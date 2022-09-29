https://sputniknews.com.tr/20220929/ian-kasirgasi-abdnin-florida-eyaletinde-sel-baskinlari-ve-yikimlara-neden-oldu-1061745799.html

Ian Kasırgası ABD'nin Florida eyaletinde sel baskınları ve yıkımlara neden oldu

Ian Kasırgası ABD'nin Florida eyaletinde sel baskınları ve yıkımlara neden oldu

ABD'nin Florida eyaletine kategori 4 seviyesinde ulaşan Ian Kasırgası, ilk günde sel baskınları ve yıkımlara neden oldu, yaklaşık 1 milyon kişiyi elektriksiz... 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T02:47+0300

2022-09-29T02:47+0300

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Florida'nın Fort Mayer kentine ulaşan kasırga nedeniyle bir iki saat içinde sokaklar ve binaların giriş katları ile otoparklar sular altında kalırken, sel sularının bazı araçların boyuna ulaştığı görüldü.Fırtınanın sürüklediği okyanus dalgaları nedeniyle su seviyesinin yer yer 2 metreye kadar yükseldiği kentte ve civar bölgelerde, elektrik kesintilerini takip eden "poweroutages.us" internet sitesindeki bilgilere göre 1 milyona yakın kişi elektriksiz kaldı.Yaklaşık 240 kilometre hızla karaya ulaşan Ian Kasırgası, Florida'nın kuzeyine doğru ilerlerken, zincir mağaza yönetimleri kasırga güzergahındaki 70 şubenin kapatılacağını veya çok kısıtlı saatlerde açık kalacağını duyurdu.Ian'ın karaya en yüksek hızla inen kasırga olduğu tespitini paylaşan meteoroloji uzmanları, Fort Mayer'deki su seviyesinin, ölçümlerin yapılmaya başlandığı 1965'ten bu yana en yüksek rakam olduğunu kaydetti.American Airlines, eyaletin çoğu bölgesinde hayatı felç eden kasırga nedeniyle Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Georgia gibi Florida'ya yakın eyaletlere yapılan uçuşlarda, yolcuların tarih değişiklikleri hizmetlerini ücretsiz yapacağını açıkladı.ABD'li hava yolu şirketi, kasırganın ilk gününde 600 civarında uçuşu iptal etmek zorunda kaldı.

https://sputniknews.com.tr/20220928/ian-kasirgasi-floridayi-vurdu-25-milyon-kisiye-tahliye-emri-verildi-1061740371.html

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