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İstanbul Havalimanı'nda tarihi eser operasyonu: 4 bin sikke ile 27 tarihi eser ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda tarihi eser operasyonu: 4 bin sikke ile 27 tarihi eser ele geçirildi
İstanbul Havalimanından yurt dışına çıkarılmak istenilen tarihi 4 bin adet sikke ile 27 adet tarihi eser niteliğindeki obje, Gümrük Muhafaza ekiplerince... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T13:58+0300
2022-09-29T14:06+0300
sikke
türkiye
istanbul havalimanı
tarihi eser
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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin ihraç edilen gönderilere ilişkin yaptığı yoğun çalışmalarda İstanbul Havalimanı geçici depolama alanında bekleyen bir gönderi riskli olarak değerlendirildi. İncelemelerde söz konusu eşyanın firma tarafından gümrük idaresine tekstil ürünü olarak beyan edildiği tespit edildi.Eşyalar ekiplerce x-ray taramasına sevk edildi. X-ray görüntülerinin firma tarafından beyan edilen tekstil malzemeleri ile uyumlu olmadığı görüldü. Şüpheli yoğunluğa rastlanılması üzerine gönderiler detaylı kontrol edilmek üzere açıldı. Yurt dışına kaçırılmak istenen alçıdan yapılmış heykeller içerisine gizlenmiş vaziyette 4 bin adet sikke ile 27 adet tarihi eser niteliğindeki obje ele geçirildi. Ele geçirilen sikke ve tarihi eserler incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Arkeoloji Müze Müdürlüğünce hazırlanan rapora göre, ele geçirilen tarihi eserlerin Roma, Bizans, Selçuklu, Yunan ve İslami döneme ait eserler olduğu tespit edildi.Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 1 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20220921/istanbulda-tarihi-eser-operasyonu-34-bin-550-sikke-ele-gecirildi-1061465340.html
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sikke, istanbul havalimanı, tarihi eser
sikke, istanbul havalimanı, tarihi eser

İstanbul Havalimanı'nda tarihi eser operasyonu: 4 bin sikke ile 27 tarihi eser ele geçirildi

13:58 29.09.2022 (güncellendi: 14:06 29.09.2022)
© İHAsikke, tarihi eser niteliğindeki obje
sikke, tarihi eser niteliğindeki obje - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© İHA
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İstanbul Havalimanından yurt dışına çıkarılmak istenilen tarihi 4 bin adet sikke ile 27 adet tarihi eser niteliğindeki obje, Gümrük Muhafaza ekiplerince yakalandı.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin ihraç edilen gönderilere ilişkin yaptığı yoğun çalışmalarda İstanbul Havalimanı geçici depolama alanında bekleyen bir gönderi riskli olarak değerlendirildi. İncelemelerde söz konusu eşyanın firma tarafından gümrük idaresine tekstil ürünü olarak beyan edildiği tespit edildi.
Eşyalar ekiplerce x-ray taramasına sevk edildi. X-ray görüntülerinin firma tarafından beyan edilen tekstil malzemeleri ile uyumlu olmadığı görüldü. Şüpheli yoğunluğa rastlanılması üzerine gönderiler detaylı kontrol edilmek üzere açıldı. Yurt dışına kaçırılmak istenen alçıdan yapılmış heykeller içerisine gizlenmiş vaziyette 4 bin adet sikke ile 27 adet tarihi eser niteliğindeki obje ele geçirildi. Ele geçirilen sikke ve tarihi eserler incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Arkeoloji Müze Müdürlüğünce hazırlanan rapora göre, ele geçirilen tarihi eserlerin Roma, Bizans, Selçuklu, Yunan ve İslami döneme ait eserler olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 1 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
İstanbul'da ele geçirilen tarihi eser operasyonunda 34 bin 550 sikke - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
TÜRKİYE
İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 34 bin 550 sikke ele geçirildi
21 Eylül, 13:45
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