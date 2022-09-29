Türkiye
https://sputniknews.com.tr/20220929/isvec-kuzey-akimdaki-gaz-sizintilari-ile-ilgili-sorusturma-baslatti-1061744682.html
İsveç, Kuzey Akım'daki gaz sızıntıları ile ilgili soruşturma başlattı
İsveç, Kuzey Akım'daki gaz sızıntıları ile ilgili soruşturma başlattı
İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO), Baltık Denizi'nde Rusya’ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hattında gaz sızıntılarla ilgili bir soruşturma... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T01:46+0300
2022-09-29T01:46+0300
isveç
magdalena andersson
kuzey akım
kuzey akım-1
kuzey akım-2
gaz
sızıntı
rusya
doğalgaz
ann linde
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/08/1042993402_0:190:4095:2493_1920x0_80_0_0_3e7549055c52bc7e4f97850d6c62cffe.jpg
SEPO tarafından yapılan açıklamada, Baltık Denizi’nde Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hattındaki gaz sızıntıları nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, “İsveç çıkarlarına yönelik ciddi bir suç olabilir. Bunun ardında yabancı güçlerin olduğu da göz ardı edilemez. Soruşturma ağırlaştırılmış sabotaj şüphesi ile sürdürülecek” ifadesi kullanıldı.İsveç Başbakanı Mangdalena Andersson ve Dışişleri Bakanı Ann Linde de konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.Linde, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarına yönelik sabotaj şüphesini görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) cuma günü toplantıya çağırdığını belirtti.Toplantıya hem Danimarka’nın hem de İsveç’in katılacağını aktaran Linde, şu ana kadar Rusya ile bir iletişimde bulunmadıklarını sözlerine ekledi.Başbakan Andersson da İsveç’e doğrudan bir saldırı olmadığını söyledi ve halkı sakin olmaya davet etti.Ne olmuştu?Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya’ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında üç sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısı yapılmıştı.İki ülke de sızıntıların kaza değil kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı.AB de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirmişti.Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatı, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos’ta durdurulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220928/ab-kuzey-akim-boru-hatlarindaki-gaz-sizintilari-kasitli-eylem-sonucu-1061701164.html
isveç
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/08/1042993402_260:0:3836:2682_1920x0_80_0_0_1117abaf2b60aeef4b08f6e5ee934dd3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
isveç, magdalena andersson, kuzey akım, kuzey akım-1, kuzey akım-2, gaz, sızıntı, rusya, doğalgaz, ann linde
isveç, magdalena andersson, kuzey akım, kuzey akım-1, kuzey akım-2, gaz, sızıntı, rusya, doğalgaz, ann linde

İsveç, Kuzey Akım'daki gaz sızıntıları ile ilgili soruşturma başlattı

01:46 29.09.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLView of the Nordstream gas pipeline terminal prior to an inaugural ceremony for the first of Nord Stream's twin 1,224 kilometre gas pipeline through the baltic sea, in Lubmin November 8, 2011
View of the Nordstream gas pipeline terminal prior to an inaugural ceremony for the first of Nord Stream's twin 1,224 kilometre gas pipeline through the baltic sea, in Lubmin November 8, 2011 - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
Abone olTelegram
İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO), Baltık Denizi'nde Rusya’ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hattında gaz sızıntılarla ilgili bir soruşturma başlattığını duyurdu.
SEPO tarafından yapılan açıklamada, Baltık Denizi’nde Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hattındaki gaz sızıntıları nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, “İsveç çıkarlarına yönelik ciddi bir suç olabilir. Bunun ardında yabancı güçlerin olduğu da göz ardı edilemez. Soruşturma ağırlaştırılmış sabotaj şüphesi ile sürdürülecek” ifadesi kullanıldı.
İsveç Başbakanı Mangdalena Andersson ve Dışişleri Bakanı Ann Linde de konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Linde, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarına yönelik sabotaj şüphesini görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) cuma günü toplantıya çağırdığını belirtti.
Toplantıya hem Danimarka’nın hem de İsveç’in katılacağını aktaran Linde, şu ana kadar Rusya ile bir iletişimde bulunmadıklarını sözlerine ekledi.
Başbakan Andersson da İsveç’e doğrudan bir saldırı olmadığını söyledi ve halkı sakin olmaya davet etti.

Ne olmuştu?

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya’ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında üç sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısı yapılmıştı.
İki ülke de sızıntıların kaza değil kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı.
AB de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirmişti.
Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatı, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos’ta durdurulmuştu.
Kuzey Akım 2 - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
Avrupa'da enerji krizi
AB: Kuzey Akım boru hatlarındaki gaz sızıntıları kasıtlı eylem sonucu
Dün, 10:27
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала