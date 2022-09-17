Bakan Bilgin: EYT sorunu en geç aralık ayında meclise intikal ettirilecek
20:40 17.09.2022 (güncellendi: 20:45 17.09.2022)
© ENDERHAN ÖZ - VAHİT ALDI-AW715213Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
© ENDERHAN ÖZ - VAHİT ALDI-AW715213
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çok sorulan, merak edilen bir konu da emeklilikte yaşa takılanlar sorunudur. O sorunun da çözümünün en geç aralık ayında meclise intikal ettirileceğini buradan tekrar ifade etmek isterim" dedi.
Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret eden Bakan Bilgin, Ahilik Haftası'nda Kırşehir'de olmaktan ayrı mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Bakan Bilgin, kentin tarihi ve kültürel zenginliğinin Selçuklu Devleti'nden bu yana bilindiğini vurgulayarak üretim kültürünün merkezlerinden birinin de Kırşehir olduğunu ifade etti.
Türkiye'nin son zamanlarda büyük ilerleme kaydettiğini belirten Bilgin, dünyada hangi problem varsa o sorunun çözümünde söz sahibi olduğunu dile getirdi.
'Tahıl sorununu çözen Türkiye oldu'
Bir insanlık sorunu haline gelen Ukrayna krizi vesilesiyle buğday ve beslenme, tahıl meselesinin ortaya çıktığına işaret eden Bakan Bilgin, "Tahıl sorununu çözen Türkiye oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın inisiyatifi ile sorun çözüldü. Avrupa, dünyanın diğer bölgeleri için büyük tehdit olan açlık sorunu çözüldü. Umut ederiz enerji sorunu, hatta savaşın çözümü konusunda Türkiye'nin inisiyatifleri sonuç verir. Bu, Türkiye'nin gücünü, tarihsel önemini, konumunu ortaya koymaktadır" diye konuştu.
'Türkiye bugün dünyada barış kuran bir ülke konumundadır'
Tarihin farklı bir şekilde devam ettiğini belirten Bakan Bilgin, şunları kaydetti:
"Türkiye bu coğrafyadaki rolünü devam ettirmektedir. Bu, Türkiye'nin bugünü ile olduğu kadar yarını ile de ilgili. Türkiye bugün dünyada barış kuran bir ülke konumundadır. Suriye'de barışı biz kurmaya çalışıyoruz. Libya'da, Kafkaslar'da Türkiye kurmaya çalışıyor. Azerbaycan olayı hala aktüel. Türkiye'nin böyle bir merkezi konumda olması ve tarihsel rolünün devam etmesi bizim açımızdan çok önemli."
© ENDERHAN ÖZ-AW715189Vali Buhara da Kırşehir'de yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Vali Buhara da Kırşehir'de yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
© ENDERHAN ÖZ-AW715189
Bilgin, Kırşehir'de 35. Ahilik Haftası kapanış töreninde konuştu
Öte yandan Bakan Bilgin, kentte katıldığı 35. Ahilik Haftası kutlamalarının resmi kapanış töreninde, Alparslan'ın Anadolu'yu fethettikten sonra burada her sektörün inşa edilmesi gerektiğini ve bunun temelinde de üretim olduğunu söyledi.
Ahilik teşkilatı ve Ahi Evran'ın bu üretime katkı sağlayan en önemli unsurlardan olduğunu belirten Bilgin, şunları kaydetti:
"Ekonomik hayatı düzenleme, ekonomide, üretimi, tüketimi, ticareti bütün çalışma hayatını düzenleme, bu yolun başındaki ilk problemdi ve bu sorunun çözülmesi gerekiyordu. Ahi Evran, bu sorunun çözüldüğünün ve evrensel ilkelere dayanarak çözüldüğünün adıdır. Yani bu ülkede üretimin ilkelerinin kurulması, Ahilik dediğimiz şey, birincisi budur. Üretimin hangi ülkelere hangi ahlaki, hangi insani ilkelere dayalı olarak çözüleceğinin cevabını vermiştir. İkincisi bir eğitim sistemi kurmuştur. İnsan her şeyden önce kendi insanlık değerlerini öğrenmelidir. Ahilik böyle bir eğitim sistemini böyle bir ahlakı inşa etmiştir. Üçüncüsü bir dayanışmadır. Yani üretime katılan herkesin birlikte başaracağı, üretimin bir bütün olduğu ticaretle zanaatın bir bütün olduğunun gösterilmesi ve bunun da ancak dayanışma sayesinde gerçekleştirilmesinin adıdır."
