https://sputniknews.com.tr/20220928/ian-kasirgasi-floridayi-vurdu-25-milyon-kisiye-tahliye-emri-verildi-1061740371.html

Ian Kasırgası Florida’yı vurdu: 2.5 milyon kişiye tahliye emri verildi

Ian Kasırgası Florida’yı vurdu: 2.5 milyon kişiye tahliye emri verildi

ABD'nin Florida eyaletinde beklenen Ian Kasırgası etkili olmaya başladı. Meksika Körfezine kıyısı olan bölgelerinde yaşayan 2.5 milyon kişiye kasırga nedeniyle... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T23:16+0300

2022-09-28T23:16+0300

2022-09-28T23:18+0300

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Ian Kasırgası, Küba’nın ardından ABD’nin Florida eyaletini vurdu.ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından yapılan açıklamada Saffir-Simpson ölçeğine göre kategori 4 seviyesine ulaşan Ian Kasırgası, saatte 241 kilometre hıza sahip rüzgarlarla birlikte ABD’nin Florida eyaletindeki Cayo Costa Adası yakınlarında karaya indi. Kasırga öncesi bölgede fırtına ve şiddetli yağışlarla etkili olurken, sel ve su baskınları meydana geldi.ABD'nin Florida eyaletinin, gelecek birkaç gün içinde Atlantik Okyanusu'ndan ülke ana karasına yaklaşan şiddetli Ian Kasırgası'nın etkisi altında kalacağı uyarısı yapıldı.Yaklaşan Ian Kasırgası nedeniyle bu sabah Florida’da yaşayan 2 milyon 500 bin vatandaşın tahliyesi emredildi.Florida Valisi Ron DeSantis yaptığı açıklamada “Güçlü bir fırtına bekliyoruz, çok fazla yağış olacak” sözleriyle vatandaşları uyararak, kasırga ile mücadele için 42 bin asker, 7 bin ulusal muhafız, 179 hava aracı ve çok sayıda su üstü aracın hazır olduğunu bildirdi. Florida eyaletinde kasırga nedeniyle şimdiden 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.Kasırga, kategori 5 seviyesine yükselebilirFlorida’da karaya inmeden önce Meksika körfezinde ilerlediği sırada güçlenerek kategori 4 seviyesine çıkan Ian Kasırgası’nda rüzgarın hızı saatte 249 kilometreye ulaşırken, kasırga kategori 5 seviyesine çok yaklaştı. Saffir-Simpson ölçeğine göre rüzgar hızı saatte 252 kilometre (157 mil) hıza ulaşan kasırgalar kategori 5 olarak kabul ediliyor.Kasırganın 12 saat içerisinde Atlas Okyanusu’na ulaşması bekleniyorIan Kasırgası’nın kuzeybatı yönünde ilerleyerek önümüzdeki 12 saat içerisinde Florida Yarımadası’nı geçeceği ve Atlas Okyanusu’na ulaşacağı tahmin ediliyor. Dün sabahın erken saatlerinde kategori 3 seviyesinde Küba’yı vuran Ian Kasırgası, tüm ülkede elektrik kesintisine yol açarken 2 kişi hayatını kaybetmişti.Kasırga nedeniyle batan göçmen teknesindeki 23 kişi kayıpABD Sınır Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, kasırga nedeniyle içerisinde Kübalı göçmenlerin bulunduğu teknenin Florida açıklarında battığı aktarılarak, 23 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Açıklamada, ABD Sahil Güvenlik ekiplerinin kayıp 23 kişi için arama-kurtarma operasyonu başlattığı ifade edildi. ABD Sınır Devriyesinde görevli Ajan Walter Slosar yaptığı açıklamada, teknede bulunan 4 Kübalı göçmenin kötü hava koşulları nedeniyle teknelerinin batmasının ardından kıyıya yüzerek geldiğini belirtti. Kübalı göçmenlerin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.ABD Başkanı Joe Biden, Washington DC'de düzenlenen Açlık, Beslenme ve Sağlık Konferansında bir konuşma yaptı.Konuşmasında Florida kıyılarını bugün ya da yarın vurması beklenen ve büyük yıkıma yol açacağından endişe edilen Ian Kasırgası konusunda değerlendirmelerde bulunan Biden, yerel yetkililer ile görüşmeler yaptığını ve federal hükümetin elinden gelen yardımı yapmaya hazır olduğunu vurguladı.Biden'dan petrol şirketlerine uyarı: Ian Kasırgasını fiyat arttırmak için kullanmayınÖte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, kasırganın benzin fiyatlarını arttırmak için bahane olarak kullanılmaması konusunda petrol şirketlerine uyarıda bulundu."Bugün akaryakıt ve benzin endüstrisine bir uyarıda bulunmak istiyorum" diyen Biden, şu ifadeleri kullandı:Biden, açlık konusunun da dünyanın en büyük sorunlarından biri olduğunu ve Rusya-Ukrayna savaşının küresel gıda krizini körüklediğini belirtti.2030'a kadar açlığın bitirilmesi ve beslenme kaynaklı hastalıkların azaltılmasını hedeflediklerini belirten Biden, "Bugün bu hedeflerimize ulaşmak için 100 farklı kuruluştan 8 milyar dolar taahhüt aldığımızı duyurmak isteriz" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220928/nasa-ian-kasirgasi-nedeniyle-uzay-aracini-ve-roketi-hangarlara-cekti-1061713516.html

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