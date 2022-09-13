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İzmir'de yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 8 bin 194 sikke ele geçirildi
İzmir'de yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 8 bin 194 sikke ele geçirildi
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir panelvanda, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 8 bin 194 sikke, 3 yüzük parçası, 26 obje ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T19:15+0300
2022-09-13T19:15+0300
türkiye
izmir
sikke
operasyon
kaçakçılık
kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, Bursa'dan İzmir'e getirilecek tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Polis, yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından bir süre izlenen panelvanı Gaziemir'de durdurdu.Aramalarda, araca zulalanmış Arkaik, Helenistik, Roma, İslami ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 8 bin 194 sikke, 3 yüzük parçası ve 26 obje ele geçirildi.Panelvanda bulunan G.A, Y.S, M.S. ve H.E. gözaltına alındı.Tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220906/kirklarelide-bizans-donemine-ait-sikke-ele-gecirildi-1060849305.html
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izmir, sikke, operasyon, kaçakçılık, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele
izmir, sikke, operasyon, kaçakçılık, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele

İzmir'de yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 8 bin 194 sikke ele geçirildi

19:15 13.09.2022
© AAİzmir'in Gaziemir ilçesinde bir panelvanda, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 8 bin 194 sikke, 3 yüzük parçası, 26 obje ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir panelvanda, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 8 bin 194 sikke, 3 yüzük parçası, 26 obje ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© AA
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir panelvanda, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 8 bin 194 sikke, 3 yüzük parçası, 26 obje ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, Bursa'dan İzmir'e getirilecek tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis, yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından bir süre izlenen panelvanı Gaziemir'de durdurdu.
Aramalarda, araca zulalanmış Arkaik, Helenistik, Roma, İslami ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 8 bin 194 sikke, 3 yüzük parçası ve 26 obje ele geçirildi.
Panelvanda bulunan G.A, Y.S, M.S. ve H.E. gözaltına alındı.
Tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
TÜRKİYE
Kırklareli'nde Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi
6 Eylül, 05:19
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