https://sputniknews.com.tr/20220929/ekonomiye-iliskin-torba-kanun-meclise-geliyor-1061761409.html
Ekonomiye ilişkin torba kanun Meclis'e geliyor
Ekonomiye ilişkin torba kanun Meclis'e geliyor
1 Ekim'de açılacak olan Meclis'i yoğun bir gündem bekliyor. Çalışanlara elektrik-doğalgaz desteği, İhracatçılara çifte pasaport, KYK faizlerinin silinmesi... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T15:17+0300
2022-09-29T15:17+0300
2022-09-29T15:17+0300
türkiye
tbmm
mustafa elitaş
torba yasa
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AK Parti, yaklaşık 25 -30 maddelik torba yasa teklifini Meclis'e sunmaya hazırlanıyor.AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, önemli düzenlemelerin yer alacağı kanun teklifinin ayrıntılarını paylaştı.Seçimlerden önce son yasama yılına girileceğini söyleyen Elitaş, TBMM'yi, 2023 yılı bütçe görüşmelerine kadar yoğun bir gündemin beklediğini söyledi.Basın kanunuMeclisin yeni yasama yılında ilk işinin kamuoyunda "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni yasalaştırmak olacağını dile getiren Elitaş, TBMM Genel Kurulunda gelecek hafta Anayasa Mahkemesi ile Kişisel Verileri Koruma Kuruluna üye seçiminin yapılacağını bildirdi.KYK faizlerinin silinmesiKredi Yurtlar Kurumuna borcu olan gençlerin borçlarının faizlerinin silinmesine yönelik yasal düzenlemenin bunlardan biri olduğunu ifade eden Elitaş, düzenlemeyle işverenlerin çalışanlarına elektrik ve doğal gaz desteklerinin bin liralık kısmının gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf tutulacağını bildirdi.İhracatçılara 'çifte pasaport'Elitaş, işverenlerin, çalışanlarına yemek yardımını nakdi olarak verdikleri takdirde bu ücretin vergiden istisna tutulacağını kaydetti.Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin ila 10 milyon dolar arasında olan firmaların 1 yetkilisine hususi damgalı (yeşil) pasaport verildiğini hatırlatan Elitaş, "Düzenlemeyle ihracatı 500 bin doların üzerinde olan ihracatçı firma temsilcilerine iki yeşil pasaport vereceğiz." dedi.Elitaş, yeşil pasaportla ihracatçıların yurt dışına daha kolay çıkış yapabileceğini ifade etti.Kur korumalı mevduat sistemiKur korumalı mevduat uygulamasının 2021'de hayata geçirildiğini anımsatan Elitaş, "Mart 2022'de işletmeleri kur korumalı mevduata dahil ettik. Süresi 2022 sonuna kadardı. Yasanın içeriğinde herhangi bir değişiklik söz konusu değil, yalnızca süreyi 31 Aralık 2023'e kadar uzatmış oluyoruz. Özellikle işletmeler, bilançolarında, aktiflerinde bulunan döviz mevduatlarını kur korumalı mevduata çevirdikleri takdirde elde ettikleri faiz geliriyle kur farkından ortaya çıkan kambiyo karlarını vergiden istisna haline getirmiş olacaklar." diye konuştu.EYT düzenlemesiEmeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmalara da değinen Elitaş, "Sayın Vedat Bilgin hocamız çalışmasını çok kapsamlı, hassas şekilde gerçekleştirdi. Kamuoyuyla da paylaştı. 2022 bitmeden bu konu yasalaşacak ve 2023'ten itibaren hayata geçecek." değerlendirmesini yaptı.İcra düzenlemesiElitaş, kanun teklifi ile 15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların da tasfiye edileceğini söyleyerek, "GSM kuruluşları, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketleri, asıl alacak ve ferilerinin 2 bin liranın altında olan kısımlarını sildikleri takdirde doğrudan doğruya değersiz alacak yazacaklar, vergiden indirilecek" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220917/bakan-bilgin-eyt-sorunu-en-gec-aralik-ayinda-meclise-intikal-ettirilecek-1061324120.html
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tbmm, mustafa elitaş, torba yasa
tbmm, mustafa elitaş, torba yasa
Ekonomiye ilişkin torba kanun Meclis'e geliyor
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1 Ekim'de açılacak olan Meclis'i yoğun bir gündem bekliyor. Çalışanlara elektrik-doğalgaz desteği, İhracatçılara çifte pasaport, KYK faizlerinin silinmesi, icra takibine düşen borçlar, kur korumalı mevduat uygulaması ve emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili kanun teklifleri 2023 bütçe görüşmelerinden önce Meclis'te görüşülecek.
