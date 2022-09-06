Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220906/kirklarelide-bizans-donemine-ait-sikke-ele-gecirildi-1060849305.html
Kırklareli'de Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi
Kırklareli'de Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, bir iş yerinde, Bizans dönemine ait altın sikke ele geçirildi. Bir kişi hakkında işlem başlatıldı. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T05:19+0300
2022-09-06T05:23+0300
türkiye
kırklareli
bizans
sikke
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/06/1060849160_0:116:1426:918_1920x0_80_0_0_c03630cf1a7d7cf747c90a235529e5a4.jpg
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada Lüleburgaz ilçesinde A.D.'nin elinde tarihi eser bulunduğunu belirledi. A.D.'nin iş yerinde yapılan aramada Bizans İmparatorluğu 1. Justinus dönemine ait 1.54 gram ağırlığında altın sikke ele geçirildi. A.D. hakkındaki işlem başlatıldı.
türkiye
kırklareli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/06/1060849160_25:0:1402:1033_1920x0_80_0_0_d7e4033515ea0bd1ccaeea6b9784c21b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kırklareli, bizans, sikke
kırklareli, bizans, sikke

Kırklareli'de Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi

05:19 06.09.2022 (güncellendi: 05:23 06.09.2022)
© HÜSEYİN ÇANLI-AW705852Kırklareli'nde jandarma ekiplerince Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© HÜSEYİN ÇANLI-AW705852
Abone olTelegram
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, bir iş yerinde, Bizans dönemine ait altın sikke ele geçirildi. Bir kişi hakkında işlem başlatıldı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada Lüleburgaz ilçesinde A.D.'nin elinde tarihi eser bulunduğunu belirledi.
A.D.'nin iş yerinde yapılan aramada Bizans İmparatorluğu 1. Justinus dönemine ait 1.54 gram ağırlığında altın sikke ele geçirildi. A.D. hakkındaki işlem başlatıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала