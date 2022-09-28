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https://sputniknews.com.tr/20220928/ian-kasirgasinin-vurdugu-kubanin-tamaminda-elektrikler-kesildi-1061701029.html
Ian Kasırgası'nın vurduğu Küba'nın tamamında elektrikler kesildi
Ian Kasırgası'nın vurduğu Küba'nın tamamında elektrikler kesildi
Saatte 195 km hızla esen Ian Kasırgası'nın Küba'nın batısını kasıp kavurması sırasında enerji santrallerinin devre dışı kalması sonucu adanın tamamında... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T10:24+0300
2022-09-28T10:40+0300
dünya
kasırga
küba
elektrik
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Küba hükümetine bağlı Elektrik Birliği, yaklaşık 11 milyon nüfuslu adanın tamamında elektriklerin kesildiği ve kademeli olarak elektrik hizmetinin yeniden sağlanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. 3. kategori şiddetindeki Ian Kasırgası'nın salı sabahı Küba'nın batısından geçmesi sırasında en az 2 kişi öldü, çok sayıda bina hasar gördü ve devre dışı kalan enerji santrallerinin en büyüğünün yeniden çalıştırılamaması sebebiyle elektrikler kesildi. Devlet medyasındaki haberlerde ülkedeki elektrik devrelerinin yüzde 100'ünün hizmet dışı olduğu ve Antonio Guiteras termo-elektrik santralinin senkronize edilemediği belirtildi. Başkent Havana'nın 100 km doğusunda, Matanzas'ta bulunan Antonio Guiteras, Küba'nın en önemli enerji santrali. Devre dışı kalması, adanın hiçbir yerinde elektrik üretilememesi anlamına geliyor.Ünlü Finca Robaina puro üreticisinin sahibi, kasırganın tütün çiftliklerinde yarattığı tahribatı sosyal medyadan paylaştı. Hirochi Robaina, "Kıyamet gibiydi, gerçek bir felaketti" diye yazdı.Ian Kasırgası'nın daha da şiddetlenerek ABD'ye ilerlemesi ve perşembe sabah saatlerinde Florida eyaletinin körfez bölgelerinde etkili olması bekleniyor. 1921'den beri ilk kez büyük bir kasırganın doğrudan üzerinden geçeceği Tampa Körfezi bölgesinde olası şiddetli sellere karşı önlem alınıyor.
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kasırga, küba, elektrik
kasırga, küba, elektrik

Ian Kasırgası'nın vurduğu Küba'nın tamamında elektrikler kesildi

10:24 28.09.2022 (güncellendi: 10:40 28.09.2022)
© AA / Yander ZamoraKüba'da Ian Kasırgası'nın etkisi
Küba'da Ian Kasırgası'nın etkisi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© AA / Yander Zamora
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Saatte 195 km hızla esen Ian Kasırgası'nın Küba'nın batısını kasıp kavurması sırasında enerji santrallerinin devre dışı kalması sonucu adanın tamamında elektrik sistemi çöktü.
Küba hükümetine bağlı Elektrik Birliği, yaklaşık 11 milyon nüfuslu adanın tamamında elektriklerin kesildiği ve kademeli olarak elektrik hizmetinin yeniden sağlanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
3. kategori şiddetindeki Ian Kasırgası'nın salı sabahı Küba'nın batısından geçmesi sırasında en az 2 kişi öldü, çok sayıda bina hasar gördü ve devre dışı kalan enerji santrallerinin en büyüğünün yeniden çalıştırılamaması sebebiyle elektrikler kesildi.
Devlet medyasındaki haberlerde ülkedeki elektrik devrelerinin yüzde 100'ünün hizmet dışı olduğu ve Antonio Guiteras termo-elektrik santralinin senkronize edilemediği belirtildi.
Başkent Havana'nın 100 km doğusunda, Matanzas'ta bulunan Antonio Guiteras, Küba'nın en önemli enerji santrali. Devre dışı kalması, adanın hiçbir yerinde elektrik üretilememesi anlamına geliyor.
Ünlü Finca Robaina puro üreticisinin sahibi, kasırganın tütün çiftliklerinde yarattığı tahribatı sosyal medyadan paylaştı. Hirochi Robaina, "Kıyamet gibiydi, gerçek bir felaketti" diye yazdı.
Ian Kasırgası'nın daha da şiddetlenerek ABD'ye ilerlemesi ve perşembe sabah saatlerinde Florida eyaletinin körfez bölgelerinde etkili olması bekleniyor. 1921'den beri ilk kez büyük bir kasırganın doğrudan üzerinden geçeceği Tampa Körfezi bölgesinde olası şiddetli sellere karşı önlem alınıyor.
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