https://sputniknews.com.tr/20220921/istanbulda-tarihi-eser-operasyonu-34-bin-550-sikke-ele-gecirildi-1061465340.html
İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 34 bin 550 sikke ele geçirildi
İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 34 bin 550 sikke ele geçirildi
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 34 bin 550 sikke ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T13:45+0300
2022-09-21T13:45+0300
2022-09-21T13:50+0300
istanbul
sikke
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tarihi eser
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Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarıyla ilgili yaptığı çalışma sonucu, farklı illerden kentte sikkeler getirildiğini belirledi.Kente getirilen sikkelerin yurt dışına çıkarılacağını tespit eden ekipler, yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Başakşehir ve Küçükçekmece'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.Operasyonda Helenistik, Roma İmparatorluğu, Geç Roma-Erken Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 34 bin 550 sikke ele geçirildi.Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220913/izmirde-yurt-disina-kacirilmaya-calisilan-8-bin-194-sikke-ele-gecirildi-1061143150.html
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istanbul, sikke, tarihi eser
İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 34 bin 550 sikke ele geçirildi
13:45 21.09.2022 (güncellendi: 13:50 21.09.2022) Abone ol
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 34 bin 550 sikke ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarıyla ilgili yaptığı çalışma sonucu, farklı illerden kentte sikkeler getirildiğini belirledi.
Kente getirilen sikkelerin yurt dışına çıkarılacağını tespit eden ekipler, yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Başakşehir ve Küçükçekmece'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda Helenistik, Roma İmparatorluğu, Geç Roma-Erken Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 34 bin 550 sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.