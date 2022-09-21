https://sputniknews.com.tr/20220921/istanbulda-tarihi-eser-operasyonu-34-bin-550-sikke-ele-gecirildi-1061465340.html

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 34 bin 550 sikke ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 34 bin 550 sikke ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 34 bin 550 sikke ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T13:45+0300

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istanbul

sikke

türkiye

tarihi eser

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Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarıyla ilgili yaptığı çalışma sonucu, farklı illerden kentte sikkeler getirildiğini belirledi.Kente getirilen sikkelerin yurt dışına çıkarılacağını tespit eden ekipler, yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Başakşehir ve Küçükçekmece'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.Operasyonda Helenistik, Roma İmparatorluğu, Geç Roma-Erken Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 34 bin 550 sikke ele geçirildi.Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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