https://sputniknews.com.tr/20220913/izmirde-yurt-disina-kacirilmaya-calisilan-8-bin-194-sikke-ele-gecirildi-1061143150.html

İzmir'de yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 8 bin 194 sikke ele geçirildi

İzmir'de yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 8 bin 194 sikke ele geçirildi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir panelvanda, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 8 bin 194 sikke, 3 yüzük parçası, 26 obje ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T19:15+0300

2022-09-13T19:15+0300

2022-09-13T19:15+0300

türkiye

izmir

sikke

operasyon

kaçakçılık

kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0d/1061143254_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_29feb7eaa8a7ae6aede8826dbb5d766d.jpg

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, Bursa'dan İzmir'e getirilecek tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Polis, yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından bir süre izlenen panelvanı Gaziemir'de durdurdu.Aramalarda, araca zulalanmış Arkaik, Helenistik, Roma, İslami ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 8 bin 194 sikke, 3 yüzük parçası ve 26 obje ele geçirildi.Panelvanda bulunan G.A, Y.S, M.S. ve H.E. gözaltına alındı.Tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20220906/kirklarelide-bizans-donemine-ait-sikke-ele-gecirildi-1060849305.html

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmir, sikke, operasyon, kaçakçılık, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele