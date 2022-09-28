https://sputniknews.com.tr/20220928/irak-ulkenin-kuzeyindeki-saldirilari-nedeniyle-irana-nota-verecek-1061735703.html

Irak, ülkenin kuzeyindeki saldırıları nedeniyle İran'a nota verecek

Irak, ülkenin kuzeyindeki saldırıları nedeniyle İran'a nota verecek

Irak, ülkenin kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılardan dolayı İran'a nota... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T22:08+0300

2022-09-28T22:08+0300

2022-09-28T23:03+0300

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irak kürdistan demokrat partisi (ikdp)

fuat hüseyin

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İran'ın, Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılara tepkiler devam ediyor.Bağdat, saldırılar nedeniyle Tahran'a nota verecek. Konuya ilişkin haber Irak resmi ajansı INA'da yayımlandı.Haberde, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in, ülkenin kuzeyindeki saldırılarından dolayı İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al Sadık'ı yarın Bakanlığa çağıracağı ve nota vereceği belirtildi.Mısır, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki saldırılarını kınadıMısır Dışişleri Bakanlığı'nın Facebook hesabından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.İran'ın Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve İHA'larla düzenlediği saldırıların kınandığı açıklamada, yapılanın Irak'ın güvenlik ve egemenliğini ihlal anlamı taşıdığı kaydedildi.Açıklamada, saldırılarda ölenler için Irak hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifa dileğinde bulunuldu. Ürdün, Irak'ın kuzeyine yönelik saldırıları nedeniyle İran'ı kınadıÜrdün, saldırıları kınadı.Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'ün Irak'la dayanışma içerisinde olduğu ifade edildi.İran'ın, Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıların kınandığı açıklamada, Iraklıların güvenlik ve egemenliğinin hedef alınmasına tepki gösterildi.Açıklamada, "Irak hükümetine, kardeş Irak halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziye dileklerimizi sunuyor, yaralılara şifa diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanı Saman Berzenci, İran'ın, Komele, İKDP ve PAK'a ait karargahlara yönelik saldırısında 7 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığını bildirmişti.Son bir haftada üçüncü saldırıBu, Irak'ın kuzeyindeki Tahran yönetimi karşıtı örgütlerin merkezlerine son bir haftada üçüncü saldırı oldu.İran 24 Eylül'de Komele ve İKDP'nin Irak'ın kuzeyindeki merkezlerini topçu atışlarıyla vurmuştu.Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı. İran, önceki gün de söz konusu grupların mevzilerine saldırı düzenlemişti.Saldırılarının ardından başta ABD olmak üzere birçok ülke tepki göstermişti.​​​​​​​İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele, İKDP ve PAK, yıllardır IKBY kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220928/iran-irakin-kuzeyini-bir-haftada-ucuncu-kez-vurdu-komele-ikdp-ve-pak-karargahlari-hedef-alindi-1061717130.html

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irak, iran, ikdp, irak kürdistan demokrat partisi (ikdp), fuat hüseyin