'Türkler Anadolu'da tesadüfen yaşamıyor'
Bilgin, Ahiliğin çalışma hayatını düzenleyen bugünkü modern anlamda sendikacılığın da temellerini, temel ilkelerini içinde barındıran bir müessese olduğunu dile getirdi.
Türklerin, Anadolu'da yaşayıp yaşamayacakları sorusunun en köklü cevaplarından birinin bu topraklarda verildiğini ve 800 yıldır verilen bu cevabın yaşadığını vurgulayan Bilgin, "Türkler Anadolu'da tesadüfen yaşamıyor. Türkler Anadolu'da hala tarihin ve sosyolojinin konusudurlar. Bizden önceki uygarlıklar kimin konusudur? Arkeolojinin konusudurlar. Yerin altına inmişlerdir. Artık onlar canlı kültürler değildir. Türk kültürü canlıdır ve hayati eğitimi devam etmektedir" diye konuştu.
'Enflasyon sorunu var'
Bilgin, Türkiye'nin ekonomideki büyümesinin sürdürdüğünü vurgulayarak şöyle devam etti:
"Türkiye bugün yaklaşık 250 milyar dolar ihracat yapan bir ekonomiye sahiptir. Biliyorsunuz pandemi sonrasında dünyada en hızlı büyüyen 2 ekonomiden biri oldu. Bugün de geçtiğimiz 2 çeyrekte Türk ekonomisi büyümesini sürdürdü. 7.5, 7.6 oranında gayri safi milli hasılasını artırdı. Üstelik enflasyona rağmen üstelik dünyada tedarik zinciri denilen temel üretim mallarının üretim alanlarına taşınmasını sağlayan zincirdeki kopmalara ve sorunlara rağmen Türkiye bunları başarıyor. Türkiye yoluna devam eder. Elbette sorunlarımız var. Enflasyon sorunu var. Elbette esnafın kredi sorunları var ama Türkiye bunları adım adım çözerek yoluna devam ediyor."
'Önümüzdeki aralıkta da emekçilerimizi sevindirecek haberler vereceğiz'
Özellikle çalışanlara ve emekçilere güzel haberler vermek istediğini anlatan Bilgin, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Birincisi şu, bir defa esnafa şunu söyleyeyim, esnafımızın karşı karşıya olduğu emeklilikle ilgili sorunları çözeceğiz. Onlarla ilgili çalışmalarımız son aşamasına gelmiştir. Onların her türlü sorunu bizim sorunumuzdur. İkincisi, çalışanlarımız, emekçilerimiz, işçilerimiz, onların her adımda sorunlarının üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bu sene kümülatif olarak yüzde 94, aritmetik olarak asgari ücrette yüzde 85 artış gerçekleştirdik. Önümüzdeki aralıkta da emekçilerimizi sevindirecek haberler vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Bu bizim sözümüzdür. Çok sorulan, merak edilen bir konu da emeklilikte yaşa takılanlar sorunudur. O sorunun da çözümünün en geç aralık ayında meclise intikal ettirileceğini buradan tekrar ifade etmek isterim."
Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir devlet olduğunu hatırlatan Bilgin, bu ülkenin en zor zamanlarında bile çalışanlarını koruduğunu aktardı.
Bakan Bilgin, konuşmasının ardından şed kuşatılan yılın Ahisi Zeki Satıcı, yılın kalfası Yağız Faik Kuşçu ve yılın çırağı Samet Çakır'a ödüllerini verdi.
Bakan Bilgin'e, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken tarafından şed kuşatıldı ve Ahilik Onur Ödülü verildi.
Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar helikopter gösterisinin de sunulduğu programa Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.