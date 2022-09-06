https://sputniknews.com.tr/20220906/kirklarelide-bizans-donemine-ait-sikke-ele-gecirildi-1060849305.html
Kırklareli'de Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi
Kırklareli'de Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, bir iş yerinde, Bizans dönemine ait altın sikke ele geçirildi. Bir kişi hakkında işlem başlatıldı. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T05:19+0300
2022-09-06T05:19+0300
2022-09-06T05:23+0300
türkiye
kırklareli
bizans
sikke
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada Lüleburgaz ilçesinde A.D.'nin elinde tarihi eser bulunduğunu belirledi. A.D.'nin iş yerinde yapılan aramada Bizans İmparatorluğu 1. Justinus dönemine ait 1.54 gram ağırlığında altın sikke ele geçirildi. A.D. hakkındaki işlem başlatıldı.
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kırklareli, bizans, sikke
kırklareli, bizans, sikke
Kırklareli'de Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi
05:19 06.09.2022 (güncellendi: 05:23 06.09.2022) Abone ol
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, bir iş yerinde, Bizans dönemine ait altın sikke ele geçirildi. Bir kişi hakkında işlem başlatıldı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada Lüleburgaz ilçesinde A.D.'nin elinde tarihi eser bulunduğunu belirledi.
A.D.'nin iş yerinde yapılan aramada Bizans İmparatorluğu 1. Justinus dönemine ait 1.54 gram ağırlığında altın sikke ele geçirildi. A.D. hakkındaki işlem başlatıldı.