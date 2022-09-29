https://sputniknews.com.tr/20220929/iranin-irakin-kuzeyine-duzenledigi-saldirilarda-can-kaybi-13e-yukseldi-1061741832.html
İran’ın Irak’ın kuzeyine düzenlediği saldırılarda can kaybı 13’e yükseldi
İran’ın Irak’ın kuzeyine düzenlediği saldırılarda can kaybı 13’e yükseldi
Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun düzenlediği saldırılarda can kaybının 13’e, yaralı sayısının ise... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T00:28+0300
2022-09-29T00:28+0300
2022-09-29T00:28+0300
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ortadoğu
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saldırı
ikdp
irak kürdistan demokrat partisi (ikdp)
pak
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara düzenlediği saldırılardaki can kaybının aralarında hamile 1 kadın olmak üzere 13’e, yaralı sayısının ise 58’e yükseldiği aktarıldı.Saldırıların 4 aşamalı olduğunu ifade edilen açıklamada, söz konusu saldırılarda 70’ten fazla balistik Fatih füzesi ile insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı kaydedildi. Açıklamada, çocuk kreşi, okul, sağlık ocakları, hastane, düğün salonları gibi kamu yerlerin yanı sıra yerleşim alanlarının vurulduğu belirtildi.Son bir haftada üçüncü saldırıBu, Irak'ın kuzeyindeki Tahran yönetimi karşıtı örgütlerin merkezlerine son bir haftada üçüncü saldırı oldu.İran 24 Eylül'de Komele ve İKDP'nin Irak'ın kuzeyindeki merkezlerini topçu atışlarıyla vurmuştu.Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı. İran, önceki gün de söz konusu grupların mevzilerine saldırı düzenlemişti.Saldırılarının ardından başta ABD olmak üzere birçok ülke tepki göstermişti.İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele, İKDP ve PAK, yıllardır IKBY kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220928/irak-ulkenin-kuzeyindeki-saldirilari-nedeniyle-irana-nota-verecek-1061735703.html
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ortadoğu, ikby, saldırı, ikdp, irak kürdistan demokrat partisi (ikdp), pak
ortadoğu, ikby, saldırı, ikdp, irak kürdistan demokrat partisi (ikdp), pak
İran’ın Irak’ın kuzeyine düzenlediği saldırılarda can kaybı 13’e yükseldi
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Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun düzenlediği saldırılarda can kaybının 13’e, yaralı sayısının ise 58’e yükseldiğini açıklayarak, İran’ın saldırılarda 70’ten fazla balistik füze ve İHA kullandığını açıkladı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara düzenlediği saldırılardaki can kaybının aralarında hamile 1 kadın olmak üzere 13’e, yaralı sayısının ise 58’e yükseldiği aktarıldı.
Saldırıların 4 aşamalı olduğunu ifade edilen açıklamada, söz konusu saldırılarda 70’ten fazla balistik Fatih füzesi ile insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı kaydedildi.
Açıklamada, çocuk kreşi, okul, sağlık ocakları, hastane, düğün salonları gibi kamu yerlerin yanı sıra yerleşim alanlarının vurulduğu belirtildi.
Son bir haftada üçüncü saldırı
Bu, Irak'ın kuzeyindeki Tahran yönetimi karşıtı örgütlerin merkezlerine son bir haftada üçüncü saldırı oldu.
İran 24 Eylül'de Komele ve İKDP'nin Irak'ın kuzeyindeki merkezlerini topçu atışlarıyla vurmuştu.
Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı. İran, önceki gün de söz konusu grupların mevzilerine saldırı düzenlemişti.
Saldırılarının ardından başta ABD olmak üzere birçok ülke tepki göstermişti.
İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele, İKDP ve PAK, yıllardır IKBY kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.