AK Parti, yaklaşık 25 -30 maddelik torba yasa teklifini Meclis'e sunmaya hazırlanıyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, önemli düzenlemelerin yer alacağı kanun teklifinin ayrıntılarını paylaştı.
Seçimlerden önce son yasama yılına girileceğini söyleyen Elitaş, TBMM'yi, 2023 yılı bütçe görüşmelerine kadar yoğun bir gündemin beklediğini söyledi.
Basın kanunu
Meclisin yeni yasama yılında ilk işinin kamuoyunda "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni yasalaştırmak olacağını dile getiren Elitaş, TBMM Genel Kurulunda gelecek hafta Anayasa Mahkemesi ile Kişisel Verileri Koruma Kuruluna üye seçiminin yapılacağını bildirdi.
KYK faizlerinin silinmesi
Kredi Yurtlar Kurumuna borcu olan gençlerin borçlarının faizlerinin silinmesine yönelik yasal düzenlemenin bunlardan biri olduğunu ifade eden Elitaş, düzenlemeyle işverenlerin çalışanlarına elektrik ve doğal gaz desteklerinin bin liralık kısmının gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf tutulacağını bildirdi.
İhracatçılara 'çifte pasaport'
Elitaş, işverenlerin, çalışanlarına yemek yardımını nakdi olarak verdikleri takdirde bu ücretin vergiden istisna tutulacağını kaydetti.
Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin ila 10 milyon dolar arasında olan firmaların 1 yetkilisine hususi damgalı (yeşil) pasaport verildiğini hatırlatan Elitaş, "Düzenlemeyle ihracatı 500 bin doların üzerinde olan ihracatçı firma temsilcilerine iki yeşil pasaport vereceğiz." dedi.
Elitaş, yeşil pasaportla ihracatçıların yurt dışına daha kolay çıkış yapabileceğini ifade etti.
Kur korumalı mevduat sistemi
Kur korumalı mevduat uygulamasının 2021'de hayata geçirildiğini anımsatan Elitaş, "Mart 2022'de işletmeleri kur korumalı mevduata dahil ettik. Süresi 2022 sonuna kadardı. Yasanın içeriğinde herhangi bir değişiklik söz konusu değil, yalnızca süreyi 31 Aralık 2023'e kadar uzatmış oluyoruz. Özellikle işletmeler, bilançolarında, aktiflerinde bulunan döviz mevduatlarını kur korumalı mevduata çevirdikleri takdirde elde ettikleri faiz geliriyle kur farkından ortaya çıkan kambiyo karlarını vergiden istisna haline getirmiş olacaklar." diye konuştu.
EYT düzenlemesi
Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmalara da değinen Elitaş, "Sayın Vedat Bilgin hocamız çalışmasını çok kapsamlı, hassas şekilde gerçekleştirdi. Kamuoyuyla da paylaştı. 2022 bitmeden bu konu yasalaşacak ve 2023'ten itibaren hayata geçecek." değerlendirmesini yaptı.
İcra düzenlemesi
Elitaş, kanun teklifi ile 15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların da tasfiye edileceğini söyleyerek, "GSM kuruluşları, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketleri, asıl alacak ve ferilerinin 2 bin liranın altında olan kısımlarını sildikleri takdirde doğrudan doğruya değersiz alacak yazacaklar, vergiden indirilecek" dedi.