https://sputniknews.com.tr/20220928/ian-kasirgasinin-vurdugu-kubanin-tamaminda-elektrikler-kesildi-1061701029.html

Ian Kasırgası'nın vurduğu Küba'nın tamamında elektrikler kesildi

Ian Kasırgası'nın vurduğu Küba'nın tamamında elektrikler kesildi

Saatte 195 km hızla esen Ian Kasırgası'nın Küba'nın batısını kasıp kavurması sırasında enerji santrallerinin devre dışı kalması sonucu adanın tamamında... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T10:24+0300

2022-09-28T10:24+0300

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dünya

kasırga

küba

elektrik

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Küba hükümetine bağlı Elektrik Birliği, yaklaşık 11 milyon nüfuslu adanın tamamında elektriklerin kesildiği ve kademeli olarak elektrik hizmetinin yeniden sağlanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. 3. kategori şiddetindeki Ian Kasırgası'nın salı sabahı Küba'nın batısından geçmesi sırasında en az 2 kişi öldü, çok sayıda bina hasar gördü ve devre dışı kalan enerji santrallerinin en büyüğünün yeniden çalıştırılamaması sebebiyle elektrikler kesildi. Devlet medyasındaki haberlerde ülkedeki elektrik devrelerinin yüzde 100'ünün hizmet dışı olduğu ve Antonio Guiteras termo-elektrik santralinin senkronize edilemediği belirtildi. Başkent Havana'nın 100 km doğusunda, Matanzas'ta bulunan Antonio Guiteras, Küba'nın en önemli enerji santrali. Devre dışı kalması, adanın hiçbir yerinde elektrik üretilememesi anlamına geliyor.Ünlü Finca Robaina puro üreticisinin sahibi, kasırganın tütün çiftliklerinde yarattığı tahribatı sosyal medyadan paylaştı. Hirochi Robaina, "Kıyamet gibiydi, gerçek bir felaketti" diye yazdı.Ian Kasırgası'nın daha da şiddetlenerek ABD'ye ilerlemesi ve perşembe sabah saatlerinde Florida eyaletinin körfez bölgelerinde etkili olması bekleniyor. 1921'den beri ilk kez büyük bir kasırganın doğrudan üzerinden geçeceği Tampa Körfezi bölgesinde olası şiddetli sellere karşı önlem alınıyor.

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