarını sözlerine ekledi.
Başbakan Andersson da İsveç’e doğrudan bir saldırı olmadığını söyledi ve halkı sakin olmaya davet etti.
Ne olmuştu?
Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya’ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında üç sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısı yapılmıştı.
İki ülke de sızıntıların kaza değil kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı.
AB de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirmişti.
Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatı, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos’ta durdurulmuştu.