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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm nedeni belli oldu: Yaşlılık
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm nedeni belli oldu: Yaşlılık
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm sertifikasında, hayatını kaybetmesinin nedeninin 'yaşlılık' olduğu bildirildi. 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T17:09+0300
2022-09-29T17:09+0300
dünya
ingiltere
kraliçe 2. elizabeth
ölüm nedeni
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İskoç Ulusal Kayıtlarının yayımladığı ölüm belgesinde, Kraliçe'nin yaşlılık nedeniyle 8 Eylül'de yerel saatle 15.10'da hayatını kaybettiği bildirildi.Ölüm belgesinin, Kraliçe Elizabeth'in son 24 saatinde yanında olan kızı Prenses Anne tarafından imzalandığı kaydedildi.Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatıİngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetmişti.Kraliçe'nin cenazesi için resmi tören, 19 Eylül'de İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde dünya genelinden üst düzey devlet yetkililerin katılımıyla düzenlenmişti.Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilip aile üyelerinin katıldığı özel bir törenle defnedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220919/britanya-kralicesi-2-elizabethin-cenaze-toreni-basladi-1061363252.html
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ingiltere, kraliçe 2. elizabeth, ölüm nedeni
ingiltere, kraliçe 2. elizabeth, ölüm nedeni

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm nedeni belli oldu: Yaşlılık

17:09 29.09.2022
© AP Photo / Jane Barlowİngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma görevini aldı.
İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma görevini aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© AP Photo / Jane Barlow
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm sertifikasında, hayatını kaybetmesinin nedeninin 'yaşlılık' olduğu bildirildi.
İskoç Ulusal Kayıtlarının yayımladığı ölüm belgesinde, Kraliçe'nin yaşlılık nedeniyle 8 Eylül'de yerel saatle 15.10'da hayatını kaybettiği bildirildi.
Ölüm belgesinin, Kraliçe Elizabeth'in son 24 saatinde yanında olan kızı Prenses Anne tarafından imzalandığı kaydedildi.

Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetmişti.
Kraliçe'nin cenazesi için resmi tören, 19 Eylül'de İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde dünya genelinden üst düzey devlet yetkililerin katılımıyla düzenlenmişti.
Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilip aile üyelerinin katıldığı özel bir törenle defnedilmişti.
Kraliçe 2. Elizabeth - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
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