https://sputniknews.com.tr/20220917/bakan-bilgin-eyt-sorunu-en-gec-aralik-ayinda-meclise-intikal-ettirilecek-1061324120.html

Bakan Bilgin: EYT sorunu en geç aralık ayında meclise intikal ettirilecek

Bakan Bilgin: EYT sorunu en geç aralık ayında meclise intikal ettirilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çok sorulan, merak edilen bir konu da emeklilikte yaşa takılanlar sorunudur. O sorunun da çözümünün en geç... 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T20:40+0300

2022-09-17T20:40+0300

2022-09-17T20:45+0300

türkiye

vedat bilgin

eyt

pandemi

enflasyon

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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret eden Bakan Bilgin, Ahilik Haftası'nda Kırşehir'de olmaktan ayrı mutluluk duyduğunu dile getirdi.Bakan Bilgin, kentin tarihi ve kültürel zenginliğinin Selçuklu Devleti'nden bu yana bilindiğini vurgulayarak üretim kültürünün merkezlerinden birinin de Kırşehir olduğunu ifade etti.Türkiye'nin son zamanlarda büyük ilerleme kaydettiğini belirten Bilgin, dünyada hangi problem varsa o sorunun çözümünde söz sahibi olduğunu dile getirdi.'Tahıl sorununu çözen Türkiye oldu'Bir insanlık sorunu haline gelen Ukrayna krizi vesilesiyle buğday ve beslenme, tahıl meselesinin ortaya çıktığına işaret eden Bakan Bilgin, "Tahıl sorununu çözen Türkiye oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın inisiyatifi ile sorun çözüldü. Avrupa, dünyanın diğer bölgeleri için büyük tehdit olan açlık sorunu çözüldü. Umut ederiz enerji sorunu, hatta savaşın çözümü konusunda Türkiye'nin inisiyatifleri sonuç verir. Bu, Türkiye'nin gücünü, tarihsel önemini, konumunu ortaya koymaktadır" diye konuştu.'Türkiye bugün dünyada barış kuran bir ülke konumundadır'Tarihin farklı bir şekilde devam ettiğini belirten Bakan Bilgin, şunları kaydetti:Bilgin, Kırşehir'de 35. Ahilik Haftası kapanış töreninde konuştuÖte yandan Bakan Bilgin, kentte katıldığı 35. Ahilik Haftası kutlamalarının resmi kapanış töreninde, Alparslan'ın Anadolu'yu fethettikten sonra burada her sektörün inşa edilmesi gerektiğini ve bunun temelinde de üretim olduğunu söyledi.Ahilik teşkilatı ve Ahi Evran'ın bu üretime katkı sağlayan en önemli unsurlardan olduğunu belirten Bilgin, şunları kaydetti:'Türkler Anadolu'da tesadüfen yaşamıyor'Bilgin, Ahiliğin çalışma hayatını düzenleyen bugünkü modern anlamda sendikacılığın da temellerini, temel ilkelerini içinde barındıran bir müessese olduğunu dile getirdi.Türklerin, Anadolu'da yaşayıp yaşamayacakları sorusunun en köklü cevaplarından birinin bu topraklarda verildiğini ve 800 yıldır verilen bu cevabın yaşadığını vurgulayan Bilgin, "Türkler Anadolu'da tesadüfen yaşamıyor. Türkler Anadolu'da hala tarihin ve sosyolojinin konusudurlar. Bizden önceki uygarlıklar kimin konusudur? Arkeolojinin konusudurlar. Yerin altına inmişlerdir. Artık onlar canlı kültürler değildir. Türk kültürü canlıdır ve hayati eğitimi devam etmektedir" diye konuştu.'Enflasyon sorunu var'Bilgin, Türkiye'nin ekonomideki büyümesinin sürdürdüğünü vurgulayarak şöyle devam etti:'Önümüzdeki aralıkta da emekçilerimizi sevindirecek haberler vereceğiz'Özellikle çalışanlara ve emekçilere güzel haberler vermek istediğini anlatan Bilgin, konuşmasını şöyle sürdürdü:Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir devlet olduğunu hatırlatan Bilgin, bu ülkenin en zor zamanlarında bile çalışanlarını koruduğunu aktardı.Bakan Bilgin, konuşmasının ardından şed kuşatılan yılın Ahisi Zeki Satıcı, yılın kalfası Yağız Faik Kuşçu ve yılın çırağı Samet Çakır'a ödüllerini verdi.Bakan Bilgin'e, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken tarafından şed kuşatıldı ve Ahilik Onur Ödülü verildi.Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar helikopter gösterisinin de sunulduğu programa Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

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